Taylor Swift – Ronan: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che sono state inserite come brani extra rispetto al disco originale è Ronan.

Si tratta di un brano, già edito, molto speciale perché è stato scritto in onore di un bimbo di quattro anni che ha perso la vita a causa di un tumore; Taylor aveva letto il post su Facebook della mamma di Ronan, Maya Thompson, ed è stata ispirata a scrivere questa canzone. Maya è registrata come co-autrice del brano e tutti i soldi che ricavati vanno a favore di una fondazione creata in nome di Ronan che supporta la ricerca contro il neuroblastoma infantile.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di Ronan di Taylor Swift:

Testo di Ronan di Taylor Swift:

[Verse 1]

I remember your bare feet, down the hallway

I remember your little laugh

Race cars on the kitchen floor, plastic dinosaurs

I love you to the moon and back

I remember your blue eyes looking into mine

Like we had our own secret club

I remember you dancing before bed time

Then jumping on me waking me up

I can still feel you hold my hand, little man

And even the moment I knew

You fought it hard like an army guy

Remember I leaned in and whispered to you

[Chorus]

Come on baby with me we’re going to fly away from here

You were my best four years

[Verse 2]

I remember the drive home

When the blind hope turned to crying and screaming “Why?”

Flowers pile up in the worst way, no one knows what to say

About a beautiful boy who died

And it’s about to be Halloween

You could be anything you wanted, if you were still here

I remember the last day, when I kissed your face

I whispered in your ear

[Chorus]

Come on baby with me we’re going to fly away from here

Out of this curtain room and this hospital grey, we’ll just disappear

Come on baby with me we’re going to fly away from here

You were my best four years

[Bridge]

What if I’m standing in your closet trying to talk to you?

What if I kept the hand-me-downs you won’t grow into?

And what if I really thought some miracle would see us through?

What if the miracle was even getting one moment with you?

[Chorus]

Come on baby with me we’re going to fly away from here

Come on baby with me we’re going to fly away from here

You were my best four years

[Outro]

I remember your bare feet, down the hallway

I love you to the moon and back

Traduzione di Ronan di Taylor Swift:

[Verse 1]

Mi ricordo i tuoi piedi nudi, lungo il corridoio

Mi ricordo la tua piccola risata

gare di macchinine sul pavimento della cucina, dinosauri di plastica

Ti amo all’infinito

Mi ricordo i tuoi occhi blu che guardano i miei

come se avessimo il nostro club segreto

Mi ricordo che ballavi prima di andare a dormire

e poi mi saltavi addosso per svegliarmi

Sento ancora che mi tieni la mano, ometto

e anche quando ho capito

tu hai lottato duramente come un soldatino

Ricordo che l’ho scoperto e ti ho sospirato all’orecchio

[Chorus]

Vieni piccolo voleremo via da qui

Tu sei stato i miei quattro anni migliori

[Verse 2]

Mi ricordo la strada per andare a casa

quando la cieca speranza si è trasformata in pianto e urla: “Perché?”

I fiori arrivano nel giorno peggiore, nessuno sa cosa dire

su un bellissimo bambino che è morto

Sta per essere Halloween

Avresti potuto essere qualunque cosa, se fossi stato ancora qui

Mi ricordo l’ultimo giorno, quando ho baciato il tuo volto

ti ho sospirato all’orecchio

[Chorus]

Vieni piccolo voleremo via da qui

fuori da questa stanza e questo grigio ospedale, scompariremo

Vieni piccolo voleremo via da qui

Tu sei stato i miei quattro anni migliori

[Bridge]

E se me ne sto nel tuo armadio cercando di parlarti?

E se mi tengo i vestiti ereditati per i quali non diventerai mai abbastanza grande?

e se ho davvero pensato che un miralo potesse salvarci?

e se il miracolo è stato avere un momento con te?

[Chorus]

Vieni piccolo voleremo via da qui

Vieni piccolo voleremo via da qui

Tu sei stato i miei quattro anni migliori

[Outro]

Mi ricordo i tuoi piedi nudi, lungo il corridoio

Ti amo all’infinito