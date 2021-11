Taylor Swift – The Moment I Knew: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è The Moment I Knew. Il brano è ambientato il giorno dei 21esimo compleanno della cantante; nella canzone, infatti, Taylor racconta di come si è sentita quando il suo fidanzato non si è presentato alla sua festa ed a ha capito che era finita. The Moment I Knew è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di The Moment I Knew di Taylor Swift:

Testo di The Moment I Knew di Taylor Swift:

[Verse 1]

You should’ve been there

Should’ve burst through the door

With that “Baby, I’m right here” smile

And it would’ve felt like

A million little shining stars had just aligned

And I would’ve been so happy

[Verse 2]

Christmas lights glisten

I’ve got my eye on the door

Just waiting for you to walk in

But the time is ticking

People ask me how I’ve been

As I comb back through my memory

How you said you’d be here

You said you’d be here

[Chorus]

And it was like slow motion

Standing there in my party dress

In red lipstick

With no one to impress

And they’re all laughing

As I’m looking around the room

But there was one thing missing

And that was the moment I knew

[Verse 3]

And the hours pass by

Now I just wanna be alone

But your close friends always seem to know

When there’s something really wrong

So they follow me down the hall

And there in the bathroom

I try not to fall apart

And the sinking feeling starts

As I say hopelessly

“He said he’d be here”

[Chorus]

And it was like slow motion

Standing there in my party dress

In red lipstick

With no one to impress

And they’re all laughing

And asking me about you

But there was one thing missing (missing)

And that was the moment I knew

[Bridge]

What do you say

When tears are streaming down your face

In front of everyone you know?

And what do you do

When the one who means the most to you

Is the one who didn’t show?

[Breakdown]

You should’ve been here

And I would’ve been so happy

[Chorus]

And it was like slow motion

Standing there in my party dress

In red lipstick

With no one to impress

And they’re all standing around me, singing

“Happy birthday to you”

But there was one thing missing

And that was the moment I knew

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, I knew

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Outro]

You called me later

And said, “I’m sorry I didn’t make it”

And I said, “I’m sorry, too”

And that was the moment I knew

Traduzione di The Moment I Knew di Taylor Swift:

[Verse 1]

Ci saresti dovuto essere

saresti dovuto entrare dalla porta

con quel sorriso “Amore, sono qui”

e mi sarei sentita

come se un milione di stelle si fossero allineate

e sarei stata così felice

[Verse 2]

Le luci di Natale brillano

i miei occhi sulla porta

aspetto che tu arrivi

ma il tempo sta scadendo

la gente mi chiedo come sto

mentre ripesco nella mia memoria

quando mi hai detto che saresti venuto

hai detto che saresti venuto

[Chorus]

ed è come se fosse tutto in slow motion

li in piedi con il vestito della festa

con il rossetto rosso

e nessuno da impressionare

e stanno tutti ridendo

mentre mi guardo in torno nella stanza

ma c’è qualcuno che manca

e quello è stato il momento in cui ho capito

[Verse 3]

e le ore passano

ora vorrei solo stare sola

ma i tuoi amici intimi sembrano sapere sempre

quando c’è qualcosa che non va

quindi mi seguono lungo il corridoio

e nel bagno

cerco di non crollare

ed la sensazione di affogare inizia

mentre dico senza speranza

“Ha detto che ci sarebbe stato”

[Chorus]

ed è come se fosse tutto in slow motion

li in piedi con il vestito della festa

con il rossetto rosso

e nessuno da impressionare

e stanno tutti ridendo

mentre mi guardo in torno nella stanza

ma c’è qualcuno che manca

e quello è stato il momento in cui ho capito

[Bridge]

Cosa dici

quando le lacrime ti scendono sul volto

davanti a tutti coloro che conosci?

e cosa fai

quando la persona più importante per te

è quella che non è venuta?

[Breakdown]

Ci saresti dovuto essere

e sarei stata così felice

[Chorus]

ed è come se fosse tutto in slow motion

li in piedi con il vestito della festa

con il rossetto rosso

e nessuno da impressionare

e sono tutti intorno a me a cantare

Buon compleanno”

ma c’è una cosa che manca

e quello è stato il momento in cui ho capito

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, ho capito

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Outro]

Mi hai chiamato dopo

e detto, “Scusa se non ce l’ho fatta”

e ho detto, “Mi dispiace anche a me”

e quello è stato il momento in cui ho capito