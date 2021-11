Taylor Swift – Forever Winter: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che sono state inserite come brani extra rispetto al disco originale è Forever Winter.

Si tratta di uno dei bran inediti che Taylor ha fatto uscire dal suo The Vault.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di Forever Winter di Taylor Swift:

Testo di Forever Winter di Taylor Swift:

[Verse 1]

He says he doesn’t believe anything much he hears these days

He says, “Why fall in love, just so you can watch it go away?”

He spends most of his nights wishing it was how it used to be

He spends most of his flights getting pulled down by gravity

I call, just checking up on him

He’s up, 3 A.M., pacing

He says, “It’s not just a phase I’m in”

My voice comes out begging

[Chorus]

All this time I didn’t know

You were breaking down

I’d fall to pieces on the floor

If you weren’t around

Too young to know it gets better

I’ll be summer sun for you forever

Forever winter if you go

[Verse 2]

He seems fine most of the time

Forcing smiles and never minds

His laugh is a symphony

When the lights go out, it’s hard to breathe

I pull at every thread trying to solve the puzzles in his head

Live my life scared to death he’ll decide to leave instead

I call, just checking up on him

He’s up, 5 A.M., wasted

Long gone, not even listening

My voice comes out screaming

[Chorus]

All this time I didn’t know

You were breaking down

I’d fall to pieces on the floor

If you weren’t around

Too young to know it gets better

I’ll be summer sun for you forever

Forever winter if you go

[Verse 3]

If I was standing there in your apartment

I’d take that bomb in your head and disarm it

I’d say I love you even at your darkest and

Please don’t go

[Chorus]

I didn’t know

You were breaking down

I’d fall to pieces on the floor

If you weren’t around

Too young to know it gets better

I’ll be summer sun for you forever

Forever winter if you go

[Bridge]

I’ll be your summer sun forever

At 3 A.M., pacing

All this time I didn’t know

At 5 A.M., wasted

I’d be in pieces on the floor

Forever winter if you go

[Outro]

He says he doesn’t believe anything much he hears these days

I say, “Believe in one thing, I won’t go away”

Traduzione di Forever Winter di Taylor Swift:

[Verse 1]

Mi ha detto che non crede a molto di quello che senti in questi giorni

Dice, “Perché innamorarsi, così puoi vederla andarsene?”

Passa la maggior parte delle notti augurandosi che possa essere come prima

Passa la maggior parte dei suoi voli a farsi schiacciare dalla gravità

Lo chiamo per sapere come sta

E’ sveglio, 3 di notte camminando su e giù

Lui dice, “Non sono in quella fase”

La mia voce sembra una supplica

[Chorus]

Tutte le volte che non ho saputo

che tu stavi crollando

Sarei crollata a pezzi sul pavimento

se non eri nei paraggi

troppo giovane per sapere che le cose migliorano

Sarei stata il sole dell’estate per te per sempre

Inverno quando te ne andavi…

[Verse 2]

Lui sembra stare bene la maggior parte del tempo

forza sorrisi e non gli importa

la sua risata è una sinfonia

quando le luci si spengono è difficile respirare

Cerco ogni soluzione per risolvere il puzzle nella sua testa

Vivo con il terrore della morte se lui decidesse di andarsene

Chiamo per sapere come sta

E’ sveglio, 5 del mattino buttate

Andato, non ascolta

La mia voce sono urla

[Chorus]

Tutte le volte che non ho saputo

che tu stavi crollando

Sarei crollata a pezzi sul pavimento

se non eri nei paraggi

troppo giovane per sapere che le cose migliorano

Sarei stata il sole dell’estate per te per sempre

Inverno quando te ne andavi…

[Verse 3]

Se fossi stata nel tuo appartamento

avrei preso quella bomba nel tuo cervello e disattivata

ti avrei detto che ti amo anche nei tuoi moment bui e

per favore non andare

[Chorus]

Tutte le volte che non ho saputo

che tu stavi crollando

Sarei crollata a pezzi sul pavimento

se non eri nei paraggi

troppo giovane per sapere che le cose migliorano

Sarei stata il sole dell’estate per te per sempre

Inverno quando te ne andavi…

[Bridge]

Sarei stata il sole dell’estate per te per sempre

3 di notte camminando su e giù

Tutte le volte che non sapevo

5 del mattino buttate

Sarei crollata a pezzi sul pavimento

Per sempre inverno se te vai…

[Outro]

Mi ha detto che non crede a molto di quello che senti in questi giorni

Ho detto, “Credo in una cosa, non me andrò”