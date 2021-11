Taylor Swift – Sad Beautiful Tragic: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Sad Beautiful Tragic. Il brano è un’amara riflessione delle storie d’amore finite; nella canzone, infatti, Taylor si rende conto che la loro storia d’amore è stata bellissima e magica, ma anche triste e con un finale tragico. Sad Beautiful Tragic è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhall.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di di Sad Beautiful Tragic di Taylor Swift:

Testo di Sad Beautiful Tragic di Taylor Swift:

[Verse 1]

Long handwritten note, deep in your pocket

Words, how little they mean, when you’re a little too late

I stood right by the tracks, your face in a locket

Good girls, hopeful they’ll be and long they will wait

[Chorus]

We had a beautiful magic love affair

What a sad, beautiful, tragic love affair

[Verse 2]

In dreams, I meet you in warm conversation

We both wake in lonely beds, different cities

And time is taking its sweet time erasing you

And you’ve got your demons

And darling, they all look like me

[Chorus]

‘Cause we had a beautiful magic love there

What a sad, beautiful, tragic love affair

[Bridge]

Distance, timing, breakdown, fighting

Silence, the train runs off its tracks

Kiss me, try to fix it, could you just try to listen?

Hang up, give up, and for the life of us we can’t get back

A beautiful magic love there

What a sad, beautiful, tragic, beautiful, tragic, beautiful

[Chorus]

What we had, a beautiful magic love there

What a sad, beautiful, tragic, love affair

x2

Traduzione di Sad Beautiful Tragic di Taylor Swift:

[Verse 1]

Lunghe lettere scritte a mano, infilate nelle tue tasche

Parole, quanto contano poco, quando sei ancora in ritardo

Ho aspettato vicino ai binari, il tuo volto nella collana

Le brave ragazze, sperano che tu sia li ed aspettano

[Chorus]

Abbiamo avuto una bellissima magica storia d’amore

Che è una triste, bellissima magica storia d’amore

[Verse 2]

Nei sogni, ti incontro in calde conversazioni

Ci svegliamo entrambi a letto da soli, città diverse

ed il tempo ci sta mettendo tanto a cancellarti

e tu hai i tuoi demoni

e tesori, mi somigliano

[Chorus]

Perché abbiamo avuto una bellissima magica storia d’amore

Che è una triste, bellissima magica storia d’amore

[Bridge]

Distanza, tempismo, crisi, litigate

Silenzio, il treno esce dai binari

Baciami, cerca di aggiustare le cose, puoi solo ascoltare?

Attaccare il telefono, rinunciare, e per la nostra vita che non potremo riavere

Un bellissimo magico amore

Che è una triste, bellissima magica, bellissima magica

[Chorus]

Abbiamo avuto, un bellissimo magico amore

Che è una triste, bellissima magica storia d’amore

x2