Taylor Swift – Starlight: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Starlight. Il brano è ambientato negli anni ’40 ed è ispirato alla storia d’amore tra Ethel e Bobby Kennedy, celeberrimi nonni del suo fidanzato del tempo Conor Kennedy. Taylor ha raccontato di aver visto una foto del politico e di sua moglie di quando avevano 17 anni ed aver pensato che dovevano aver passato una serata bellissima; più tardi ha avuto la possibilità di suonare la canzone per la vedova Kennedy, che l’ha adorata.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di Starlight di Taylor Swift:

Testo di Starlight di Taylor Swift:

[Chorus]

I said, “Oh, my, what a marvelous tune”

It was the best night, never would forget how we moved

The whole place was dressed to the nines

And we were dancing, dancing

Like we’re made of starlight

Like we’re made of starlight

[Verse 1]

I met Bobby on the boardwalk, summer of ’45

Picked me up, late one night at the window

We were 17 and crazy, running wild, wild

Can’t remember what song it was playing when we walked in

The night we snuck into a yacht club party

Pretending to be a duchess and a prince

[Chorus]

And I said, “Oh, my, what a marvelous tune”

It was the best night, never would forget how we moved

The whole place was dressed to the nines

And we were dancing, dancing

Like we’re made of starlight, starlight

Like we’re made of starlight, starlight

[Verse 2]

He said, “Look at you

Worrying so much about things you can’t change

You’ll spend your whole life singing the blues

If you keep thinking that way”

He was trying to skip rocks on the ocean, saying to me

“Don’t you see the starlight, starlight?

Don’t you dream impossible things?”

[Chorus]

Like, “Oh, my, what a marvelous tune”

It was the best night, never would forget how we moved

The whole place was dressed to the nines

And we were dancing, dancing

Like we’re made of starlight, starlight

Like we’re made of starlight, starlight

[Bridge]

Ooh, ooh, he’s talking crazy

Ooh, ooh, dancing with me

Ooh, ooh, we could get married

Have ten kids and teach ‘em how to dream

[Guitar Solo]

[Chorus]

Oh, my, what a marvelous tune

It was the best night, never would forget how we moved

The whole place was dressed to the nines

And we were dancing, dancing

Like we’re made of starlight, starlight

Like we’re made of starlight, starlight

[Breakdown]

Like we’re made of starlight, starlight

Like we dream impossible dreams

Like starlight, starlight

Like we dream impossible dreams

[Outro]

Don’t you see the starlight, starlight?

Don’t you dream impossible things?

Traduzione di Starlight di Taylor Swift:

[Chorus]

Ho detto, “Oh, mio Dio, che brano meraviglioso”

E’ stata la serata più bella, non mi dimenticherò mai come ci siamo mossi

Tutta la sala era vestita di tutto punto

e stavamo ballando, ballando

come se fossimo fatti di luce delle stelle

come se fossimo fatti di luce delle stelle

[Verse 1]

Ho incontrato Bobby sul pontile, l’estate del ’45

Mi è venuto a prendere, una sera tardi dalla finestra

Avevamo 17 anni ed eravamo pazzi, correndo liberamente, selvaggi

Non mi ricordo che canzone stava suonando quando siamo entrati

La sera che ci siamo imbucati alla festa dello yatch club

facendo finta di essere una duchessa ed un principe

[Chorus]

Ho detto, “Oh, mio Dio, che brano meraviglioso”

E’ stata la serata più bella, non mi dimenticherò mai come ci siamo mossi

Tutta la sala era vestita di tutto punto

e stavamo ballando, ballando

come se fossimo fatti di luce delle stelle

come se fossimo fatti di luce delle stelle

[Verse 2]

Ha detto, “Guardati

Ti preoccupi per cose che non puoi cambiare

Spenderai tutta la vita cantando il blues (essendo triste)

se continui a pensare così”

Sta cercando di far saltare i sassi sull’oceano, mentre mi dice

“Non vedi la luce delle stelle, luce delle stelle?

Non sogni cose impossibili?”

[Chorus]

Tipo, “Oh, mio Dio, che brano meraviglioso”

E’ stata la serata più bella, non mi dimenticherò mai come ci siamo mossi

Tutta la sala era vestita di tutto punto

e stavamo ballando, ballando

come se fossimo fatti di luce delle stelle

come se fossimo fatti di luce delle stelle

[Bridge]

Ooh, ooh, sta dicendo delle follie

Ooh, ooh, mentre balliamo

Ooh, ooh, che possiamo sposarci

avere 10 figli ed insegnarli a sognare

[Guitar Solo]

[Chorus]

“Oh, mio Dio, che brano meraviglioso”

E’ stata la serata più bella, non mi dimenticherò mai come ci siamo mossi

Tutta la sala era vestita di tutto punto

e stavamo ballando, ballando

come se fossimo fatti di luce delle stelle

come se fossimo fatti di luce delle stelle

[Breakdown]

come se fossimo fatti di luce delle stelle

Come se sognassimo sogni impossibili

come luce delle stelle, luce delle stelle

Come se sognassimo sogni impossibili

[Outro]

“Non vedi la luce delle stelle, luce delle stelle?

Non sogni cose impossibili?”