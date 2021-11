Taylor Swift – Girl At Home: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Girl At Home. Parlando del brano Taylor ha confessato che a come protagonista un ragazzo che ha conosciuto, mentre aveva una fidanzata ed era disturbata dal fatto che lui ci provasse con altre donne.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Testo di Girl at home di Taylor Swift:

[Intro]

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that, ah-ah

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that

[Verse 1]

I don’t even know her

But I feel a responsibility to do what’s upstanding and right

It’s kinda like a code, yeah

And you’ve been getting closer and closer

And crossing so many lines

[Pre-Chorus]

And it would be a fine proposition

If I was a stupid girl

But, honey, I am no one’s exception

This, I have previously learned

[Chorus]

So don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that, ah-ah

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

I see you turn off your phone

And now you’ve got me alone, and I say

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

[Verse 2]

I just want to make sure

You understand perfectly

You’re the kind of man who makes me sad

While she waits up, you chase down the newest thing

And take for granted what you have

[Pre-Chorus]

And it would be a fine proposition

If I was a stupid girl

And, yeah, I might go with it

If I hadn’t once been just like her

[Chorus]

So don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that, ah-ah

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

I see you turn off your phone

And now you’ve got me alone, and I say

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

[Bridge]

Call a cab, lose my number

You’re about to lose your girl

Call a cab, lose my number

Let’s consider this lesson learned

[Chorus]

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that, ah-ah

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

Want to see you pick up your phone

And tell her you’re coming home

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

[Outro]

Don’t look at me, you got a girl at home

And everybody knows that, everybody knows that

It would be a fine proposition

If I hadn’t once been just like her

Traduzione di Girl at home di Taylor Swift:

[Intro]

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti, ah-ah

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti

[Verse 1]

Non la conosco nemmeno

ma sento la responsabilità di fare la cosa giusta

è come un codice, yeah

e tu ti stai avvicinando sempre di più

e stai superando troppi limiti

[Pre-Chorus]

e sarebbe una proposta interessante

se fossi una ragazza stupida

ma, caro, non sono l’eccezione di nessuno

questo, l’ho capito da tempo

[Chorus]

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti, ah-ah

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti

Ho visto che hai spento il telefono

e ora cerchi di trovarmi da sola e dico

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti

[Verse 2]

Vorrei essere chiara

che tu capisca bene

Tu sei il tipo di uomo che mi rattrista

Mentre lei ti aspetta, tu ci provi con ragazze nuove

e dai per scontato quello che hai

[Pre-Chorus]

e sarebbe una proposta interessante

se fossi una ragazza stupida

e, yeah, forse potrei pensarci

se non fossi stata anche io nell posizione in cui è lei

[Chorus]

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti, ah-ah

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti

I see you turn off your phone

Ho visto che hai spento il telefono

e ora cerchi di trovarmi da sola e dico

e lo sanno tutti, lo sanno tutti

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

[Bridge]

Prendi un taxi, perdi il mio numero

stai per perdere la tua ragazza

Prendi un taxi, perdi il mio numero

consideriamola una lezione imparata

[Chorus]

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti, ah-ah

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti

Ho visto che hai spento il telefono

e ora cerchi di trovarmi da sola e dico

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti

[Outro]

Non mi guardare, hai una ragazza a casa

e lo sanno tutti, lo sanno tutti, ah-ah

e, yeah, forse potrei pensarci

se non fossi stata anche io nell posizione in cui è lei