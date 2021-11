Taylor Swift – Holy Ground: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Holy Ground. Nel brano parla dei momenti felici della relazione finita protagonista del disco; nella canzone, infatti, Taylor confessa che, nonostante poi il rapporto non sia andato bene, quando erano felici era davvero uno e speciale. Holy Ground è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di Holy Ground di Taylor Swift:

Testo di Holy Ground di Taylor Swift:

[Verse 1]

I was reminiscing just the other day

While having coffee all alone, and Lord, it took me away

Back to a first-glance feeling on New York time

Back when you fit in my poems like a perfect rhyme

Took off faster than a green light, go

Hey, you skip the conversation when you already know

I left a note on the door with a joke we’d made

And that was the first day

[Chorus]

And darling, it was good

Never looking down

And right there where we stood

Was holy ground

[Verse 2]

Spinning like a girl in a brand new dress

We had this big wide city all to ourselves

We blocked the noise with the sound of, “I need you”

And for the first time, I had something to lose

And I guess we fell apart in the usual way

And the story’s got dust on every page

But sometimes, I wonder how you think about it now

And I see your face in every crowd

[Chorus]

‘Cause darling, it was good

Never looking down

And right there where we stood

Was holy ground

[Bridge]

Tonight, I’m gonna dance

For all that we’ve been through

But I don’t wanna dance

If I’m not dancing with you

Tonight, I’m gonna dance

Like you were in this room

But I don’t wanna dance

If I’m not dancing with you

[Chorus]

It was good

Never looking down

And right there where we stood

Was holy ground

[Outro]

Tonight, I’m gonna dance

For all that we’ve been through

But I don’t wanna dance

If I’m not dancing with you

Tonight, I’m gonna dance

Like you were in this room

But I don’t wanna dance

If I’m not dancing with you

Traduzione di Holy Ground di Taylor Swift:

[Verse 1]

Ci stavo pensando l’altro giorno

mentre prendevo il caffè da sola, e Dio, mi sono fatta portare via

Indietro al sentimento a prima vista ai tempi di New York

Indietro a quando le tue rime erano perfette per la mia poesia

è iniziata più velocemente di una semaforo verde, via

Hey, salti la conversazione quando già lo sai

ho lasciato un post-it sulla porta con una battuta che ci siamo fatti

e questo era il primo giorno

[Chorus]

e tesoro, era così bello

Non guardavamo mai giù

e li dove camminavamo

era terreno sacro

[Verse 2]

Giravo come una ragazza in un vestito nuovo

avevamo questa grande città tutta per noi

Bloccavamo il rumore con il suono “ho bisogno di te”

e per la prima volta, avevo qualcosa da perdere

e penso che sia finita per i soliti motivi

e la storia ha raccolto polvere su ogni pagina

ma qualche volta, mi chiedo come la vedi tu

e vedi il tuo volto in ogni folla

[Chorus]

e tesoro, era così bello

Non guardavamo mai giù

e li dove camminavamo

era terreno sacro

[Bridge]

Stasera, ballerò

per tutto quello che abbiamo affrontato

ma non voglio ballare

se non ballerò con te

Stasera, ballerò

come se fossimo in questa stanza

ma non voglio ballare

se non ballerò con te

[Chorus]

era così bello

Non guardavamo mai giù

e li dove camminavamo

era terreno sacro

[Outro]

Stasera, ballerò

per tutto quello che abbiamo affrontato

ma non voglio ballare

se non ballerò con te

Stasera, ballerò

come se fossimo in questa stanza

ma non voglio ballare

se non ballerò con te