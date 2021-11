Taylor Swift – State of Grace: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è State of Grace. Il brano apre il disco raccontandoci la premessa che ha portato la cantante ad avere il cuore spezzato; la canzone, infatti, parla di un’amore arrivato all’improvviso, ma che le ha regalato uno stato di grazia. State of Grace è uno dei brani che i fan pensino sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Ascolta qui State of Grace di Taylor Swift:

Testo di State of Grace di Taylor Swift:

[Verse 1]

I’m walking fast through the traffic lights

Busy streets and busy lives

And all we know is touch and go

We are alone with our changing minds

We fall in love ‘til it hurts or bleeds

Or fades in time

[Chorus]

And I never (Never)

Saw you coming

And I’ll never (Never)

Be the same

[Verse 2]

You come around and the armor falls

Pierce the room like a cannonball

Now all we know is don’t let go

We are alone, just you and me

Up in your room and our slates are clean

Just twin fire signs, four blue eyes

[Pre-Chorus]

So you were never a saint

And I’ve loved in shades of wrong

We learn to live with the pain

Mosaic broken hearts

But this love is brave and wild

[Chorus]

And I never (Never)

Saw you coming

And I’ll never (Never)

Be the same

[Bridge]

This is a state of grace

This is the worthwhile fight

Love is a ruthless game

Unless you play it good and right

These are the hands of fate

You’re my Achilles heel

This is the golden age

Of something good and right and real

[Chorus]

And I never (Never)

Saw you coming

And I’ll never

Be the same

[Chorus]

And I never (Never)

Saw you coming

And I’ll never (So you were never a saint)

(And I’ve loved in shades of wrong)

Be the same (We learn to live with the pain)

(Mosaic broken hearts)

(But this love is brave and wild)

Traduzione di State of Grace di Taylor Swift:

[Verse 1]

Cammino velocemente tra le luci del traffico

strade trafficate e vite impegnate

e tutto quello che sappiamo è prendere e andare

Siamo soli con le nostre incertezze

Ci innamoriamo finché non sanguina e fa male

o scompare con il tempo

[Chorus]

e non ho mai (mai)

pensato che arrivassi

e non sarò mai (mai)

la stessa

[Verse 2]

Arrivi tu e l’armatura crolla

Spalanchi la stanza come una palla di cannone

Ora quello che sappiamo è di non lasciare andare

Siamo soli, solo io e te

in camera tua e ci sono tutti i segnali

due segni zodiacali di fuoco, quattro occhi azzurri

[Pre-Chorus]

Tu non sei mai stati un santo

e ho amato tutti i tuoi errori

Abbiamo imparato a vivere con un piano

Un mosaico di cuori infranti

ma questo amore è coraggioso e selvaggio

[Chorus]

e non ho mai (mai)

pensato che arrivassi

e non sarò mai (mai)

la stessa

[Bridge]

Questo è uno stato di grazia

E’ la battaglia che vale la pena di combattere

L’amore è un gioco crudele

ma meno che non giochi in modo leale

Ci sono le mani della Fede

Sei il mio tallone di Achille

Questa è l’età d’oro

di qualcosa di buon, giusto e reale

[Chorus]

e non ho mai (mai)

pensato che arrivassi

e non sarò mai (mai)

la stessa