Taylor Swift – Treacherous: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Treacherous. Nel brano la cantante ci spiega che questo amore di cui racconterà la fine nel disco, è stato pericoloso sin dall’inizio; nella canzone, infatti, Taylor confessa di essere consapevole che il percorso che sta intraprendendo sarà pieno di insidie, ma non riesce a non essere risucchiata da questi sentimenti. Treacherous è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Harry Styles ed è il “primo capitolo” della storia che poi ci porta a I knew you were trouble.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di Treacherous di Taylor Swift:

Testo di Treacherous di Taylor Swift:

[Verse 1]

Put your lips close to mine

As long as they don’t touch

Out of focus, eye to eye

‘Til the gravity’s too much

And I’ll do anything you say

If you say it with your hands

And I’d be smart to walk away

But you’re quicksand

[Chorus]

This slope is treacherous

This path is reckless

This slope is treacherous

And I-I-I like it

[Verse 2]

I can’t decide if it’s a choice

Getting swept away

I hear the sound of my own voice

Asking you to stay

And all we are is skin and bone

Trained to get along

Forever going with the flow

But you’re friction

[Chorus]

This slope is treacherous

This path is reckless

This slope is treacherous

I, I, I like it

[Bridge]

Two headlights shine through the sleepless night

And I will get you, get you alone

Your name has echoed through my mind

And I just think you should, think you should know

That nothing safe is worth the drive

And I would follow you, follow you home

I’ll follow you, follow you home

[Chorus]

This hope is treacherous

This daydream is dangerous

This hope is treacherous

I-I-I, I-I-I, I-I-I

[Bridge]

Two headlights shine through the sleepless night

And I will get you, get you alone

Your name has echoed through my mind

And I just think you should, think you should know

That nothing safe is worth the drive

And I would follow you, follow you home

I’ll follow you, follow you home

I’ll follow you, follow you home

I’ll follow you, follow you home

[Outro]

This slope is treacherous

I-I-I like it

Traduzione di Treacherous di Taylor Swift:

[Verse 1]

Metti le tue labbra vicino alle mie

basta che non si tocchino

Fuori focus, occhio a occhio

finché la gravità lo permette

e farò tutto quello che mi dici

se me lo dici con le mani

e sarei furba ad andarmene

ma sei come se sabbie mobili

[Chorus]

Questa pendenza è pericolosa

Questo percorso è spericolato

Questa pendenza è pericolosa

e mi piace

[Verse 2]

Non so decidere se è una scelta

essere trascinata via

Sento il suono della mia stessa voce

che ti chiede di restare

e tutto ciò che siamo è pelle e ossa

addestrati per andare d’accordo

Portati per sempre dalla corrente

ma noi facciamo attrito

[Chorus]

Questa pendenza è pericolosa

Questo percorso è spericolato

Questa pendenza è pericolosa

e mi piace

[Bridge]

Due torce brillano nella notte insonne

e ti prenderò, ti troverò da solo

Il tuo nome è come echeggia nella mia mente

e penso che tu, penso che tu dovresti saperlo

nulla di sicuro vale la pena di fare la strada

e ti seguirò, ti seguirò a casa

e ti seguirò, ti seguirò a casa

[Chorus]

Questa pendenza è pericolosa

Questo percorso è spericolato

Questa pendenza è pericolosa

e io io io

[Bridge]

Due torce brillano nella notte insonne

e ti prenderò, ti troverò da solo

Il tuo nome è come echeggia nella mia mente

e penso che tu, penso che tu dovresti saperlo

nulla di sicuro vale la pena di fare la strada

e ti seguirò, ti seguirò a casa x 3

[Outro]

Questa pendenza è pericolosa

e mi piace