Taylor Swift – All Too Well: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e questa una delle canzoni è All Too Well. Nel brano che è da tutti considerato il suo capolavoro assoluto, una Taylor con il cuore spezzato ripercorre la relazione con il suo ex, ricordando i momenti belli e le decisioni che hanno portato alla fine dell’amore.

All Too Well è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal e nel testo ci sono tanti famosi riferimenti alla loro storia d’amore, come la giornata che hanno passato con sua sorella Maggie, la camicia che lui indossava nelle foto dei paparazzi per le vie di New York, il riferimento all’infanzia dell’attore, ma soprattutto l’ormai celeberrima sciarpa, che Taylor indossava durante il loro appuntamento.

All Too Well è la prima canzone che Taylor Swift ha scritto per Red, proprio come sfogo per la traumatica fine della storia d’amore con Jake; si è trattato un vero e proprio flusso di coscienza di un cuore spezzato, che ha preso la forma di un brano da 10 minuti. Ai tempi sembrava inverosimile inserirla in un disco e quindi l’ha accorciata, ma adesso per Red (Taylor’s Version) possiamo goderci finalmente l’originale.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Testo di All Too Well di Taylor Swift:

[Intro]

I walked through the door with you, the air was cold

But something ‘bout it felt like home somehow

And I left my scarf there at your sister’s house

And you’ve still got it in your drawer, even now

[Verse 1]

Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze

We’re singing in the car, getting lost upstate

Autumn leaves falling down like pieces into place

And I can picture it after all these days

[Pre-Chorus]

And I know it’s long gone and

That magic’s not here no more

And I might be okay, but I’m not fine at all

Oh, oh, oh

[Chorus]

‘Cause there we are again on that little town street

You almost ran the red ‘cause you were lookin’ over at me

Wind in my hair, I was there

I remember it all too well

[Verse 2]

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed

And your mother’s telling stories ‘bout you on the tee-ball team

You tell me ‘bout your past, thinking your future was me

[Pre-Chorus]

And I know it’s long gone and

There was nothing else I could do

And I forget about you long enough

To forget why I needed to

[Chorus]

‘Cause there we are again in the middle of the night

We’re dancing ‘round the kitchen in the refrigerator light

Down the stairs, I was there

I remember it all too well, yeah

[Bridge]

Maybe we got lost in translation

Maybe I asked for too much

But maybe this thing was a masterpiece

‘Til you tore it all up

Running scared, I was there

I remember it all too well

And you call me up again

Just to break me like a promise

So casually cruel in the name of being honest

I’m a crumpled up piece of paper lying here

‘Cause I remember it all, all, all

Too well

[Verse 3]

Time won’t fly, it’s like I’m paralyzed by it

I’d like to be my old self again, but I’m still trying to find it

After plaid shirt days and nights when you made me your own

Now you mail back my things and I walk home alone

But you keep my old scarf from that very first week

‘Cause it reminds you of innocence and it smells like me

You can’t get rid of it

‘Cause you remember it all too well, yeah

[Chorus]

‘Cause there we are again when I loved you so

Back before you lost the one real thing you’ve ever known

It was rare, I was there

I remember it all too well

[Outro]

Wind in my hair, you were there

You remember it all

Down the stairs, you were there

You remember it all

It was rare, I was there

I remember it all too well

Traduzione di All Too Well di Taylor Swift:

[Intro]

Sono entrata dalla porta con te, l’aria era fredda

ma qualcosa mi ha fatta sentire a casa

ed ho lasciato la mia sciarpa li a casa di tua sorella

e ce l’hai ancora nel tuo cassetto, ancora adesso

[Verse 1]

Oh, la tua indole dolce e il mio sguardo ad occhi spalancati

Cantiamo in macchina, mentre ci perdiamo a nord

Le foglie autunnali cadono come pezzi che trovano il loro posto

e riesco a vederlo anche dopo tutti questi giorni

[Pre-Chorus]

e so che è finita e

la magia non c’è più

e forse sono ok, ma non sto per niente bene

Oh, oh, oh

[Chorus]

perché siano di nuovo nella strada di quella cittadina

Se quasi passato con il rosso perché mi stavi guardando

Vento tra i miei capelli, ero li

Me lo ricordo molto bene

[Verse 2]

Album di foto sul bancone, le tue guance diventano rosse

Eri un bimbo con gli occhiali in un letto singolo

e tua mamma sta raccontando delle storie di te nella squadra di baseball

Mi racconti del tuo passato, pensando che il tuo futuro è stato crudele

[Pre-Chorus]

e so che è finita e

che non potevo fare nient’altro

e che mi dimenticherò di te prima

di dimenticarmi del perché devo farlo

[Chorus]

perché siano di nuovo nel bel mezzo della notte

stiamo ballando per la cucina alla luce del frigorifero

giù dalle scale, ero li

Me lo ricordo molto bene, yeah

[Bridge]

Forse ci siamo capiti male

Forse ho chiesto troppo

ma forse questa cosa era un capolavoro

finché non l’hai distrutta

Scappando spaventato, ero li

Me lo ricordo molto bene

E ora mi chiami di nuovo

Solo per spezzarmi come una promessa

casualmente crudele in nome dell’essere sincero

io sono un pezzo di carta appallottolato qui

perché me lo ricordo molto molto molto

bene

[Verse 3]

Il tempo non va avanti, come se fossi paralizzata

Vorrei essere la vecchia me stessa, ma sto ancora cercando di trovarla

Dopo i giorni e le notti con la camicia scozzese quando mi ha reso tua

ora mi hai rimandato le cose via posta e torno a casa sola

ma ti sei tenuto la mia vecchia sciarpa della prima settimana

perché ti ricorda l’innocenza e profuma di me

Non puoi liberartene

perché te lo ricordi molto bene, yeah

[Chorus]

perché siano di nuovo a quando ti amavo così tanto

a prima che perdessi la cosa più vera che hai mai avuto

era raro, ero li

me lo ricordo molto bene

[Outro]

Vento nei miei capelli, eri li

ti ricordi tutto

Giù dalle scale, eri li

ti ricordi tutto

era raro, ero li

me lo ricordo molto bene