Taylor Swift – The Very First Night: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che sono state inserite come brani extra rispetto al disco originale è The Very First Night.

Si tratta di uno dei bran inediti che Taylor ha fatto uscire dal suo The Vault.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di The Very First Night di Taylor Swift:

Testo di The Very First Night di Taylor Swift:

[Chorus]

I wish I could fly

I’d pick you up and we’d go back in time

I write this in the sky

I miss you like it was the very first night

[Verse 1]

And so it goes

Every weekend the same party

I never go alone

And I don’t seem broken hearted

My friends all say they know

Everything I’m going through

I drive down different roads

But they all lead back to you

‘Cause they don’t know about the night in the hotel

They weren’t riding in the car when we both fell

Didn’t leave a note on the Polaroid picture

They don’t know how much I miss you

[Chorus]

I wish I could fly

I’d pick you up and we’d go back in time

I write this in the sky

I miss you like it was the very first night

[Verse 2]

And so it was

We never saw it coming

Not trying to fall in love

But we did like children running

Back then we didn’t know

We were built to fall apart

We broke the status quo

Then we broke each other’s hearts

But don’t forget about the night out in L.A

Dance in the kitchen, chase me down through the hallway

No one knows about the words that we whisper

No one knows how much I miss you

[Chorus]

I wish I could fly

I’d pick you up and we’d go back in time

I write this in the sky

I miss you like it was the very first night

[Refrain]

Take me away

x3

To you, to you

Take me away

x3

To you, to you

[Verse 3]

I remember the night at the hotel

I was riding in the car when we both fell

I’m the one on the phone as you whisper

“Do you know how much I miss you?”

[Bridge]

I wish that we could go back in time

And I’d say to you

I miss like you it was the first night

[Chorus]

I wish I could fly

I’d pick you up and we’d go back in time

I write this in the sky

I miss you like it was the very first night

[Refrain]

Take me away

x3

To you, to you

Take me away

x3

To you, to you

Traduzione di The Very First Night di Taylor Swift:

[Chorus]

Mi piacerebbe saper volare

Ti passerei a prendere ed andremmo indietro nel tempo

Lo scrivo nel cielo

Mi manchi come se fosse la prima notte

[Verse 1]

e va così

ogni weekend lo stesso party

non ci vado mai sola

e non sembra che ho il cuore spezzato

i miei amici dicono che lo sanno

tutto quello che sto affrontando

io guido su due strade diverse

ma loro mi porteranno da te

perché loro non sanno della notte in hotel

quando stavamo guidando ed entrambi ci siamo innamorati

Non ho lasciato un messaggio sulla polaroid?

loro non sanno quanto mi manchi

[Chorus]

Mi piacerebbe saper volare

Ti passerei a prendere ed andremmo indietro nel tempo

Lo scrivo nel cielo

Mi manchi come se fosse la prima notte

[Verse 2]

e così è andata

non l’avevo previsto

non stavo cercando di innamorarmi

ma eravamo come bambini che corrono

ai quei tempi non lo sapevamo

che eravamo fatti per crollare

abbiamo rotto lo status quo

poi ci siamo spezzati il cuore a vicenda

ma non dimenticare la sera che siamo usciti a L.A

ballato in cucina, mi ha rincorso per il corridoio

nessuno sa le parole che ci siamo sussurrati

nessuno sa quanto mi manchi

[Chorus]

Mi piacerebbe saper volare

Ti passerei a prendere ed andremmo indietro nel tempo

Lo scrivo nel cielo

Mi manchi come se fosse la prima notte

[Refrain]

Portami via

x3

da te, da te

[Verse 3]

Mi ricordo la notte in hotel

quando stavamo guidando ed entrambi ci siamo innamorati

sono al telefono quando mi sussurri

“Lo sa quanto mi manchi?”

[Bridge]

Mi piacere che potessimo portare indietro il tempo

e ti direi

Mi manchi come se fosse la prima notte

[Chorus]

Mi piacerebbe saper volare

Ti passerei a prendere ed andremmo indietro nel tempo

Lo scrivo nel cielo

Mi manchi come se fosse la prima notte

[Refrain]

Portami via

x3

da te, da te