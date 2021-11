Taylor Swift – Red: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Red. Il brano è la titletrack del disco nella quale racconta come si è sentita durante la relazione finita di cui parla il disco; la canzone, infatti, usa la metafora dei colori per spiegare le emozioni che ha provato durante la storia d’amore. Red è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Ascolta qui Red di Taylor Swift:

Testo di Red di Taylor Swift:

[Verse 1]

Loving him is like

Driving a new Maserati down a dead-end street

Faster than the wind, passionate as sin

Ending so suddenly

Loving him is like trying to change your mind

Once you’re already flying through the free fall

Like the colors in autumn, so bright

Just before they lose it all

[Chorus]

Losing him was blue like I’d never known

Missing him was dark gray, all alone

Forgetting him was like

Trying to know somebody you never met

But loving him was red

[Post-Chorus]

(Red, red) x2

Loving him was red

(Red, red) x2

[Verse 2]

Touching him was like

Realizing all you ever wanted was right there in front of you

Memorizing him was as

Easy as knowing all the words to your old favorite song

Fighting with him was like

Trying to solve a crossword and realizing there’s no right answer

Regretting him was like

Wishing you never found out that love could be that strong

[Chorus]

[Bridge]

Remembering him comes in flashbacks and echoes

Tell myself it’s time now, gotta let go

But moving on from him is impossible

When I still see it all in my head

In burning red

Burning, it was red

[Chorus]

[Breakdown]

And that’s why (Red, red) he’s spinning ‘round in my head

Comes back to me (Red, red), burning red

(Red, red) Yeah, yeah x2

[Outro]

His love was like

Driving a new Maserati down a dead-end street

Traduzione di Red di Taylor Swift:

[Verse 1]

Amarlo era come

Guidare una Maserati in una strada senza uscita

Più veloce del vento, appassionante come un peccato

Finita così velocemente

Amarlo era come provare a cambiare idea

mentre stai già volando verso il vuoto

come i colori dell’autunno, così vivaci

prima che poi li perdono del tutto

[Chorus]

Amarlo è stato blu (triste) come non me lo ero mai immaginato

sentire la sua mancanza è stato grigio scuro, tutto insieme

Dimenticarmi di lui è stato

come provare a conoscere qualcuno che non hai mai conosciuto

ma amarlo è stato rosso

[Post-Chorus]

(Rosso, rosso) x2

Amarlo era rosso

(Rosso, rosso) x2

[Verse 2]

Toccarlo è stato come

realizzare che tutto quello che volevi era di fronte a te

Memorizzarlo è stato

semplice come imparare le parole della tua canzone preferita

Litigare con lui è stato come

provare a risolvere un cruciverba ma ti accorgi che non c’è soluzione

Rimpiangerlo è stato come

sperare di non aver mai scoperto che l’amore può essere così forte

[Chorus]

Amarlo è stato blu (triste) come non me lo ero mai immaginato

sentire la sua mancanza è stato grigio scuro, tutto insieme

Dimenticarmi di lui è stato

come provare a conoscere qualcuno che non hai mai conosciuto

ma amarlo è stato rosso

[Post-Chorus]

(Rosso, rosso) x2

Amarlo era rosso

(Rosso, rosso) x2

[Bridge]

Il suo ricordo arriva in flashback ed eco

mi dico che è arrivato il momento, devo lasciare andare

ma mandare avanti dopo di lui sembra impossibile

quando ancora vedo tutto nella mia testa

in rosso fuoco

fuoco, era rosso

[Chorus]

Amarlo è stato blu (triste) come non me lo ero mai immaginato

sentire la sua mancanza è stato grigio scuro, tutto insieme

Dimenticarmi di lui è stato

come provare a conoscere qualcuno che non hai mai conosciuto

ma amarlo è stato rosso

[Post-Chorus]

(Rosso, rosso) x2

Amarlo era rosso

(Rosso, rosso) x2

[Breakdown]

e questo è perché (Rosso, rosso) gira nella mia testa

Torna da me (Red, red), rosso fuoco

(Rosso, rosso)Yeah, yeah

[Outro]

Il suo amore è stato come

Guidare una Maserati in una strada senza uscita