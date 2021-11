Taylor Swift – I Almost Do: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è I Almost Do. Nel brano la cantante confessa al suo ex di avere ancora voglia di sentirlo, ma non lo fa per evitare di soffrire; nella canzone, infatti, Taylor racconta di pensare spesso al suo ex e di essere molto vicina dal prendere il telefono per parlargli, ma sa che questo porterebbe solo ad altro dolore. I Almost Do è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di I Almost Do di Taylor Swift:

Testo di I Almost Do di Taylor Swift:

[Verse 1]

I bet this time of night, you’re still up

I bet you’re tired from a long hard week

I bet you’re sittin’ in your chair by the window

Looking out at the city, and I bet

Sometimes you wonder ‘bout me

[Chorus]

And I just wanna tell you

It takes everything in me not to call you

And I wish I could run to you

And I hope you know that

Every time I don’t, I almost do, I almost do

[Verse 2]

I bet you think I either moved on or hate you

‘Cause each time you reach out, there’s no reply

I bet it never, ever occurred to you

That I can’t say hello to you and risk another goodbye

[Chorus]

And I just wanna tell you

It takes everything in me not to call you

And I wish I could run to you

And I hope you know that

Every time I don’t, I almost do, I almost do

[Bridge]

Oh, we made quite a mess, babe

It’s probably better off this way

And I confess, babe

In my dreams, you’re touching my face

And asking me if I want to try again with you

And I almost do

[Chorus]

And I just wanna tell you

It takes everything in me not to call you

And I wish I could run to you

And I hope you know that

Every time I don’t, I almost do, I almost do

[Outro]

I bet this time of night, you’re still up

I bet you’re tired from a long hard week

I bet you’re sittin’ in your chair by the window

Looking out at the city, and I hope

Sometimes you wonder ‘bout me

Traduzione di I Almost Do di Taylor Swift:

[Verse 1]

Scommetto che a quest’ora della notte, sei ancora sveglio

Scommetto che sei stanco dopo una settimana difficile

Scommetto che sei seduto sulla poltrona vicino alla finestra

a guardare la città, e scommetto

che qualche volta ti chiedi di me

[Chorus]

e voglio dirti

che ci vuole tutta la mia forza di volontà per non chiamarti

e vorrei poter correre da te

e spero che tu sappia

che ogni volta che non lo faccio, l’ho quasi fatto, l’ho quasi fatto

[Verse 2]

Scommetto che pensi che io sia andata avanti o che ti odi

perché ogni volta che mi scrivi, non ti rispondo

Immagino che tu non abbia mai pensato

che non posso dire un nuovo ciao senza rischiare l’ennesimo addio

[Chorus]

e voglio dirti

che ci vuole tutta la mia forza di volontà per non chiamarti

e vorrei poter correre da te

e spero che tu sappia

che ogni volta che non lo faccio, l’ho quasi fatto, l’ho quasi fatto

[Bridge]

Oh, abbiamo fatto un casino, amore

forse è meglio così

e confesso, amore

Nei miei sogni, mi tocchi il viso

e mi chiedi se voglio riprovarci

e l’ho quali voluto

[Chorus]

e voglio dirti

che ci vuole tutta la mia forza di volontà per non chiamarti

e vorrei poter correre da te

e spero che tu sappia

che ogni volta che non lo faccio, l’ho quasi fatto, l’ho quasi fatto

[Outro]

Scommetto che a quest’ora della notte, sei ancora sveglio

Scommetto che sei stanco dopo una settimana difficile

Scommetto che sei seduto sulla poltrona vicino alla finestra

che qualche volta ti chiedi di me