Taylor Swift – Message in a Bottle: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che sono state inserite come brani extra rispetto al disco originale è Message in a Bottle.

Si tratta di uno dei bran inediti che Taylor ha fatto uscire dal suo The Vault. Nella canzone parla di una relazione a distanza, che ancora non sa bene come si svilupperà; dal testo sembra essere collegata a Come back, be here e quindi probabilmente ai primi mesi della relazione con Harry Styles.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Testo di Message in a Bottle di Taylor Swift:

[Verse 1]

I know that you like me

And it’s kinda frightening standin’ here waitin’, waitin’

And I became hypnotized by freckles and bright eyes, tongue-tied

[Pre-Chorus]

But now you’re so far away and I’m down feelin’ like a face in the crowd

I’m reachin’ for you, terrified

[Chorus]

‘Cause you could be the one that I love

I could be the one that you dream of

Message in a bottle is all I can do

Standin’ here, hopin’ it gets to you

You could be the one that I keep, and I

Can be the reason you can’t sleep at night

Mеssage in a bottle is all I can do

Standin’ herе, hopin’ it gets to you

[Verse 2]

These days I’m restless

Workdays are endless, look how you made me, made me

But time moves faster, replaying your laughter, disaster

[Pre-Chorus]

‘Cause now you’re so far away and I’m down feelin’ like a face in the crowd

I’m reachin’ for you, terrified

[Chorus]

‘Cause you could be the one that I love

I could be the one that you dream of

Message in a bottle is all I can do

Standin’ here, hopin’ it gets to you

You could be the one that I keep, and I

Can be the reason you can’t sleep at night

Message in a bottle is all I can do

Standin’ here, hopin’ it gets to you

[Bridge]

How is it in London?

Where are you while I’m wondering

If I’ll ever see you again?

You could be the one that I love, mmm

And now I’m standin’ here, hopin’ it gets to you

[Chorus]

‘Cause you could be the one that I love

I could be the one that you dream of

Message in a bottle is all I can do

Standin’ here, hopin’ it gets to you

You could be the one that I keep, and I

Can be the reason you can’t sleep at night (you can’t sleep at night)

Message in a bottle is all I can do

Standin’ here, hopin’ it gets to you

Traduzione di Message in a Bottle di Taylor Swift:

[Verse 1]

So che ti piaccio

ed è abbastanza spaventoso stare qui ad aspettare, aspettare

e rimango ipnotizzata dalle lentiggini e gli occhi brillanti, ammutolita

[Pre-Chorus]

ma ora sei così lontano e sono giù di morale sentendomi un volto nella folla

Ti cerco, terrorizzata

[Chorus]

Perché potresti essere quello che amo

Potrei essere quella che sogni

Posso solo mandarti un messaggio in bottiglia

Sto qui, sperando che ti arrivi

Tu potresti essere quello che tengo con me, e io

potrei essere il motivo per cui non dormi

Posso solo mandarti un messaggio in bottiglia

Sto qui, sperando che ti arrivi

[Verse 2]

In questi giorni sono irrequieta

le giornate di lavoro infinite, guarda cosa hai fatto di me, fatto di me

ma il tempo scorre più veloce, ricordando le risate, disastro

[Pre-Chorus]

ma ora sei così lontano e sono giù di morale sentendomi un volto nella folla

Ti cerco, terrorizzata

[Chorus]

Perché potresti essere quello che amo

Potrei essere quella che sogni

Posso solo mandarti un messaggio in bottiglia

Sto qui, sperando che ti arrivi

Tu potresti essere quello che tengo con me, e io

potrei essere il motivo per cui non dormi

Posso solo mandarti un messaggio in bottiglia

Sto qui, sperando che ti arrivi

[Bridge]

Com’è Londra

Dove sei mentre mi chiedo

Se ti vedrò di nuovo?

Potresti essere quello che amo, mmm

Sto qui, sperando che ti arrivi

[Chorus]

Perché potresti essere quello che amo

Potrei essere quella che sogni

Posso solo mandarti un messaggio in bottiglia

Sto qui, sperando che ti arrivi

Tu potresti essere quello che tengo con me, e io

potrei essere il motivo per cui non dormi

Posso solo mandarti un messaggio in bottiglia

Sto qui, sperando che ti arrivi