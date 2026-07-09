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Gracie Abrams – Good Reason: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Good Reason è un brano inedito di Gracie Abrams. La canzone è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album, in arrivo il 17 luglio 2026. Il titolo è stato anticipato per la prima volta con il quinto tour di concerti di Gracie, The Look at My Life Tour, a supporto dell’album.

Anteprima della canzone

 

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Testo Good Reason Gracie Abrams

And neither of us saw it coming
If only I had a good reason
That’s when I knew you’d probably sit there and take it
Well, that only makes me regret it
If only I had a good reason (If only I had a good reason)

If only I had a good reason (But I don’t)
If only I chose you and not me
If only I had a good reason
If only I chose you and not me
If only I had

If only you didn’t adore me

(Fonte Genius.com)

Traduzione

E nessuno dei due se l’aspettava
Se solo avessi avuto una buona ragione
È stato allora che ho capito che probabilmente saresti rimasto lì seduto a subire
Beh, questo mi fa solo pentire
Se solo avessi avuto una buona ragione (Se solo avessi avuto una buona ragione)

Se solo avessi avuto una buona ragione (Ma non ce l’ho)
Se solo avessi scelto te e non me
Se solo avessi avuto una buona ragione
Se solo avessi scelto te e non me
Se solo avessi

Se solo tu non mi adorassi

Cosa ne pensate di Good Reason di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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