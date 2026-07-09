Gracie Abrams – Good Reason: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 9 Luglio 2026 Good Reason è un brano inedito di Gracie Abrams. La canzone è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album, in arrivo il 17 luglio 2026. Il titolo è stato anticipato per la prima volta con il quinto tour di concerti di Gracie, The Look at My Life Tour, a supporto dell’album. Anteprima della canzone Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracie Abrams (@gracieabrams) Testo Good Reason Gracie Abrams And neither of us saw it coming If only I had a good reason That’s when I knew you’d probably sit there and take it Well, that only makes me regret it If only I had a good reason (If only I had a good reason) If only I had a good reason (But I don’t) If only I chose you and not me If only I had a good reason If only I chose you and not me If only I had If only you didn’t adore me (Fonte Genius.com) Traduzione E nessuno dei due se l’aspettava Se solo avessi avuto una buona ragione È stato allora che ho capito che probabilmente saresti rimasto lì seduto a subire Beh, questo mi fa solo pentire Se solo avessi avuto una buona ragione (Se solo avessi avuto una buona ragione) Se solo avessi avuto una buona ragione (Ma non ce l’ho) Se solo avessi scelto te e non me Se solo avessi avuto una buona ragione Se solo avessi scelto te e non me Se solo avessi Se solo tu non mi adorassi Cosa ne pensate di Good Reason di Gracie Abrams?