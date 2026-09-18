MILEY: testi e traduzioni dell’album Bass Persuades

Bass Persuades è il decimo album di MILEY, in arrivo 18 settembre 2026. La release musicale è accompagnata da tante sorprese per i fan della cantautrice, con il suo ritorno sulle scene con due serate all’Hollywood Bowl di Los Angeles, il 16 e il 18 ottobre.

Per questo nuovo capitolo, l’artista ha riscaldato i motori con grande stile. L’annuncio dell’album è stato anticipato con la pubblicazione di una cover misteriosa per il Los Angeles Times — la copertina mostrava soltanto il suo nome e il suo volto — e contemporaneamente è avvenuto un particolare aggiornamento sul sito web della star.

L’home page mostrava la stessa immagine e sembrava proprio che il cognome Cyrus fosse stato stato rimosso dal suo nome d’arte. Nel giro di pochi giorni la cantautrice ha sciolto ogni dubbio: ora il suo alter ego artistico è semplicemente Miley, almeno per i suoi prossimi impegni musicali.

Oltretutto, si tratta del primo album pubblicato dall’ex stellina Disney sotto contratto con la Atlantic Records, dopo aver lasciato la Columbia Records con cui ha pubblicato per tanti anni. Agli inizi di settembre, Miley ha annunciato sui social titolo dell’album, data di uscita, copertina e tracklist.

Testi Bass Persuades con traduzioni

MILEY parla del nuovo album

La cantautrice ha raccontato il tema che unisce i testi di Bass Persuades, parlandone con la rivista Wanderland Magazine: “Questo album è una storia d’amore, ma le storie d’amore non sono mai unidimensionali; sono sempre ricche di sfumature. C’è sicuramente un filo conduttore romantico che lo attraversa perché, come tutti i miei dischi, riflette il momento che sto vivendo. Tuttavia, questo lavoro ha un significato particolare per me, dato che questo sentimento mi ha accompagnata attraverso diverse fasi della mia vita: è qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Una forma di amore sereno è diventata un tema ricorrente negli ultimi tre album: non solo l’amore condiviso con un’altra persona, ma anche quello che ho trovato per me stessa. Probabilmente è stata questa l’evoluzione più importante. Quando cambia il rapporto con se stessi, cambia anche ogni altra relazione intorno a noi; credo che questo disco celebri entrambi gli aspetti allo stesso modo”.