MILEY: Let’s Get Married (Videoclip ufficiale, Testo e Traduzione)

Miley è super romantica e felice in Let’s Get Married, il secondo singolo estratto dal suo decimo album, Bass Persuades, in uscita il 18 settembre 2026.

In contemporanea all’uscita del brano e dell’album, l’artista ha pubblicato anche il videoclip dalle sfumature bohémien, girato nell’albergo Chateau Marmont sulla Sunset Boulevard Los Angeles.

Il titolo non poteva non risvegliare immediatamente un grande interesse da parte dei fan riguardo la situazione sentimentale della cantautrice: nel dicembre 2025, Miley e il suo fidanzato, il batterista Maxx Morando di cui lei appare innamoratissima proprio nel video e con cui ha una relazione da oltre quattro anni, si sono fidanzati ufficialmente. Let’s Get Married è una celebrazione di quel momento.

Al centro di Bass Persuades, dopotutto, c’è una storia d’amore, ma non una storia lineare né univoca. Miley la descrive come una storia “mai monodimensionale”, fatta di sfumature e livelli diversi, attraversata da un filo romantico che si lega direttamente al periodo della vita che sta vivendo. Un sentimento che, racconta, l’ha accompagnata attraverso diverse fasi della propria esistenza e che negli ultimi tre album è diventato sempre più legato a una nuova idea di amore sereno.

Una visione che si riflette anche nel modo in cui il disco racconta il rapporto con se stessa: quando cambia il modo in cui ci si guarda e ci si vive, cambiano anche le relazioni con gli altri. Bass Persuades celebra così entrambi gli aspetti, l’amore verso gli altri e quello trovato dentro di sé.

QUI il video ufficiale della canzone

Testo Let’s get married di MILEY

Godspeed, forever ahead

Baby, don’t blink, keep staring at me instead

What did I do to deserve you?

What did I do to deserve you?

Let’s go get married tonight

Let’s get married

I’m having visions of white

Let’s get married

Let’s turn the rest of our lives to a holiday

Anytime, any place, we can run away

Get married tonight (Diamonds dancing on me)

Let’s get married

Godspeed, forever ahead

Ooh, until the long sleep

I’ll turn your arms to my bed

Then he said, “Baby, what did I do to desеrve you?

Tell me, what did I do to dеserve you?”

Let’s go get married tonight (Diamonds dancing on me)

Let’s get married

I’m having visions of white (Diamonds dancing on me)

Let’s get married, oh

Let’s turn the rest of our lives to a holiday

Anytime, any place, we can run away

Get married tonight

What did I do to deserve you?

What did I do to deserve you?

(Fonte Genius.com)

Traduzione Let’s Get Married

Buon viaggio, sempre avanti

Tesoro, non sbattere le palpebre, continua invece a fissarmi

Cosa ho fatto per meritarti?

Cosa ho fatto per meritarti?

Sposiamoci stasera

Sposiamoci

Vedo immagini di bianco

Sposiamoci

Trasformiamo il resto della nostra vita in una vacanza

In qualsiasi momento, ovunque, possiamo scappare via

Sposiamoci stasera (Diamanti che danzano su di me)

Sposiamoci

Buon viaggio, sempre avanti

Ooh, fino al sonno eterno

Farò delle tue braccia il mio letto

Poi lui ha detto: “Tesoro, cosa ho fatto per meritarti?

Dimmi, cosa ho fatto per meritarti?”

Sposiamoci stasera (Diamanti che danzano su di me)

Sposiamoci

Vedo immagini di bianco (Diamanti che danzano su di me)

Sposiamoci, oh

Trasformiamo il resto della nostra vita in una vacanza

In qualsiasi momento, ovunque, possiamo scappare via

Sposiamoci stasera

Cosa ho fatto per meritarti?

Cosa ho fatto per meritarti?

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