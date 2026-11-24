Amici 26: il testo dell’inedito Vedrai di Andrea Heros scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2026 Ecco Vedrai di Andrea Heros, una ballad malinconica che sta permettendo al giovane artista partenopeo di farsi conoscere meglio e di mostrare le sue qualità mentre affina la sua tecnica vocale. Andrea (Andrea Buono) ha 20 anni e viene da Napoli e il suo responsabile artistico nella scuola è Samuray Jay. Alla redazione di Witty TV l’allievo di Amici 26 ha raccontato: “La mia passione per la musica nasce perché la mia famiglia è musica. Per me cantare è come elevarmi un po’ ogni volta. Voglio fare musica per qualcuno che prova le mie sensazioni e non ha la sensibilità per esprimerle”. Il video di una delle esibizioni Testo di Vedrai di Andrea Heros Vedrai, per scegliere Spesso basta chiudere gli occhi Vedrai, è semplice Così tanto che non te ne accorgi Vedrai, vedrai non siamo tutti uguali Forse solo nelle file dei supermercati Vedrai, vedrai che io non so fingere Tu la scambi per urgenza ma è voglia di vivere Vedrai, vedrai, vedrai che il tempo vola Ed io non ho imparato quasi niente Ma a volte basta solo una parola Vedrai Vedrai Vedrai (prima o poi), lasciano il segno (su di noi) Solo le cose che si prendono tempo Vedrai, una scritta sul muro Che sembra quasi prevedere il futuro Vedrai, vedrai che siamo entrambi umani E non ci fa male niente solo i dizionari Vedrai, vedrai che io non so fingere Tu la scambi per urgenza ma è voglia di vivere Vedrai, vedrai, vedrai che il tempo vola Ed io non ho imparato quasi niente Ma a volte basta solo una parola Vedrai Vedrai Ma a volte basta solo una parola Vedrai Vedrai Fonte (Angolotesti.it) Cosa ne pensate di Vedrai di Andrea Heros ad Amici 26?