Ecco Vedrai di Andrea Heros, una ballad malinconica che sta permettendo al giovane artista partenopeo di farsi conoscere meglio e di mostrare le sue qualità mentre affina la sua tecnica vocale.

Andrea (Andrea Buono) ha 20 anni e viene da Napoli e il suo responsabile artistico nella scuola è Samuray Jay. Alla redazione di Witty TV l’allievo di Amici 26 ha raccontato: “La mia passione per la musica nasce perché la mia famiglia è musica. Per me cantare è come elevarmi un po’ ogni volta. Voglio fare musica per qualcuno che prova le mie sensazioni e non ha la sensibilità per esprimerle”.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Vedrai di Andrea Heros

Vedrai, per scegliere

Spesso basta chiudere gli occhi

Vedrai, è semplice

Così tanto che non te ne accorgi

Vedrai, vedrai non siamo tutti uguali

Forse solo nelle file dei supermercati

Vedrai, vedrai che io non so fingere

Tu la scambi per urgenza ma è voglia di vivere

Vedrai, vedrai, vedrai che il tempo vola

Ed io non ho imparato quasi niente

Ma a volte basta solo una parola

Vedrai

Vedrai

Vedrai (prima o poi), lasciano il segno (su di noi)

Solo le cose che si prendono tempo

Vedrai, una scritta sul muro

Che sembra quasi prevedere il futuro

Vedrai, vedrai che siamo entrambi umani

E non ci fa male niente solo i dizionari

Vedrai, vedrai che io non so fingere

Tu la scambi per urgenza ma è voglia di vivere

Vedrai, vedrai, vedrai che il tempo vola

Ed io non ho imparato quasi niente

Ma a volte basta solo una parola

Vedrai

Vedrai

Ma a volte basta solo una parola

Vedrai

Vedrai

Fonte (Angolotesti.it)

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