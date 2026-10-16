Tate McRae – Housewife (video, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 16 Ottobre 2026 Housewife Tate Mc Rae. Screenshot video ufficiale Youtube Tate McRae torna in scena con l’uscita del videoclip di Housewife che gioca sugli stereotipi legati alla vita domestica. Diretto da Pierre-Ange Carlotti e girato nel sud della Francia, il video si basa ambientazioni lussuose alle coreografie scattanti di Sergio Reis che servono a recapitare il messaggio del brano: Tate non accetta di essere limitata da qualcuno. Housewife è uscito venerdì 15 ottobre come primo singolo estratto dal quarto album in studio di McRae, di prossima pubblicazione, segnando il suo ritorno dopo quasi un anno. Durante la sua partecipazione al programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon il 7 ottobre, la cantante di Revolving Door ha descritto il brano come incentrato su “una donna che non può essere contenuta”. Il testo, d’altro canto, è una critica alle pressioni dell’industria musicale ed esprime il desiderio di una vita fondata sulla libertà finanziaria e sull’autodeterminazione. Il video ufficiale della canzone Testo Housewife Tate McRae Okay okay Think my paradise is tabloids and flashing lights Truth is it’s more like loads of cash, and a nice guy and a life lived right I know that There’s just some things they don’t tell you, tell you And all the dreams they try to sell you, sell you The price of fame can take you to your knees And when it does wanna run away with me? I just wanna make a lot of money be my own housewife You You You You could be the one l’m calling honey be my sex on the side Acres of open stars Headlights of precious cars Life imitating art I just wanna make a lot of money be my own housewife Be my, be my Drive fast take me out of here Louis out the window and 310 in the mirror Life’s great when you disappear Rockies took the girl but the city took the golden years This industry will try to kill you, kill you But not before they try to bill you, bill you They try to take away your wild and free And when they do wanna run away with me? I just wanna make a lot of money be my own housewife You You You, You could be the one l’m calling honey be my sex on the side Acres of open stars Headlights of precious cars Life imitating art I just wanna make a lot of money be my own house wife Be my, be my Go into my garden, pick the money off the tree I don’t pay for nothing baby people pay me And you right beside me’s just the icing on the dream I don’t need you, I want you And that’s my favorite thing Go in to my garden, pick the money off the tree I don’t date nobody baby people date me And you right beside me’s just the icing on the dream I don’t need you, I want you And that’s my favorite thing I just wanna make a lot of money be my own housewife You You You You could be the one I’m calling honey be my sex on the side You You You Acres of open stars! Headlights of precious cars! Life imitating art! I just wanna make a lotta money be my own housewife Be my, be my Traduzione Va bene, va bene Magari pensi che il mio paradiso siano i tabloid e i flash dei fotografi La verità è che si tratta piuttosto di un sacco di soldi, un bravo ragazzo e una vita vissuta come si deve Lo so Ci sono cose che non ti dicono, proprio non te le dicono E tutti quei sogni che provano a venderti, a rifilarti Il prezzo della fama può metterti in ginocchio E quando succede… ti va di scappare via con me? Voglio solo guadagnare un sacco di soldi e fare la casalinga di me stessa Tu, tu, tu Potresti essere tu quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto Distese di cieli stellati I fari di auto preziose La vita che imita l’arte Voglio solo guadagnare un sacco di soldi e fare la casalinga di me stessa Essere la mia, essere la mia… Guida veloce, portami via da qui Louis fuori dal finestrino e il prefisso 310 nello specchietto La vita è fantastica quando sparisci Le Montagne Rocciose si sono prese la ragazza, ma la città si è presa gli anni d’oro Quest’industria cercherà di ucciderti, sì, di ucciderti Ma non prima di averti presentato il conto Cercano di portarti via la tua natura selvaggia e libera E quando ci provano… ti va di scappare via con me? Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa Tu, tu, tu, potresti essere quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto Distese di cieli stellati Fari di auto preziose La vita che imita l’arte Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa Sii mio, sii mio Vai nel mio giardino, cogli i soldi dall’albero Non pago mai nulla, tesoro; sono gli altri a pagare me E averti qui accanto è solo la ciliegina sulla torta di questo sogno Non ho bisogno di te, ti voglio Ed è proprio questo che preferisco Vai nel mio giardino, cogli i soldi dall’albero Non esco con nessuno, tesoro; sono gli altri a voler uscire con me E averti qui accanto è solo la ciliegina sulla torta di questo sogno Non ho bisogno di te, ti voglio Ed è proprio questo che preferisco Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa Tu, tu, tu Potresti essere quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto Tu, tu, tu Distese di cieli stellati! Fari di auto preziose! La vita che imita l’arte! Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa Sii mio, sii mio Cosa ne pensate di Housewife di Tate McRae?