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Tate McRae – Housewife (video, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
housewife - tate mcrae

Housewife Tate Mc Rae. Screenshot video ufficiale Youtube

Tate McRae torna in scena con l’uscita del videoclip di Housewife che gioca sugli stereotipi legati alla vita domestica. Diretto da Pierre-Ange Carlotti e girato nel sud della Francia, il video si basa ambientazioni lussuose alle coreografie scattanti di Sergio Reis che servono a recapitare il messaggio del brano: Tate non accetta di essere limitata da qualcuno.

Housewife  è uscito venerdì 15 ottobre come primo singolo estratto dal quarto album in studio di McRae, di prossima pubblicazione, segnando il suo ritorno dopo quasi un anno. Durante la sua partecipazione al programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon il 7 ottobre, la cantante di Revolving Door ha descritto il brano come incentrato su “una donna che non può essere contenuta”. Il testo, d’altro canto, è una critica alle pressioni dell’industria musicale ed esprime il desiderio di una vita fondata sulla libertà finanziaria e sull’autodeterminazione.

Il video ufficiale della canzone

Testo Housewife Tate McRae

Okay okay
Think my paradise is tabloids and flashing lights
Truth is it’s more like loads of cash, and a nice guy and a life lived right
I know that

There’s just some things they don’t tell you, tell you
And all the dreams they try to sell you, sell you
The price of fame can take you to your knees
And when it does wanna run away with me?

I just wanna make a lot of money be my own housewife
You You You

You could be the one l’m calling honey be my sex on the side
Acres of open stars
Headlights of precious cars
Life imitating art
I just wanna make a lot of money be my own housewife
Be my, be my

Drive fast take me out of here
Louis out the window and 310 in the mirror
Life’s great when you disappear
Rockies took the girl but the city took the golden years

This industry will try to kill you, kill you
But not before they try to bill you, bill you
They try to take away your wild and free
And when they do wanna run away with me?

I just wanna make a lot of money be my own housewife
You You You,
You could be the one l’m calling honey be my sex on the side
Acres of open stars
Headlights of precious cars
Life imitating art
I just wanna make a lot of money be my own house wife
Be my, be my
Go into my garden, pick the money off the tree
I don’t pay for nothing baby people pay me
And you right beside me’s just the icing on the dream
I don’t need you, I want you
And that’s my favorite thing

Go in to my garden, pick the money off the tree
I don’t date nobody baby people date me
And you right beside me’s just the icing on the dream
I don’t need you, I want you
And that’s my favorite thing

I just wanna make a lot of money be my own housewife
You You You
You could be the one I’m calling honey be my sex on the side
You You You
Acres of open stars!
Headlights of precious cars!
Life imitating art!
I just wanna make a lotta money be my own housewife
Be my, be my

Traduzione

Va bene, va bene
Magari pensi che il mio paradiso siano i tabloid e i flash dei fotografi
La verità è che si tratta piuttosto di un sacco di soldi, un bravo ragazzo e una vita vissuta come si deve
Lo so

Ci sono cose che non ti dicono, proprio non te le dicono
E tutti quei sogni che provano a venderti, a rifilarti
Il prezzo della fama può metterti in ginocchio
E quando succede… ti va di scappare via con me?

Voglio solo guadagnare un sacco di soldi e fare la casalinga di me stessa
Tu, tu, tu

Potresti essere tu quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto
Distese di cieli stellati
I fari di auto preziose
La vita che imita l’arte
Voglio solo guadagnare un sacco di soldi e fare la casalinga di me stessa
Essere la mia, essere la mia…

Guida veloce, portami via da qui
Louis fuori dal finestrino e il prefisso 310 nello specchietto
La vita è fantastica quando sparisci
Le Montagne Rocciose si sono prese la ragazza, ma la città si è presa gli anni d’oro

Quest’industria cercherà di ucciderti, sì, di ucciderti
Ma non prima di averti presentato il conto
Cercano di portarti via la tua natura selvaggia e libera
E quando ci provano… ti va di scappare via con me? Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa
Tu, tu, tu,
potresti essere quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto
Distese di cieli stellati
Fari di auto preziose
La vita che imita l’arte
Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa
Sii mio, sii mio
Vai nel mio giardino, cogli i soldi dall’albero
Non pago mai nulla, tesoro; sono gli altri a pagare me
E averti qui accanto è solo la ciliegina sulla torta di questo sogno
Non ho bisogno di te, ti voglio
Ed è proprio questo che preferisco

Vai nel mio giardino, cogli i soldi dall’albero
Non esco con nessuno, tesoro; sono gli altri a voler uscire con me
E averti qui accanto è solo la ciliegina sulla torta di questo sogno
Non ho bisogno di te, ti voglio
Ed è proprio questo che preferisco

Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa
Tu, tu, tu
Potresti essere quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto
Tu, tu, tu
Distese di cieli stellati!
Fari di auto preziose!
La vita che imita l’arte!
Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa
Sii mio, sii mio

Cosa ne pensate di Housewife di Tate McRae?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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