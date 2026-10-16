Tate McRae – Housewife (video, testo e traduzione)

Housewife Tate Mc Rae. Screenshot video ufficiale Youtube

Tate McRae torna in scena con l’uscita del videoclip di Housewife che gioca sugli stereotipi legati alla vita domestica. Diretto da Pierre-Ange Carlotti e girato nel sud della Francia, il video si basa ambientazioni lussuose alle coreografie scattanti di Sergio Reis che servono a recapitare il messaggio del brano: Tate non accetta di essere limitata da qualcuno.

Housewife è uscito venerdì 15 ottobre come primo singolo estratto dal quarto album in studio di McRae, di prossima pubblicazione, segnando il suo ritorno dopo quasi un anno. Durante la sua partecipazione al programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon il 7 ottobre, la cantante di Revolving Door ha descritto il brano come incentrato su “una donna che non può essere contenuta”. Il testo, d’altro canto, è una critica alle pressioni dell’industria musicale ed esprime il desiderio di una vita fondata sulla libertà finanziaria e sull’autodeterminazione.

Il video ufficiale della canzone

Testo Housewife Tate McRae

Okay okay

Think my paradise is tabloids and flashing lights

Truth is it’s more like loads of cash, and a nice guy and a life lived right

I know that

There’s just some things they don’t tell you, tell you

And all the dreams they try to sell you, sell you

The price of fame can take you to your knees

And when it does wanna run away with me?

I just wanna make a lot of money be my own housewife

You You You

You could be the one l’m calling honey be my sex on the side

Acres of open stars

Headlights of precious cars

Life imitating art

I just wanna make a lot of money be my own housewife

Be my, be my

Drive fast take me out of here

Louis out the window and 310 in the mirror

Life’s great when you disappear

Rockies took the girl but the city took the golden years

This industry will try to kill you, kill you

But not before they try to bill you, bill you

They try to take away your wild and free

And when they do wanna run away with me?

I just wanna make a lot of money be my own housewife

You You You,

You could be the one l’m calling honey be my sex on the side

Acres of open stars

Headlights of precious cars

Life imitating art

I just wanna make a lot of money be my own house wife

Be my, be my

Go into my garden, pick the money off the tree

I don’t pay for nothing baby people pay me

And you right beside me’s just the icing on the dream

I don’t need you, I want you

And that’s my favorite thing

Go in to my garden, pick the money off the tree

I don’t date nobody baby people date me

And you right beside me’s just the icing on the dream

I don’t need you, I want you

And that’s my favorite thing

I just wanna make a lot of money be my own housewife

You You You

You could be the one I’m calling honey be my sex on the side

You You You

Acres of open stars!

Headlights of precious cars!

Life imitating art!

I just wanna make a lotta money be my own housewife

Be my, be my

Traduzione

Va bene, va bene

Magari pensi che il mio paradiso siano i tabloid e i flash dei fotografi

La verità è che si tratta piuttosto di un sacco di soldi, un bravo ragazzo e una vita vissuta come si deve

Lo so

Ci sono cose che non ti dicono, proprio non te le dicono

E tutti quei sogni che provano a venderti, a rifilarti

Il prezzo della fama può metterti in ginocchio

E quando succede… ti va di scappare via con me?

Voglio solo guadagnare un sacco di soldi e fare la casalinga di me stessa

Tu, tu, tu

Potresti essere tu quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto

Distese di cieli stellati

I fari di auto preziose

La vita che imita l’arte

Voglio solo guadagnare un sacco di soldi e fare la casalinga di me stessa

Essere la mia, essere la mia…

Guida veloce, portami via da qui

Louis fuori dal finestrino e il prefisso 310 nello specchietto

La vita è fantastica quando sparisci

Le Montagne Rocciose si sono prese la ragazza, ma la città si è presa gli anni d’oro

Quest’industria cercherà di ucciderti, sì, di ucciderti

Ma non prima di averti presentato il conto

Cercano di portarti via la tua natura selvaggia e libera

E quando ci provano… ti va di scappare via con me? Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa

Tu, tu, tu,

potresti essere quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto

Distese di cieli stellati

Fari di auto preziose

La vita che imita l’arte

Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa

Sii mio, sii mio

Vai nel mio giardino, cogli i soldi dall’albero

Non pago mai nulla, tesoro; sono gli altri a pagare me

E averti qui accanto è solo la ciliegina sulla torta di questo sogno

Non ho bisogno di te, ti voglio

Ed è proprio questo che preferisco

Vai nel mio giardino, cogli i soldi dall’albero

Non esco con nessuno, tesoro; sono gli altri a voler uscire con me

E averti qui accanto è solo la ciliegina sulla torta di questo sogno

Non ho bisogno di te, ti voglio

Ed è proprio questo che preferisco

Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa

Tu, tu, tu

Potresti essere quello che chiamo “tesoro”, il mio amante segreto

Tu, tu, tu

Distese di cieli stellati!

Fari di auto preziose!

La vita che imita l’arte!

Voglio solo fare un sacco di soldi ed essere la casalinga di me stessa

Sii mio, sii mio

Cosa ne pensate di Housewife di Tate McRae?