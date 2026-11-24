Amici 26: il testo dell’inedito Ananke di Tìaso scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2026 Ecco Ananke di Tìaso (Claudia Litrico), un pezzo urban che mette in evidenza l’attitudine al rap della giovane artista, di raccontarsi tramite rime enigmatiche ma incisive, dal forte carattere introspettivo. Tìaso ha 21 anni e viene da Caltanissetta e il suo responsabile artistico nella scuola è Amadeus. A Witty TV l’allieva di Amici 26 ha raccontato: “La passione per il canto nasce da bambina perché i miei genitori suonavano e cantavano per hobby. A 8 anni ho iniziato a studiare la batteria. Cantare per me è un’esigenza e mi aiuta a capire che la mia vita non e così distante dalla vita di tutti gli altri.” Il video di una delle esibizioni Testo di Ananke di Tìaso Vado a stento un sentimento così lento Dio non sento circostanze che mi uccidono un amore cinico si mood in clinico vorrei sentire il brivido ma non so esprimerlo quanto poco pensavi a me quanto poco mi pensavo quanto poco mi volevi bene quanto poco ti cercavo L’amore di una madre mi serve per * Mette l’ago e lei non mi sente sono stanca di sta m***a che mangia la gente un conforto si nasconde in un volto paterno e mentre grido e piango penserà chi sveglio e sono i baci che non tengo quelli che mi salvano mentre provo a dirmi calma guarda che si sentono, sentono Sono sola, sola mi consola, sola questo mare, mare blu Sono sola, sola mi consola, sola questo mare, mare blu Vado a stento un sentimento così lento Dio non sento circostanze che mi uccidono un amore cinico si mood in clinico vorrei sentire il brivido ma non so esprimerlo Quanto poco ci pensavi a me quanto mi pensavo quanto poco mi volevi bene quanto poco ne cercavo Quanto poco ci pensavi a me quanto mi pensavo quanto poco mi volevi bene quanto poco ne cercavo Fonte (Angolotesti.it) Cosa ne pensate di Ananke di Tìaso ad Amici 26?