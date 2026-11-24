Ecco Ananke di Tìaso (Claudia Litrico), un pezzo urban che mette in evidenza l’attitudine al rap della giovane artista, di raccontarsi tramite rime enigmatiche ma incisive, dal forte carattere introspettivo.

Tìaso ha 21 anni e viene da Caltanissetta e il suo responsabile artistico nella scuola è Amadeus. A Witty TV l’allieva di Amici 26 ha raccontato: “La passione per il canto nasce da bambina perché i miei genitori suonavano e cantavano per hobby. A 8 anni ho iniziato a studiare la batteria. Cantare per me è un’esigenza e mi aiuta a capire che la mia vita non e così distante dalla vita di tutti gli altri.”

Il video di una delle esibizioni

Testo di Ananke di Tìaso

Vado a stento

un sentimento così lento

Dio non sento

circostanze che mi uccidono

un amore cinico

si mood in clinico

vorrei sentire il brivido

ma non so esprimerlo

quanto poco pensavi a me

quanto poco mi pensavo

quanto poco mi volevi bene

quanto poco ti cercavo

L’amore di una madre mi serve per *

Mette l’ago e lei non mi sente

sono stanca di sta m***a

che mangia la gente

un conforto si nasconde in un volto paterno

e mentre grido e piango penserà chi sveglio

e sono i baci che non tengo

quelli che mi salvano

mentre provo a dirmi calma

guarda che si sentono, sentono

Sono sola, sola

mi consola, sola

questo mare, mare blu

Sono sola, sola

mi consola, sola

questo mare, mare blu

Vado a stento

un sentimento così lento

Dio non sento

circostanze che mi uccidono

un amore cinico

si mood in clinico

vorrei sentire il brivido

ma non so esprimerlo

Quanto poco ci pensavi a me

quanto mi pensavo

quanto poco mi volevi bene

quanto poco ne cercavo

Quanto poco ci pensavi a me

quanto mi pensavo

quanto poco mi volevi bene

quanto poco ne cercavo

Fonte (Angolotesti.it)

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