Olivia Rodrigo: è uscito You seem pretty sad for a girl so in love

L’attesa è finita: You seem pretty sad for a girl so in love è il terzo album in studio di Olivia Rodrigo ed è una realtà da venerdì 12 giugno 2026, ad opera di Geffen Records.

Ripercorrendo la timeline di questo progetto, la cantautrice statunitense aveva già accennato all’uscita dell’album, durante un’intervista concessa alla rivista mensile Nylon alla fine dello scorso anno. Durante la conversazione, Olivia aveva dichiarato:”Non dirò troppo, ma penso che il 2026 sarà un anno impegnativo per me, mi sto divertendo molto a immaginare cose nuove.”

Le speculazioni riguardo l’effettiva uscita del lavoro discografico hanno iniziato a circolare dopo che i fan hanno notato che l’artista indossava delle magliette personalizzate durante i bis dei suoi concerti. Ogni sera, la ragazza indossava una maglietta diversa con sopra una frase differente, parole che potenzialmente alludevano a titoli e/o testi di canzoni non ancora pubblicate. La suspense non è durata troppo. Era lo scorso aprile quando la Rodrigo ha finalmente annunciato sui social media che il singolo principale, drop dead, sarebbe uscito il 17 di quel mese.

Non è passato molto tempo che è arrivato l’annuncio della data di uscita (22 maggio) anche per il secondo singolo, intitolato the cure. Riguardo questo pezzo, Olivia Rodrigo ha detto: “È la mia canzone preferita dell’album e una delle mie canzoni preferite in assoluto”. Se ve lo stavate chiedendo, il brano non è una dedica alla band britannica, ma rimane un’ottimo punto d’inizio per ascoltare il suo nuovo disco! Il vibrante viola faceva da padrone ai suoi album precedenti, il terzo album è visivamente all’insegna di varie sfumature di rosa, un colore che evoca delicatezza, a tratti nostalgica, e che suggerisce l’inizio di una fase artistica un po’ più riflessiva per Olivia Rodrigo.

Ascolta qui tutte le canzoni

Tracklist di You seem pretty sad for a girl so in love

1. drop dead

2. stupid song

3. honeybee

4.maggots for brain

5.u + me

6.my way

7.purple

8.the cure

9. begged

10.what’s wrong with me

11. less

12. expectations

13. cygarette smoke

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