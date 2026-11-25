Amici 26: il testo dell’inedito Sratopazza di Kashmere scritto da Giovanna Codella 25 Novembre 2026 Ecco il testo dell’inedito Stratopazza di Kashmere, un pezzo allegro e spensierato dai riferimenti diretti al genere funky che he vuole essere un omaggio alla chitarra degli amici musicisti di Luigi Maglione (questo è il vero nome di Kashmere). Kashmere ha 25 anni e viene da Lugano ma è cresciuto a Pontedera, in provincia di Pisa, e il suo responsabile artistico nella scuola è Amadeus. Alla redazione di Witty TV l’allievo di Amici 26 ha raccontato com’è nata la sua passione per la musica: “La musica è entrata nella mia vita prestissimo, guardando i cartoni Disney e cantando tutte le canzoni. Ho capito di voler fare il cantante nel 2013, durante un concerto di Bennato”. Il video di una delle esibizioni Testo di Stratopazza di Kashmere Ah, Strato pazza! Sì, tu! Ah, Strato pazza! Ah Non male come primo kiss È un basso groovy stile chic Anche più catchy dire freak Sei pazzo Mi lascio andare va così La mia paura è svanita giri come un pianeta, tranky funky sul dance floor La tua aiuola è fiorita, c’è una stella cattiva, la seconda esegue il flow Stratopazza! Stratopazza! Stratopazza! Stratopazza! Stra to strato pazza Stra to strato pazza Stra to strato pazza Stra to strato pazza Fonte (Angolotesti.it) Cosa ne pensate di Stratopazza di Kashmere ad Amici 26?