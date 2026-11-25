Ecco il testo dell’inedito Stratopazza di Kashmere, un pezzo allegro e spensierato dai riferimenti diretti al genere funky che he vuole essere un omaggio alla chitarra degli amici musicisti di Luigi Maglione (questo è il vero nome di Kashmere). Kashmere ha 25 anni e viene da Lugano ma è cresciuto a Pontedera, in provincia di Pisa, e il suo responsabile artistico nella scuola è Amadeus.

Alla redazione di Witty TV l’allievo di Amici 26 ha raccontato com’è nata la sua passione per la musica: “La musica è entrata nella mia vita prestissimo, guardando i cartoni Disney e cantando tutte le canzoni. Ho capito di voler fare il cantante nel 2013, durante un concerto di Bennato”.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Stratopazza di Kashmere

Ah, Strato pazza!

Sì, tu!

Ah, Strato pazza!

Ah

Non male come primo kiss

È un basso groovy stile chic

Anche più catchy dire freak

Sei pazzo

Mi lascio andare va così

La mia paura è svanita

giri come un pianeta,

tranky funky sul dance floor

La tua aiuola è fiorita,

c’è una stella cattiva,

la seconda esegue il flow

Stratopazza!

Stratopazza!

Stratopazza!

Stratopazza!

Stra to strato pazza

Stra to strato pazza

Stra to strato pazza

Stra to strato pazza

Fonte (Angolotesti.it)

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