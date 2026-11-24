Amici 26: il testo dell’inedito Classe ’99 di Saitta scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2026 Ecco il testo dell’inedito Classe ’99 di Saitta, un brano autobiografico che vuole raccontare al pubblico chi è davvero Christian Grasso (questo è il vero nome). Saitta ha 26 anni e viene da Catania e il suo responsabile artistico nella scuola è Amadeus. Alla redazione di Witty TV l’allievo di Amici 26 ha raccontato: “Ero un bambino chiuso che non parlava con nessuno quando a 7 anni mia nonna mi ha fatto scoprire la musica guardando Sanremo. Il mio nome d’arte Saitta è il cognome del nonno materno, quando salgo sul palco porto con me una famiglia intera. Saitta è la parte più vera di me”. Il video di una delle esibizioni Testo di Classe ’99 di Saitta Io classe 99, 42 di piede porto un dolore così grande che non lo do a vedere Con i miei ricciolini e qualche capello bianco, con la bocca di mio padre e gli occhi a specchio di mia madre, ho fatto finta di piacermi Ho fatto finta di ubriacarmi per avere approvazione o qualche tipo di conferma questo aumentava l’autostima o perdevo di me stima sono quasi alla fine dei venti speriamo almeno cambino i venti Io classe 99, 42 di piede porto un dolore così grande anche se non lo do a vedere il motivo è forse troppo io mentivo di nascosto E se mi guardi negli occhi fino a dentro puoi vedere Io classe 99, di famiglia per bene a vita è tinta quanno crisci guarda e passa dice nonno comunque ho sempre l’impressione che sono al punto di partenza, ma non so che cosa voglio, il mondo poi mi crolla addosso Ora vorrei guardare avanti maritarmi, avere figli, vederli crescere mentre io combatto ancora coi miei mostri e lo so, sbircierò indietro andrò a trovare le persone che io ho perso nel percorso e di cui a volte avrò bisogno Io classe 99, 42 di piede porto un dolore così grande anche se non lo do a vedere il motivo è forse troppo io mentivo di nascosto E se mi guardi negli occhi fino a dentro puoi vedere Io classe 99, di famiglia per bene a vita è tinta quanno crisci guarda e passa dice nonno comunque ho sempre l’impressione che sono al punto di partenza, ma non so che cosa voglio, il mondo poi mi crolla addosso Fonte (Angolotesti.it) Cosa ne pensate di Classe ’99 di Saitta ad Amici 26?