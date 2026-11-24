Ecco il testo dell’inedito Classe ’99 di Saitta, un brano autobiografico che vuole raccontare al pubblico chi è davvero Christian Grasso (questo è il vero nome). Saitta ha 26 anni e viene da Catania e il suo responsabile artistico nella scuola è Amadeus. Alla redazione di Witty TV l’allievo di Amici 26 ha raccontato: “Ero un bambino chiuso che non parlava con nessuno quando a 7 anni mia nonna mi ha fatto scoprire la musica guardando Sanremo. Il mio nome d’arte Saitta è il cognome del nonno materno, quando salgo sul palco porto con me una famiglia intera. Saitta è la parte più vera di me”.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Classe ’99 di Saitta

Io classe 99, 42 di piede

porto un dolore così grande

che non lo do a vedere

Con i miei ricciolini e qualche capello bianco,

con la bocca di mio padre

e gli occhi a specchio di mia madre,

ho fatto finta di piacermi

Ho fatto finta di ubriacarmi

per avere approvazione

o qualche tipo di conferma

questo aumentava l’autostima

o perdevo di me stima

sono quasi alla fine dei venti

speriamo almeno cambino i venti

Io classe 99, 42 di piede

porto un dolore così grande

anche se non lo do a vedere

il motivo è forse troppo

io mentivo di nascosto

E se mi guardi negli occhi

fino a dentro puoi vedere

Io classe 99, di famiglia per bene

a vita è tinta quanno crisci

guarda e passa dice nonno

comunque ho sempre l’impressione

che sono al punto di partenza,

ma non so che cosa voglio,

il mondo poi mi crolla addosso

Ora vorrei guardare avanti

maritarmi, avere figli,

vederli crescere mentre io

combatto ancora coi miei mostri

e lo so, sbircierò indietro

andrò a trovare le persone

che io ho perso nel percorso

e di cui a volte avrò bisogno

Io classe 99, 42 di piede

porto un dolore così grande

anche se non lo do a vedere

il motivo è forse troppo

io mentivo di nascosto

E se mi guardi negli occhi

fino a dentro puoi vedere

Io classe 99, di famiglia per bene

a vita è tinta quanno crisci

guarda e passa dice nonno

comunque ho sempre l’impressione

che sono al punto di partenza,

ma non so che cosa voglio,

il mondo poi mi crolla addosso

Fonte (Angolotesti.it)

Cosa ne pensate di Classe ’99 di Saitta ad Amici 26?