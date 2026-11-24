Ecco il testo dell’inedito Crimine di Shari Noioso, un brano sofisticato che porta alla luce le qualità vocali ed interpretative della giovane artista friulana. Shari ha 23 anni e viene da Udine e il suo responsabile artistico nella scuola è Rudy Zerbi. Alla redazione di Witty TV l’allieva di Amici 26 ha raccontato: “Da piccola ero molto simpatica, un pagliaccetto. La musica c’è da sempre. La mia prima canzone l’ho scritta a 8 anni. In famiglia sono stata fortunata, mi hanno sempre appoggiata”.

Il video di una delle esibizioni

Testo di Crimine di Shari

Il freddo e il maltempo

di fretta mi vesto

Il mattino sai, non mi gira mai

di truccarmi e indossare una maschera

Cerco una cosa, una positiva

una che mi faccia amare la vita

Mi fa impazzire, la nostalgia

che mi ricorda che non è finita mai

Se non ti chiamo più, non mi lasciare qua

Voglio capirti ma, senza guardare giù

Stavolta credevo sul serio

potessimo amarci davvero

Quanto male che mi fa

questa malinconica città

non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere

ti guardo piangere

come se fosse la scena di un crimine

Forse non ti servirà

Resterà attaccato all’istante che

non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere

ti guardo piangere

ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine

Siamo il delitto di un’ora fa

che come le fiabe ci toglierà il fiato

ci brucerà l’anima, solo la voce

potrà liberarci

Quanto male che mi fa

questa malinconica città

non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere

ti guardo piangere

come se fosse la scena di un crimine

Forse non ti servirà

Resterà attaccato all’istante che

non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere

ti guardo piangere

come se fosse la scena di un

Fonte (Angolotesti.it)

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