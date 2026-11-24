Amici 26: il testo dell’inedito Crimine di Shari scritto da Giovanna Codella 24 Novembre 2026 Ecco il testo dell’inedito Crimine di Shari Noioso, un brano sofisticato che porta alla luce le qualità vocali ed interpretative della giovane artista friulana. Shari ha 23 anni e viene da Udine e il suo responsabile artistico nella scuola è Rudy Zerbi. Alla redazione di Witty TV l’allieva di Amici 26 ha raccontato: “Da piccola ero molto simpatica, un pagliaccetto. La musica c’è da sempre. La mia prima canzone l’ho scritta a 8 anni. In famiglia sono stata fortunata, mi hanno sempre appoggiata”. Il video di una delle esibizioni Testo di Crimine di Shari Il freddo e il maltempo di fretta mi vesto Il mattino sai, non mi gira mai di truccarmi e indossare una maschera Cerco una cosa, una positiva una che mi faccia amare la vita Mi fa impazzire, la nostalgia che mi ricorda che non è finita mai Se non ti chiamo più, non mi lasciare qua Voglio capirti ma, senza guardare giù Stavolta credevo sul serio potessimo amarci davvero Quanto male che mi fa questa malinconica città non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine Forse non ti servirà Resterà attaccato all’istante che non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere ti guardo piangere ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine Siamo il delitto di un’ora fa che come le fiabe ci toglierà il fiato ci brucerà l’anima, solo la voce potrà liberarci Quanto male che mi fa questa malinconica città non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine Forse non ti servirà Resterà attaccato all’istante che non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere ti guardo piangere come se fosse la scena di un Fonte (Angolotesti.it) Cosa ne pensate di Crimine di Shari ad Amici 26?