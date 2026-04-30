Lady Gaga firma tre brani inediti nella colonna sonora de Il Diavolo Veste Prada 2

La colonna sonora del film 20th Century Studios, Il Diavolo veste Prada 2, uscirà domani, venerdì 1° maggio sulle piattaforme digitali in tutto il mondo.

Il progetto conterrà la musica tratta dal film, attualmente nelle sale italiane, ed è stato anticipato dal primo singolo Runway (qui il video, il testo e la traduzione) di Lady Gaga e Doechii, già tra i brani più trasmessi dalle radio in Italia.

Il videoclip, diretto da Parris Goebel, è ambientato in una stanza surreale piena di luci stroboscopiche. Le due superstar posano per le telecamere in una vasta gamma di look d’avanguardia.

La colonna sonora contiene i brani inediti della vincitrice di 16 GRAMMY® Lady Gaga che, oltre a Runway, ha registrato anche altre due canzoni in arrivo domani, Shape of a Woman e Glamorous Life.

Assieme ai brani di Gaga, troviamo anche il singolo inedito di Sienna Spiro, Material Lover e quello di Izzy Escobar, Evergreen Avenue.

A venti anni dall’uscita del film originale, Il diavolo veste Prada 2 ci trasporta in una nuova era fatta di moda, ambizione e mutamenti di potere, dove le vecchie rivalità riaffiorano e le passerelle sono più agguerrite che mai.

La colonna sonora accompagna ogni momento del film con una raccolta di hit di superstar globali quali Dua Lipa (End of an Era), Miley Cyrus (Walk of Fame), SZA (Saturn), RAYE (Worth It), Laufey (Mr. Eclectic), Olivia Dean (Nice to Each Other), offrendo un mix di glamour, grinta e rinnovamento.

Tracklist Colonna Sonora Il Diavolo Veste Prada 2

1. Shape of a Woman – Lady Gaga

2. Runway – Lady Gaga & Doechii

3. Glamorous Life – Lady Gaga

4. Material Lover – Sienna Spiro

5. End of an Era – Dua Lipa

6. Walk of Fame (Edit) – Miley Cyrus & Brittany Howard

7. Mr. Eclectic – Laufey

8. Nice to Each Other – Olivia Dean

9. Saturn – SZA

10. Worth It – Raye

11. Daydreaming – Ledisi

12. Evergreen Avenue – Izzy Escobar

13. No One Noticed – The Marias