Ed Sheeran – For Always: audio, testo e traduzione della canzone

For Always è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano è stato anticipato da un teaser pubblicato sul sito ufficiale di Ed.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il riuscito capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Testo:

Some days the sun holds you closer than I do

And the wind wraps around you like my arms want to

If the rain consoles the tears you cry

I wish I was a little piece of the peace you find

And I’ll try my best to hold you through the phone

Through your mountain high highs and valley lows

And when winter comes some birds fly south

I’ve never been that type and I’m not right now

I’m forever

I’m for always

From your first breath

Till my last day

Whether I’m by your side

Or a thousand miles away

I’m forever

I’m for always

Sometimes the stars will guide you better than I can

And you’ll close your eyes holding another’s hand

Your skin your hair your world will change

You will trust someone your heart will break

I will be the constant that remains

I’m forever

I’m for always

From your first breath

To my last day

Whether I’m by your side

Or a thousand miles away

I’m forever

I’m for always

I’m forever

I’m for always

From your first breath

To my last day

Whether I’m by your side

Or a thousand miles away

I’m forever

I’m for always

And for all my life and until we meet again

I’m forever

I’m for always

Traduzione di For Always di Ed Sheeran:

Alcuni giorni il sole ti tiene più vicino di me

E il vento ti avvolge come le mie braccia vogliono fare

Se la pioggia consola le lacrime che piangi

Vorrei essere un pezzettino della pace che trovi

E farò del mio meglio per tenerti stretto al telefono

Attraverso i tuoi alti e bassi in montagna

E quando arriva l’inverno alcuni uccelli volano a sud

Non sono mai stato quel tipo e non lo sono adesso

Sono per sempre

Sono per sempre

Dal tuo primo respiro

Fino al mio ultimo giorno

Che io sia al tuo fianco

O a mille miglia di distanza

Sono per sempre

Sono per sempre

A volte le stelle ti guideranno meglio di me

E chiuderai gli occhi tenendo la mano di un altro

La tua pelle, i tuoi capelli, il tuo mondo cambierà

Ti fiderai di qualcuno, il tuo cuore si spezzerà

Sarò la costante che rimane

Sono per sempre

Sono per sempre

Dal tuo primo respiro

Fino al mio ultimo giorno

Che io sia al tuo fianco

O a mille miglia di distanza

Sono per sempre

Sono per sempre

Sono per sempre

Sono per sempre

Dal tuo primo respiro

Al mio ultimo giorno

Che io sia al tuo fianco

O a mille miglia di distanza

Sono per sempre

Sono per sempre

E per tutta la mia vita e finché non ci incontreremo di nuovo

Sono per sempre

Sono per sempre