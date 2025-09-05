Miley Cyrus – Walk of Fame (Video, Testo e Traduzione)

È uscito Walk of Fame, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful), pubblicato il 30 maggio 2025. La canzone è una collaborazione synth-pop con l’artista e musicista statunitense Brittany Howard.

Durante una sua intervista al Jimmy Kimmel Live, Miley ha rivelato di aver contratto una grave infezione durante le riprese del video musicale della canzone, girato lo scorso anno a Los Angeles.

“Ho girato questo video a ottobre e, a novembre, per il Giorno del Ringraziamento, sono stata ricoverata in terapia intensiva per un momento. Solo per un momento, ma soprattutto perché era il Giorno del Ringraziamento […] e la mia gamba ha iniziato a disintegrarsi nella zona della rotula”.

Testo Walk of Fame Miley Cyrus

Every day

Every night it’s all the same

Hungry cries are calling out my name

You beg me to stay but I walk away

Every time I walk

It’s a walk of fame

Walk away

Yeah

(Desperation)

Every time I walk, it’s a walk of fame

(Fascination)

Yeah, the cars are bright and lighting up my face

(Captivation)

Every day, every night it’s all the same

(Delusion)

I walk the concrete like it’s a stage

Ooh yeah it’s a walk of fame

And through the tears

I can see it so clear

Walk away

Walk away

(Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame)

Ooh yeah it’s a walk of fame

And through the mirror

I can see it so clear

Walk away

Walk away

Every night

Looking for a place to hide

And you could be that somewhere

Is that alright?

Yeah I could grab my coat and head out towards the train

But every time I walk

It’s a walk of fame

(Desperation)

Every time I walk, it’s a walk of fame

(Fascination)

Every time I walk, it’s a walk of fame

(Captivation)

Every day, every night it’s all the same

(Delusion)

I walk the concrete like it’s a stage

Ooh yeah it’s a walk of fame

And through the tears

I can see it so clear

Walk away

Walk away

(Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame)

Ooh yeah it’s a walk of fame

And through the mirror

I can see it so clear

You walk away

Walk away

(Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame)

Every time I walk

You start going insane

But I walk away

But I walk away

Every time I walk

You start going insane

But I walk away

But I walk away

Every time I walk

It’s a walk of fame, yeah yeah

It’s a walk of fame

Every time I walk

It’s a walk of fame

I walk the concrete

Like it’s a stage

Every time I walk

It’s a walk of fame

I walk the concrete

I walk the concrete

I walk the concrete

You’ll live

forever

In our hearts and minds

An ageless picture

A timeless smile

We’ll wear it on our T-shirts

A star buried in the pavement

Everyone will walk around it, around it

You’ll live forever

You’ll live

forever

You’ll live

forever

You’ll live

forever

You’ll live

forever

Traduzione

Ogni giorno

Ogni notte è tutto uguale

Grida affamate chiamano il mio nome

Mi implori di restare ma me ne vado

Ogni volta che cammino

È una walk of fame

Me ne vado

Sì

(Disperazione)

Ogni volta che cammino, è una walk of fame

(Fascinazione)

Sì, le auto sono luminose e illuminano il mio viso

(Affascinazione)

Ogni giorno, ogni notte è tutto uguale

(Delirio)

Cammino sul cemento come se fosse un palco

Ooh sì, è una walk of fame

E attraverso le lacrime

Riesco a vederlo così chiaramente

Me ne vado

Me ne vado

(Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame)

Ooh sì, è una walk of fame

E attraverso lo specchio

Riesco a vederlo così chiaramente

Me ne vado

Me ne vado

Me ne vado

Ogni notte

Cerco un posto dove nascondermi

E potresti essere tu da qualche parte

Va bene?

Sì, potrei prendere il cappotto e dirigermi verso il treno

Ma ogni volta che cammino

È una walk of fame

(Disperazione)

Ogni volta che cammino, è una walk of fame

(Fascinazione)

Ogni volta che cammino, è una walk of fame

(Affascinazione)

Ogni giorno, ogni notte è tutto uguale

(Delirio)

Cammino sul cemento come se fosse un palco

Ooh sì, è una walk of fame

E attraverso le lacrime

Riesco a vederlo così chiaramente

Vattene

Vattene

Vattene

(Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame)

Ooh sì, è una walk of fame

E attraverso lo specchio

Riesco a vederlo così chiaramente

Te ne vai

Vattene

(Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame)

Ogni volta che cammino

Inizi a impazzire

Ma me ne vado

Ma me ne vado

Ogni volta che cammino

Inizi a folle

Ma me ne vado

Ma me ne vado

Ogni volta che cammino

È una walk of fame, sì sì

È una walk of fame

Ogni volta che cammino

È una walk of fame

Cammino sul cemento

Come se fosse un palco

Ogni volta che cammino

È una walk of fame

Cammino sul cemento

Cammino sul cemento

Cammino sul cemento

Vivrai

per sempre

Nei nostri cuori e nelle nostre menti

Un’immagine senza tempo

Un sorriso senza tempo

Lo indosseremo sulle nostre magliette

Una stella sepolta nel marciapiede

Tutti ci cammineranno intorno, intorno

Vivrai per sempre

Vivrai

per sempre

Vivrai

per sempre

Vivrai

per sempre

Vivrai

per sempre

Vivrai

per sempre