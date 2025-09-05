GingerGeneration.it

Miley Cyrus – Walk of Fame (Video, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
È uscito Walk of Fame, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful), pubblicato il 30 maggio 2025. La canzone è una collaborazione synth-pop con l’artista e musicista statunitense Brittany Howard.

Durante una sua intervista al Jimmy Kimmel Live, Miley ha rivelato di aver contratto una grave infezione durante le riprese del video musicale della canzone, girato lo scorso anno a Los Angeles.

“Ho girato questo video a ottobre e, a novembre, per il Giorno del Ringraziamento, sono stata ricoverata in terapia intensiva per un momento. Solo per un momento, ma soprattutto perché era il Giorno del Ringraziamento […] e la mia gamba ha iniziato a disintegrarsi nella zona della rotula”.

Testo Walk of Fame Miley Cyrus

Every day
Every night it’s all the same
Hungry cries are calling out my name
You beg me to stay but I walk away
Every time I walk
It’s a walk of fame
Walk away
Yeah
(Desperation)

Every time I walk, it’s a walk of fame
(Fascination)
Yeah, the cars are bright and lighting up my face
(Captivation)
Every day, every night it’s all the same
(Delusion)
I walk the concrete like it’s a stage

Ooh yeah it’s a walk of fame
And through the tears
I can see it so clear
Walk away
Walk away
(Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame)
Ooh yeah it’s a walk of fame
And through the mirror
I can see it so clear
Walk away
Walk away

Every night
Looking for a place to hide
And you could be that somewhere
Is that alright?
Yeah I could grab my coat and head out towards the train
But every time I walk
It’s a walk of fame

(Desperation)
Every time I walk, it’s a walk of fame
(Fascination)
Every time I walk, it’s a walk of fame
(Captivation)
Every day, every night it’s all the same
(Delusion)
I walk the concrete like it’s a stage

Ooh yeah it’s a walk of fame
And through the tears
I can see it so clear
Walk away
Walk away
(Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame)
Ooh yeah it’s a walk of fame

And through the mirror
I can see it so clear
You walk away
Walk away
(Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame)

Every time I walk
You start going insane
But I walk away
But I walk away
Every time I walk
You start going insane
But I walk away
But I walk away
Every time I walk
It’s a walk of fame, yeah yeah
It’s a walk of fame
Every time I walk
It’s a walk of fame

I walk the concrete
Like it’s a stage
Every time I walk
It’s a walk of fame
I walk the concrete
I walk the concrete
I walk the concrete

You’ll live
forever
In our hearts and minds
An ageless picture
A timeless smile
We’ll wear it on our T-shirts
A star buried in the pavement
Everyone will walk around it, around it
You’ll live forever
You’ll live
forever
You’ll live
forever
You’ll live
forever
You’ll live
forever

Traduzione

Ogni giorno
Ogni notte è tutto uguale
Grida affamate chiamano il mio nome
Mi implori di restare ma me ne vado
Ogni volta che cammino
È una walk of fame
Me ne vado

(Disperazione)

Ogni volta che cammino, è una walk of fame
(Fascinazione)
Sì, le auto sono luminose e illuminano il mio viso
(Affascinazione)
Ogni giorno, ogni notte è tutto uguale
(Delirio)
Cammino sul cemento come se fosse un palco

Ooh sì, è una walk of fame
E attraverso le lacrime
Riesco a vederlo così chiaramente
Me ne vado
Me ne vado
(Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame)
Ooh sì, è una walk of fame
E attraverso lo specchio
Riesco a vederlo così chiaramente
Me ne vado
Me ne vado
Me ne vado
Ogni notte
Cerco un posto dove nascondermi
E potresti essere tu da qualche parte
Va bene?
Sì, potrei prendere il cappotto e dirigermi verso il treno
Ma ogni volta che cammino
È una walk of fame

(Disperazione)
Ogni volta che cammino, è una walk of fame
(Fascinazione)
Ogni volta che cammino, è una walk of fame
(Affascinazione)
Ogni giorno, ogni notte è tutto uguale
(Delirio)
Cammino sul cemento come se fosse un palco

Ooh sì, è una walk of fame
E attraverso le lacrime
Riesco a vederlo così chiaramente
Vattene
Vattene
Vattene
(Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame)
Ooh sì, è una walk of fame

E attraverso lo specchio
Riesco a vederlo così chiaramente
Te ne vai
Vattene
(Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame)

Ogni volta che cammino
Inizi a impazzire
Ma me ne vado
Ma me ne vado
Ogni volta che cammino
Inizi a folle
Ma me ne vado
Ma me ne vado
Ogni volta che cammino
È una walk of fame, sì sì
È una walk of fame
Ogni volta che cammino
È una walk of fame

Cammino sul cemento
Come se fosse un palco
Ogni volta che cammino
È una walk of fame
Cammino sul cemento
Cammino sul cemento
Cammino sul cemento

Vivrai
per sempre
Nei nostri cuori e nelle nostre menti
Un’immagine senza tempo
Un sorriso senza tempo
Lo indosseremo sulle nostre magliette
Una stella sepolta nel marciapiede
Tutti ci cammineranno intorno, intorno
Vivrai per sempre
Vivrai
per sempre
Vivrai
per sempre
Vivrai
per sempre
Vivrai
per sempre
Vivrai
per sempre

Cosa ne pensate di Walk of Fame di Miley Cyrus? 

