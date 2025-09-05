Miley Cyrus – Walk of Fame (Video, Testo e Traduzione) scritto da Giovanna Codella 5 Settembre 2025 È uscito Walk of Fame, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful), pubblicato il 30 maggio 2025. La canzone è una collaborazione synth-pop con l’artista e musicista statunitense Brittany Howard. Durante una sua intervista al Jimmy Kimmel Live, Miley ha rivelato di aver contratto una grave infezione durante le riprese del video musicale della canzone, girato lo scorso anno a Los Angeles. “Ho girato questo video a ottobre e, a novembre, per il Giorno del Ringraziamento, sono stata ricoverata in terapia intensiva per un momento. Solo per un momento, ma soprattutto perché era il Giorno del Ringraziamento […] e la mia gamba ha iniziato a disintegrarsi nella zona della rotula”. QUI il videoclip della canzone Testo Walk of Fame Miley Cyrus Every day Every night it’s all the same Hungry cries are calling out my name You beg me to stay but I walk away Every time I walk It’s a walk of fame Walk away Yeah (Desperation) Every time I walk, it’s a walk of fame (Fascination) Yeah, the cars are bright and lighting up my face (Captivation) Every day, every night it’s all the same (Delusion) I walk the concrete like it’s a stage Ooh yeah it’s a walk of fame And through the tears I can see it so clear Walk away Walk away (Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame) Ooh yeah it’s a walk of fame And through the mirror I can see it so clear Walk away Walk away Every night Looking for a place to hide And you could be that somewhere Is that alright? Yeah I could grab my coat and head out towards the train But every time I walk It’s a walk of fame (Desperation) Every time I walk, it’s a walk of fame (Fascination) Every time I walk, it’s a walk of fame (Captivation) Every day, every night it’s all the same (Delusion) I walk the concrete like it’s a stage Ooh yeah it’s a walk of fame And through the tears I can see it so clear Walk away Walk away (Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame) Ooh yeah it’s a walk of fame And through the mirror I can see it so clear You walk away Walk away (Yeah, every time I walk, it’s a walk of fame) Every time I walk You start going insane But I walk away But I walk away Every time I walk You start going insane But I walk away But I walk away Every time I walk It’s a walk of fame, yeah yeah It’s a walk of fame Every time I walk It’s a walk of fame I walk the concrete Like it’s a stage Every time I walk It’s a walk of fame I walk the concrete I walk the concrete I walk the concrete You’ll live forever In our hearts and minds An ageless picture A timeless smile We’ll wear it on our T-shirts A star buried in the pavement Everyone will walk around it, around it You’ll live forever You’ll live forever You’ll live forever You’ll live forever You’ll live forever Traduzione Ogni giorno Ogni notte è tutto uguale Grida affamate chiamano il mio nome Mi implori di restare ma me ne vado Ogni volta che cammino È una walk of fame Me ne vado Sì (Disperazione) Ogni volta che cammino, è una walk of fame (Fascinazione) Sì, le auto sono luminose e illuminano il mio viso (Affascinazione) Ogni giorno, ogni notte è tutto uguale (Delirio) Cammino sul cemento come se fosse un palco Ooh sì, è una walk of fame E attraverso le lacrime Riesco a vederlo così chiaramente Me ne vado Me ne vado (Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame) Ooh sì, è una walk of fame E attraverso lo specchio Riesco a vederlo così chiaramente Me ne vado Me ne vado Me ne vado Ogni notte Cerco un posto dove nascondermi E potresti essere tu da qualche parte Va bene? Sì, potrei prendere il cappotto e dirigermi verso il treno Ma ogni volta che cammino È una walk of fame (Disperazione) Ogni volta che cammino, è una walk of fame (Fascinazione) Ogni volta che cammino, è una walk of fame (Affascinazione) Ogni giorno, ogni notte è tutto uguale (Delirio) Cammino sul cemento come se fosse un palco Ooh sì, è una walk of fame E attraverso le lacrime Riesco a vederlo così chiaramente Vattene Vattene Vattene (Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame) Ooh sì, è una walk of fame E attraverso lo specchio Riesco a vederlo così chiaramente Te ne vai Vattene (Sì, ogni volta che cammino, è una walk of fame) Ogni volta che cammino Inizi a impazzire Ma me ne vado Ma me ne vado Ogni volta che cammino Inizi a folle Ma me ne vado Ma me ne vado Ogni volta che cammino È una walk of fame, sì sì È una walk of fame Ogni volta che cammino È una walk of fame Cammino sul cemento Come se fosse un palco Ogni volta che cammino È una walk of fame Cammino sul cemento Cammino sul cemento Cammino sul cemento Vivrai per sempre Nei nostri cuori e nelle nostre menti Un’immagine senza tempo Un sorriso senza tempo Lo indosseremo sulle nostre magliette Una stella sepolta nel marciapiede Tutti ci cammineranno intorno, intorno Vivrai per sempre Vivrai per sempre Vivrai per sempre Vivrai per sempre Vivrai per sempre Vivrai per sempre Cosa ne pensate di Walk of Fame di Miley Cyrus?