Ariana Grande pubblica Knew Better Part Two scritto da Giovanna Codella 21 Maggio 2026 Ariana Grande, Knew Better Part Two. Fonte: Youtube. Dopo un’attesa durata 10 anni, Ariana Grande ha finalmente pubblicato Knew Better Part Two. La canzone, una versione estesa di Knew Better, dall’album Dangerous Woman, è ora disponibile come bonus track nella nuova edizione, rilasciata per il decimo anniversario del progetto. Il singolo era originariamente un’esclusiva di SoundCloud, uscita pochi mesi dopo la prima edizione dell’album. Ariana sta attualmente lavorando al suo ottavo disco, Petal, che segna il suo ritorno alla musica dopo il ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico di Wicked. A giugno, celebrerà l’uscita del nuovo album con un tour internazionale, il suo primo dopo sei anni. La cantante sarà anche la protagonista dell’ultimo sequel della saga di Ti presento i miei, Focker-in-Law. L’audio ufficiale della canzone Testo Knew Better Part Two di Ariana Grande Say you could turn me on Boy, but that’s about it You can say what you wanna But I wouldn’t believe it You could write all them songs That’s the game that you play Tryna right all them wrongs But you can’t make me stay ‘Cause I, see right through you, boy And I, I (Feelin’ you no more) I ain’t feelin’ you no more, I ain’t feelin’ you no more If you knew better Boy, you would do better Can’t nobody love you like I do Baby, I could do better Boy, if you knew better You would do better Baby, if you love me like I love you Maybe we could be together ‘Cause ain’t nobody like me, ain’t nobody like me Ain’t nobody like me, ain’t nobody like me Ain’t nobody like me Ain’t nobody like me (Ayy) Ain’t nobody like me Ain’t nobody like me Ain’t nobody like me Ain’t nobody like me, baby Make a mistake, you better learn from it Play with tea, you get burned from it My daddy always told me, “If he makes you cry He ain’t the one, you better run from him” He used to get to me mentally I don’t fuck with your energy If you knew better, you would do better But you don’t know shit, so I’ll do better Got a new ‘do, and some new shoes Just to go with my new boo Lovin’ me like he used to And I ain’t even worried ‘bout it this time (Shit) I know he gon’ be the one to treat me just right (Just right) Never had a motherfucker this tight (Sheesh) So baby, this is what your soulmate look like I look good, right? If you knew better Boy, you would do better (Hey) Can’t nobody love you like I do Baby, I could do better Boy, if you knew better (Boy, if you knew) You would do better Baby, if you love me like I love you Maybe we could be together ‘Cause ain’t nobody like me, ain’t nobody like me Ain’t nobody like me, ain’t nobody like me Ain’t nobody like me (Oh) Ain’t nobody like me (Nobody like me) Ain’t nobody like me (Sheesh) Ain’t nobody like me (Nobody like me) Ain’t nobody like me Ain’t nobody like me, baby (Nuh-uh) Nobody like me, hmm, ain’t nobody like me (Me) Ain’t nobody like me, ayy (Fonte AZ Lyrics) Traduzione Dici che potresti eccitarmi Ragazzo, ma è tutto Puoi dire quello che vuoi Ma non ci crederei Potresti scrivere tutte quelle canzoni Questo è il gioco che fai Cerchi di rimediare a tutti i tuoi errori Ma non puoi farmi restare Perché ti vedo attraverso, ragazzo E io, io (Non ti sento più) Non ti sento più, non ti sento più Se sapessi fare di meglio Ragazzo, faresti meglio Nessuno può amarti come ti amo io Tesoro, potrei fare di meglio Ragazzo, se sapessi fare di meglio Faresti meglio Tesoro, se mi amassi come io amo te Forse potremmo stare insieme Perché non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me (Ayy) Non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me, tesoro Commetti un errore, è meglio che impari da esso Gioca con il tè e ti bruci Mio padre mi diceva sempre: “Se ti fa piangere Non è quello giusto, è meglio che scappi da lui” Mi faceva impazzire Non sopporto la tua energia Se sapessi fare meglio, ti comporteresti meglio Ma non sai un c****o, quindi mi comporterò meglio io Mi sono fatta un nuovo taglio di capelli e delle nuove scarpe Proprio per stare con il mio nuovo ragazzo Mi ama come faceva una volta E questa volta non me ne preoccupo nemmeno (M***a) So che sarà lui quello che mi tratterà nel modo giusto (nel modo giusto) Non ho mai avuto un figlio di p****na così stretto (Caspita) Quindi tesoro, ecco come appare la tua anima gemella Sto bene, vero? Se solo sapessi fare di meglio Ragazzo, faresti meglio (Hey) Nessuno può amarti come ti amo io Tesoro, potrei fare di meglio Ragazzo, se solo sapessi fare di meglio (Ragazzo, se solo sapessi) Faresti meglio Tesoro, se mi amassi come io amo te Forse potremmo stare insieme Perché non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me (Oh) Non c’è nessuna come me (Nessuno come me) Non c’è nessuna come me (Sheesh) Non c’è nessuna come me (Nessuno come me) Non c’è nessuna come me Non c’è nessuna come me, tesoro (Nuh-uh) Nessuna come me, hmm, non c’è nessuna come me (Me) Non c’è nessuna come me, ayy Cosa ne pensate di Knew Better Part Two di Ariana Grande?