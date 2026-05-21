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Ariana Grande pubblica Knew Better Part Two

scritto da Giovanna Codella
Knew Better Part Two - Ariana Grande

Ariana Grande, Knew Better Part Two. Fonte: Youtube.

Dopo un’attesa durata 10 anni, Ariana Grande ha finalmente pubblicato Knew Better Part Two. La canzone, una versione estesa di Knew Better, dall’album Dangerous Woman, è ora disponibile come bonus track nella nuova edizione, rilasciata per il decimo anniversario del progetto. Il singolo era originariamente un’esclusiva di SoundCloud, uscita pochi mesi dopo la prima edizione dell’album.

Ariana sta attualmente lavorando al suo ottavo disco, Petal, che segna il suo ritorno alla musica dopo il ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico di Wicked. A giugno, celebrerà l’uscita del nuovo album con un tour internazionale, il suo primo dopo sei anni. La cantante sarà anche la protagonista dell’ultimo sequel della saga di Ti presento i miei, Focker-in-Law.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Knew Better Part Two di Ariana Grande

Say you could turn me on
Boy, but that’s about it
You can say what you wanna
But I wouldn’t believe it
You could write all them songs
That’s the game that you play
Tryna right all them wrongs
But you can’t make me stay

‘Cause I, see right through you, boy
And I, I (Feelin’ you no more)
I ain’t feelin’ you no more, I ain’t feelin’ you no more

If you knew better
Boy, you would do better
Can’t nobody love you like I do
Baby, I could do better
Boy, if you knew better
You would do better
Baby, if you love me like I love you
Maybe we could be together

‘Cause ain’t nobody like me, ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me, ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me (Ayy)
Ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me, baby

Make a mistake, you better learn from it
Play with tea, you get burned from it
My daddy always told me, “If he makes you cry
He ain’t the one, you better run from him”
He used to get to me mentally
I don’t fuck with your energy
If you knew better, you would do better
But you don’t know shit, so I’ll do better
Got a new ‘do, and some new shoes
Just to go with my new boo
Lovin’ me like he used to
And I ain’t even worried ‘bout it this time (Shit)
I know he gon’ be the one to treat me just right (Just right)
Never had a motherfucker this tight (Sheesh)
So baby, this is what your soulmate look like
I look good, right?

If you knew better
Boy, you would do better (Hey)
Can’t nobody love you like I do
Baby, I could do better
Boy, if you knew better (Boy, if you knew)
You would do better
Baby, if you love me like I love you
Maybe we could be together

‘Cause ain’t nobody like me, ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me, ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me (Oh)
Ain’t nobody like me (Nobody like me)
Ain’t nobody like me (Sheesh)
Ain’t nobody like me (Nobody like me)
Ain’t nobody like me
Ain’t nobody like me, baby (Nuh-uh)

Nobody like me, hmm, ain’t nobody like me (Me)
Ain’t nobody like me, ayy

(Fonte AZ Lyrics)

Traduzione

Dici che potresti eccitarmi
Ragazzo, ma è tutto
Puoi dire quello che vuoi
Ma non ci crederei
Potresti scrivere tutte quelle canzoni
Questo è il gioco che fai
Cerchi di rimediare a tutti i tuoi errori
Ma non puoi farmi restare

Perché ti vedo attraverso, ragazzo
E io, io (Non ti sento più)
Non ti sento più, non ti sento più

Se sapessi fare di meglio
Ragazzo, faresti meglio
Nessuno può amarti come ti amo io
Tesoro, potrei fare di meglio
Ragazzo, se sapessi fare di meglio
Faresti meglio
Tesoro, se mi amassi come io amo te
Forse potremmo stare insieme

Perché non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me (Ayy)
Non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me, tesoro

Commetti un errore, è meglio che impari da esso
Gioca con il tè e ti bruci
Mio padre mi diceva sempre: “Se ti fa piangere
Non è quello giusto, è meglio che scappi da lui”
Mi faceva impazzire
Non sopporto la tua energia
Se sapessi fare meglio, ti comporteresti meglio
Ma non sai un c****o, quindi mi comporterò meglio io
Mi sono fatta un nuovo taglio di capelli e delle nuove scarpe
Proprio per stare con il mio nuovo ragazzo
Mi ama come faceva una volta
E questa volta non me ne preoccupo nemmeno (M***a)
So che sarà lui quello che mi tratterà nel modo giusto (nel modo giusto)
Non ho mai avuto un figlio di p****na così stretto (Caspita)
Quindi tesoro, ecco come appare la tua anima gemella
Sto bene, vero?

Se solo sapessi fare di meglio
Ragazzo, faresti meglio (Hey)
Nessuno può amarti come ti amo io
Tesoro, potrei fare di meglio
Ragazzo, se solo sapessi fare di meglio (Ragazzo, se solo sapessi)
Faresti meglio
Tesoro, se mi amassi come io amo te
Forse potremmo stare insieme

Perché non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me (Oh)
Non c’è nessuna come me (Nessuno come me)
Non c’è nessuna come me (Sheesh)
Non c’è nessuna come me (Nessuno come me)
Non c’è nessuna come me
Non c’è nessuna come me, tesoro (Nuh-uh)

Nessuna come me, hmm, non c’è nessuna come me (Me)
Non c’è nessuna come me, ayy

Cosa ne pensate di Knew Better Part Two di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Interessata a ogni forma d'arte, scrive di musica internazionale e talent show su GingerGeneration.it, è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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