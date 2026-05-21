Ariana Grande pubblica Knew Better Part Two

Ariana Grande, Knew Better Part Two. Fonte: Youtube.

Dopo un’attesa durata 10 anni, Ariana Grande ha finalmente pubblicato Knew Better Part Two. La canzone, una versione estesa di Knew Better, dall’album Dangerous Woman, è ora disponibile come bonus track nella nuova edizione, rilasciata per il decimo anniversario del progetto. Il singolo era originariamente un’esclusiva di SoundCloud, uscita pochi mesi dopo la prima edizione dell’album.

Ariana sta attualmente lavorando al suo ottavo disco, Petal, che segna il suo ritorno alla musica dopo il ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico di Wicked. A giugno, celebrerà l’uscita del nuovo album con un tour internazionale, il suo primo dopo sei anni. La cantante sarà anche la protagonista dell’ultimo sequel della saga di Ti presento i miei, Focker-in-Law.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Knew Better Part Two di Ariana Grande

Say you could turn me on

Boy, but that’s about it

You can say what you wanna

But I wouldn’t believe it

You could write all them songs

That’s the game that you play

Tryna right all them wrongs

But you can’t make me stay

‘Cause I, see right through you, boy

And I, I (Feelin’ you no more)

I ain’t feelin’ you no more, I ain’t feelin’ you no more

If you knew better

Boy, you would do better

Can’t nobody love you like I do

Baby, I could do better

Boy, if you knew better

You would do better

Baby, if you love me like I love you

Maybe we could be together

‘Cause ain’t nobody like me, ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me, ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me (Ayy)

Ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me, baby

Make a mistake, you better learn from it

Play with tea, you get burned from it

My daddy always told me, “If he makes you cry

He ain’t the one, you better run from him”

He used to get to me mentally

I don’t fuck with your energy

If you knew better, you would do better

But you don’t know shit, so I’ll do better

Got a new ‘do, and some new shoes

Just to go with my new boo

Lovin’ me like he used to

And I ain’t even worried ‘bout it this time (Shit)

I know he gon’ be the one to treat me just right (Just right)

Never had a motherfucker this tight (Sheesh)

So baby, this is what your soulmate look like

I look good, right?

If you knew better

Boy, you would do better (Hey)

Can’t nobody love you like I do

Baby, I could do better

Boy, if you knew better (Boy, if you knew)

You would do better

Baby, if you love me like I love you

Maybe we could be together

‘Cause ain’t nobody like me, ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me, ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me (Oh)

Ain’t nobody like me (Nobody like me)

Ain’t nobody like me (Sheesh)

Ain’t nobody like me (Nobody like me)

Ain’t nobody like me

Ain’t nobody like me, baby (Nuh-uh)

Nobody like me, hmm, ain’t nobody like me (Me)

Ain’t nobody like me, ayy

(Fonte AZ Lyrics)

Traduzione

Dici che potresti eccitarmi

Ragazzo, ma è tutto

Puoi dire quello che vuoi

Ma non ci crederei

Potresti scrivere tutte quelle canzoni

Questo è il gioco che fai

Cerchi di rimediare a tutti i tuoi errori

Ma non puoi farmi restare

Perché ti vedo attraverso, ragazzo

E io, io (Non ti sento più)

Non ti sento più, non ti sento più

Se sapessi fare di meglio

Ragazzo, faresti meglio

Nessuno può amarti come ti amo io

Tesoro, potrei fare di meglio

Ragazzo, se sapessi fare di meglio

Faresti meglio

Tesoro, se mi amassi come io amo te

Forse potremmo stare insieme

Perché non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me (Ayy)

Non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me, tesoro

Commetti un errore, è meglio che impari da esso

Gioca con il tè e ti bruci

Mio padre mi diceva sempre: “Se ti fa piangere

Non è quello giusto, è meglio che scappi da lui”

Mi faceva impazzire

Non sopporto la tua energia

Se sapessi fare meglio, ti comporteresti meglio

Ma non sai un c****o, quindi mi comporterò meglio io

Mi sono fatta un nuovo taglio di capelli e delle nuove scarpe

Proprio per stare con il mio nuovo ragazzo

Mi ama come faceva una volta

E questa volta non me ne preoccupo nemmeno (M***a)

So che sarà lui quello che mi tratterà nel modo giusto (nel modo giusto)

Non ho mai avuto un figlio di p****na così stretto (Caspita)

Quindi tesoro, ecco come appare la tua anima gemella

Sto bene, vero?

Se solo sapessi fare di meglio

Ragazzo, faresti meglio (Hey)

Nessuno può amarti come ti amo io

Tesoro, potrei fare di meglio

Ragazzo, se solo sapessi fare di meglio (Ragazzo, se solo sapessi)

Faresti meglio

Tesoro, se mi amassi come io amo te

Forse potremmo stare insieme

Perché non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me, non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me (Oh)

Non c’è nessuna come me (Nessuno come me)

Non c’è nessuna come me (Sheesh)

Non c’è nessuna come me (Nessuno come me)

Non c’è nessuna come me

Non c’è nessuna come me, tesoro (Nuh-uh)

Nessuna come me, hmm, non c’è nessuna come me (Me)

Non c’è nessuna come me, ayy

Cosa ne pensate di Knew Better Part Two di Ariana Grande?