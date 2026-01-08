Ariana Grande condivide i suoi ricordi sul set di Wicked: il video inedito

Credits: @arianagrande via Instagram

Ariana Grande torna alle origini del suo viaggio nel Regno di Oz. Mercoledì 7 gennaio, la pop star e attrice ha regalato ai fan uno sguardo esclusivo dietro le quinte di Wicked, condividendo sui social un emozionante video risalente alle prime prove musicali del 2022.

Nella clip, Ariana accenna le note di Thank Goodness (qui il testo e la traduzione), uno dei brani iconici che la vede protagonista nel film accanto a Jonathan Bailey (Fiyero) e Michelle Yeoh (Madame Morrible).

“Bubble files: early days ‘thank goodness'”, ha scritto l’artista nella didascalia, facendo riferimento alla celebre bolla con cui il suo personaggio, Glinda, va in giro per Oz.

L’artista ha spesso descritto l’opportunità di interpretare Glinda come un punto di svolta fondamentale nella sua carriera. In una recente lettera indirizzata alla Critics Choice Association (CCA), in vista dei Critics’ Choice Awards 2026, Ariana ha definito l’esperienza come “il privilegio della mia vita e la sfida più grande della mia intera carriera”.

Riflettendo sulla profondità del suo personaggio, ha sottolineato come Glinda non sia solo una figura fatata, ma un simbolo di cambiamento:

“Glinda invita il pubblico a guardare oltre e a considerare che non è mai troppo tardi per diventare parte della soluzione o un alleato, specialmente in un momento di profonda divisione”.

L’attrice ha poi concluso con una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del progetto: “Non so se interpreterò mai più un personaggio che racchiude così tante sfaccettature. Custodirò questa sfida per il resto della mia vita. Se potessi, ricomincerei tutto da capo domani stesso”.

Il video dietro le quinte di Thank Goodness

Il talento comico di Ariana Grande e il mondo di Wicked hanno trovato una sintesi perfetta anche sul palco del Saturday Night Live.

Proprio di recente, l’artista si è esibita nello studio di New York, dove ha dato prova della sua versatilità non solo come cantante, ma anche come imitatrice e attrice comica. Durante la puntata, non sono mancati i riferimenti al suo impegno cinematografico, confermando come questo periodo rappresenti per lei una vera e propria “età dell’oro” tra cinema, musica e televisione.