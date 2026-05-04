Lady Gaga – Shape of a Woman (testo e traduzione)

Shape of Woman di Lady Gaga è una delle tre canzoni della colonna sonora de Il Diavolo Veste Prada II che è stata firmata dalla cantautrice statunitense. Mentre Runway è il brano di punta della tracklist, questo è il pezzo che fa da sottofondo musicale al cameo che proprio l’artista recita nella pellicola.

Nella seconda parte del film (ambientata in Italia), infatti, Lady Gaga si è esibita in un evento sulle note di Shape of a Woman e con una coreografia realizzata dal coreografo italiano Luca Tommassini.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Shape of a Woman Lady Gaga

Like An Old Desire That You Know Too Well

(Back To Eat You Alive)

Feeding On The Torture, A Rollercoaster To Hell

(Visions Conquer Your Mind)

Melting In The Heat Of Another Lover

(Strung Out, You’re Out Of Time)

Spinnin’ ’round In Circles ’cause She Rung Your Bell

(Your Bell, Your Bell)

Oh, Woah, Woah

Remember When You Fell In Love With The

Shape Of A Woman (Ah-ah-ah)

Shape Of A Woman, A Woman

Shape Of A Woman (Ah-ah-ah)

Shape Of A Woman, A Woman

See The Violet In Her Eyes, Body So Ethereal

Take Me To My Grave ’cause I Found God (Found God)

In The Shape Of A Woman

Hurting In Your Soul Because The Lady’s Gone

(Her Beauty Comes With A Bite)

Had To Keep You Guessing For A Little Fun

(Little Fun, Little Fun, Woah)

Oh, Woah, Woah

Remember When You Fell In Love With The

Shape Of A Woman (Ah-ah-ah)

Shape Of A Woman, A Woman

Shape Of A Woman (Ah-ah-ah)

Shape Of A Woman, A Woman

See The Violet In Her Eyes, Body So Ethereal

Take Me To My Grave ’cause I Found God (Found God)

In The Shape Of A Woman

(Ah-ah-ah)

The Shape Of A Woman

(Ah-ah-ah)

A Woman

Shape Of A Woman (Shape Of A Woman, A Woman)

Shape Of A Woman (Ah-ah-ah)

Shape Of A Woman, A Woman

See The Violet In Her Eyes, Body So Ethereal

Take Me To My Grave ’cause I Found God (Found God)

In The Shape Of A Woman (Shape Of A Woman)

(Ah-ah-ah)

The Shape Of, The Shape Of A Woman, A Woman

(Ah-ah-ah)

The Shape Of A Woman

Traduzione

Come un vecchio desiderio che conosci fin troppo bene

(Torna per mangiarti vivo)

Nutrirsi della tortura, un ottovolante verso l’inferno

(Le visioni conquistano la tua mente)

Sciogliersi nel calore di un altro amante

(Senza freni, il tempo è scaduto)

Girare in tondo perché lei ha suonato il tuo campanello

(Il tuo campanello, il tuo campanello)

Oh, woah, woah

Ricordi quando ti sei innamorato della

Forma di una donna (Ah-ah-ah)

Forma di una donna, una donna

Forma di una donna (Ah-ah-ah)

Forma di una donna, una donna

Vedi il viola nei suoi occhi, un corpo così etereo

Portami nella mia tomba perché ho trovato Dio (ho trovato Dio)

Nella forma di una donna

Soffri nell’anima perché la signora se n’è andata

(La sua bellezza ha un morso)

Doveva tenerti sulle spine per un po’ di divertimento

(Un po’) Divertimento, un po’ di divertimento, woah)

Oh, woah, woah

Ricordi quando ti sei innamorato della

Forma di una donna (Ah-ah-ah)

Forma di una donna, una donna

Forma di una donna (Ah-ah-ah)

Forma di una donna, una donna

Vedi il viola nei suoi occhi, un corpo così etereo

Portami alla mia tomba perché ho trovato Dio (ho trovato Dio)

Nella forma di una donna

(Ah-ah-ah)

La forma di una donna

(Ah-ah-ah)

Una donna

Forma di una donna (Forma di una donna, una donna)

Forma di una donna (Ah-ah-ah)

Forma di una donna, una donna

Vedi il viola nei suoi occhi, un corpo così etereo

Portami alla mia tomba perché ho trovato Dio (ho trovato Dio)

Nella forma di una donna (Forma di una donna)

(Ah-ah-ah)

La forma di, la forma di Una donna, una donna

(Ah-ah-ah)

La forma di una donna

Cosa ne pensate di Shape of a Woman di Lady Gaga?