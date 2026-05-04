Lady Gaga – Glamorous Life (testo e traduzione)

Glamorous Life di Lady Gaga è una delle tre canzoni della colonna sonora de Il Diavolo Veste Prada II che è stata firmata dalla cantautrice statunitense. Mentre Runway è il brano di punta della tracklist, questo è il pezzo che accompagna i titoli di coda e che porta il pubblico nel backstage del film.

Si tratta di una ballad intensa dal significato degno di nota: Lady Gaga riflette sulla difficoltà di restare se stessi mentre si è esposti sotto le luci dei riflettori, parlando implicitamente di se stessa e anche del conflitto interiore di Andy, protagonista della pellicola, interpretata da Anne Hathaway.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Glamorous Life Lady Gaga

Wanna see my name under the lights (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

I need the applause, it cuts me like a knife (Oh-oh-oh)

Haunted by a dream that I can’t fight (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Watching my face drifting out of sight

But lately, I’m missing all the signs

Blinded by the champagne lens

Running out of time, should I watch it burn and start again?

I might need a hero to stop me from breaking

Or I’ll be the villain and feed off the pain

Can I be myself in a world that’s just faking?

Only wanna drive in a fast world

I’ll just crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die of the glamorous life

See me sparkle with my diamond friends (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Baby, we all love to play pretеnd

You can’t take it with you in the end (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

If I could, I’d do it all again

But latеly, I’m missing all the signs

Blinded by the champagne lens

Running out of time, wonder who’ll come around the bend?

I might need a hero to stop me from breaking

Or I’ll be the villain and feed off the pain

Can I be myself in a world that’s just faking?

Only wanna drive in a fast world

I’ll just crush ’til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die

And when I feel high, high

I fly over time

But when I get dry, dry

I die from the other side

Could I be a hero that’s still in the making?

Should I play the villain and love all the fame?

Can I be myself in a world that’s just faking?

Only wanna drive in a fast world

I’ll just crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

I’ll crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die of the glamorous life

(Ah-ah, ah-ah)

Crush ‘til I die of the glamorous life

Traduzione

Voglio vedere il mio nome sotto i riflettori (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Ho bisogno degli applausi, mi feriscono come un coltello (Oh-oh-oh)

Perseguitata da un sogno contro cui non posso combattere (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Guardo il mio volto svanire dalla vista

Ma ultimamente, mi sfuggono tutti i segnali

Accecato dalla lente dello champagne

Il tempo sta per scadere, dovrei guardare tutto bruciare e ricominciare da capo?

Potrei aver bisogno di un eroe che mi impedisca di crollare

Oppure sarò la cattiva e mi nutrirò del dolore

Posso essere me stessa in un mondo che è solo finzione?

Voglio solo guidare in un mondo veloce

Vivremo una vita glamour fino alla morte

(Ah-ah, ah-ah)

Vivremo una vita glamour fino alla morte

(Ah-ah, ah-ah)

Vivremo una vita glamour fino alla morte

Guardatemi brillare con i miei amici diamanti (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Tesoro, a tutti piace fingere

Non puoi portartelo con te alla fine (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Se potessi, rifarei tutto da capo

Ma ultimamente, mi sfuggono tutti i segnali

Accecata dalla lente dello champagne

Il tempo sta per scadere, chissà chi spunterà da dietro l’angolo?

Potrei aver bisogno di un eroe che mi impedisca di crollare

Oppure sarò la cattiva e mi nutrirò del dolore

Posso essere me stessa in un mondo che è solo finzione?

Voglio solo guidare in un mondo veloce

Mi divertirò un mondo fino a morire, immersa nella vita glamour

(Ah-ah, ah-ah)

Mi divertirò un mondo fino a morire, immersa nella vita glamour

(Ah-ah, ah-ah)

Mi divertirò un mondo fino a morire

E quando mi sento in alto, in alto

Volo oltre il tempo

Ma quando mi sento arida, arida

Muoio dall’altra parte

Potrei essere un’eroina ancora in divenire?

Dovrei interpretare la cattiva e godermi tutta la fama?

Posso essere me stessa in un mondo che è solo finzione?

Voglio solo guidare in un mondo veloce

Vivremo una vita glamour fino alla morte

(Ah-ah, ah-ah)

Vivremo una vita glamour fino alla morte

(Ah-ah, ah-ah)

Vivremo una vita glamour fino alla morte

(Ah-ah, ah-ah)

Vivremo una vita glamour fino alla morte

(Ah-ah, ah-ah)

Vivremo una vita glamour fino alla morte

Cosa ne pensate di Glamorous Life di Lady Gaga?