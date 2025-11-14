Nuovo trailer per Taylor Swift – The End Of An Era su Disney +

È disponibile il nuovo trailer di The End of an Era, la docuserie evento composta da sei episodi che racconta lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni di Taylor Swift | The Eras Tour.

The End of an Era è una serie, in arrivo su Disney+, che offre uno sguardo intimo sulla vita della cantautrice statunitense, mentre il tour era in prima pagina ed entusiasmava i fan di tutto il mondo.

Il documentario vede la partecipazione di Gracie Abrams e Sabrina Carpenter, del fidanzato Travis Kelce, ma anche di Ed Sheeran e Florence Welch, in aggiunta alla band, ai ballerini, alla crew e alla famiglia della cantante, offrendo una visione inedita di ciò che ha contribuito a creare un fenomeno.

Quando sarà possibile guardare gli episodi? A partire da venerdì 12 dicembre saranno disponibili su Disney+ due episodi a settimana.

Il nuovo trailer con Taylor Swift

Lo show finale su Disney +

Anche Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, girato a Vancouver, British Columbia, debutterà su Disney+ il 12 dicembre. Il film concerto integrale, registrato durante l’ultimo show del tour, presenta per la prima volta l’intero set di THE TORTURED POETS DEPARTMENT, inserito nel tour dopo l’uscita dell’album nel 2024.

The End of an Era è diretto da Don Argott, co-diretto da Sheena M. Joyce e prodotto da Object & Animal. Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show è diretto da Glenn Weiss e prodotto da Taylor Swift Productions in collaborazione con Silent House Productions.