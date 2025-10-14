Aspettando Lady Gaga in Italia: Il Pre-Party Non Ufficiale del Mayhem Ball

Milano si prepara a scatenarsi prima del ritorno di Lady Gaga in Italia. Venerdì 17 ottobre 2025, al Sui Generis Milano, arriva THE MAYHEM BALL – Unofficial Pre Party, l’evento organizzato da Lady Gaga Explore e Klub Gaga, dedicato a tuttə i Little Monsters pronti a vivere l’energia del The Mayhem Ball.

A pochi giorni dalle due imperdibili date italiane del The Mayhem Ball al Forum di Assago (19 e 20 ottobre 2025), la community italiana si riunirà per una notte tutta da ballare.

In console, DJ Luca Gedda del collettivo Klub Gaga, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro unico, tra le hit più amate e i momenti indimenticabili del concerto.

Un venerdì notte per entrare nel mood giusto prima del grande show: un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere fino in fondo l’esperienza del The Mayhem Ball.

Ecco un recap dell’evento:

THE MAYHEM BALL – Unofficial Pre Party

Sui Generis Milano – Via Panfilo Castaldi 31, Porta Venezia

Venerdì 17 ottobre 2025

Dalle 22:00 alle 02:00

DJ Set by Luca Gedda – Klub Gaga

Il nuovo album di Lady Gaga

Lady Gaga è tornata lo scorso marzo con il suo settimo album in studio, Mayhem, un ritorno alle origini pop dell’artista, che affronta i temi del caos e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

Il mese di settembre ha segnato un doppio evento per gli amanti del dark pop e del gotico: Lady Gaga ha pubblicato il singolo The Dead Dance, in contemporanea con l’uscita della seconda parte della stagione 2 di Mercoledì da parte della piattaforma Netflix.

La stessa Lady Gaga, infine, appare nel cast della serie, nel ruolo di Rosaline Rotwood. Si tratta di una leggendaria insegnante della Nevermore Academy, descritta come “misteriosa e enigmatica”.