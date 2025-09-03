Lady Gaga lancia The Dead Dance per la serie Mercoledì 2 su Netflix scritto da Giovanna Codella 3 Settembre 2025 Il 3 settembre 2025 segna un doppio evento imperdibile per gli amanti del dark pop e del gotico: Lady Gaga ha pubblicato il singolo The Dead Dance, in contemporanea con l’uscita della seconda parte della stagione 2 di Mercoledì da parte della piattaforma Netflix. Il brano, parte della colonna sonora ufficiale della serie, è stato scritto e prodotto da Gaga con Cirkut e Andrew Watt. Il video è stato diretto da Tim Burton e girato nell’Isola delle Bambole in Messico. Soltanto la settimana prima, l’artista di Mayhem ha partecipato al Wednesday Graveyard Gala a New York, realizzando un listening party piuttosto macabro per annunciare l’uscita del suo nuovo brano. Ma non è tutto: Lady Gaga appare anche nel cast della serie, nel ruolo di Rosaline Rotwood. Si tratta di una leggendaria insegnante della Nevermore Academy, descritta come “misteriosa e enigmatica”. Testo The Dead Dance Like the words of a song, I hear you call Like a thief in my head, you criminal You stole my thoughts before I dreamed them And you killed my queen with just one pawn This goodbye is no surprise This goodbye won’t make me cry Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead Dancin’ until I’m dead, I’m dancin’ until I’m dead Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead) I’ll dance until I’m dead (Dead, dead, dead, dead) ‘Cause when you killed me inside, that’s when I came alive Yeah, the music’s gonna bring mе back from death I’m dancin’ until I’m dead (Dead) I’ll dancе until I’m dead (Dead, dead, dead, dead) You’ve created a creature of the night Now I’m haunting your air, your soul, your eyes This goodbye is no surprise (Is no surprise) This goodbye won’t make me cry Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead Dancin’ until I’m dead, I’m dancin’ until I’m dead Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead) I’ll dance until I’m dead (Dead, dead, dead, dead) ‘Cause when you killed me inside, that’s when I came alive Yeah, the music’s gonna bring me back from death I’m dancin’ until I’m dead (Dead) I’ll dance until I’m dead (Dead, dead, dead, dead) Do the dead dance (Dead) The dead dance Do the dead dance (Dead) The dead dance Do the dead dance (Dead) The dead dance Do the dead dance (Dead) But l’m alive on the dance floor And I’m dancin’ until I’m dead (Dead) I’m dancin’ until l’m dead, I’m dancin’ until I’m dead Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead) I’ll dance until I’m dead ‘Cause when you killed me inside, that’s when I came alive Yeah, the music’s gonna bring me back from death I’m dancin’ until I’m dead (Dead) I’ll dance until I’m dead Dead (Dead, dead, dead, dead) Traduzione Come le parole di una canzone, ti sento chiamare Come un ladro nella mia testa, criminale Hai rubato i miei pensieri prima che li sognassi E hai ucciso la mia regina con una sola pedina Questo addio non è una sorpresa Questo addio non mi farà piangere Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta Ballarò finché non sarò morta, ballerò finché non sarò morta Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta (Morta) Ballerò finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta) Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornata in vita Sì, la musica mi riporterà in vita Ballarò finché non sarò morta (Morta) Io ballo finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta) Hai creato una creatura della notte Ora infesta la tua aria, la tua anima, i tuoi occhi Questo addio non è una sorpresa (Non è una sorpresa) Questo addio non mi farà piangere Quando ti sei fatta bollente? Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta Ballando finché non sarò morta, ballerò finché non sarò morta Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta (Morta) Ballerò finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta) Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornata in vita Sì, la musica mi riporterà in vita Ballerò finché non sarò morta (Morta) Ballerò finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta) Fai la danza dei morti (Morta) La danza dei morti Fai la danza dei morti (Morta) La danza dei morti Fai la danza dei morti (Morta) I morti Balla Fai la danza dei morti (Morta) Ma sono vivo sulla pista da ballo E ballo finché non sarò morta (Morta) Ballo finché non sarò morta, ballo finché non sarò morta Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta (Morta) Ballo finché non sarò morta Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornata in vita Sì, la musica mi riporterà in vita Ballo finché non sarò morta (Morta) Ballo finché non sarò morta Morta (Morta, morta, morta, morta) Significato e atmosfera The Dead Dance è un inno alla resilienza e alla rinascita attraverso la danza. Lady Gaga trasforma il dolore in potere, evocando immagini notturne e spettrali che si fondono perfettamente con l’estetica della serie Mercoledì. Il brano celebra la liberazione emotiva e la forza interiore, con un sound dance pop dalle tinte gotiche. “L’ispirazione per “The Dead Dance” è nata da una rottura, e parlava di come a volte ci sentiamo quando finisce; di come la fine di una relazione possa annientare la nostra capacità di nutrire speranza nell’amore. Ha un ritmo davvero fantastico e funky. Ed è qui che la canzone non parla solo della relazione; parla anche di come divertirsi con gli amici dopo aver attraversato un momento difficile e meraviglioso. Non vedo l’ora che la gente la ascolti” ha dichiarato la cantante alla stampa.