Lady Gaga lancia The Dead Dance per la serie Mercoledì 2 su Netflix

scritto da Giovanna Codella
Il 3 settembre 2025 segna un doppio evento imperdibile per gli amanti del dark pop e del gotico: Lady Gaga ha pubblicato il singolo The Dead Dance, in contemporanea con l’uscita della seconda parte della stagione 2 di Mercoledì da parte della piattaforma Netflix.

Il brano, parte della colonna sonora ufficiale della serie, è stato scritto e prodotto da Gaga con Cirkut e Andrew Watt. Il video è stato diretto da Tim Burton e girato nell’Isola delle Bambole in Messico.

Soltanto la settimana prima, l’artista di Mayhem ha partecipato al Wednesday Graveyard Gala a New York, realizzando un listening party piuttosto macabro per annunciare l’uscita del suo nuovo brano.

Ma non è tutto: Lady Gaga appare anche nel cast della serie, nel ruolo di Rosaline Rotwood. Si tratta di una leggendaria insegnante della Nevermore Academy, descritta come “misteriosa e enigmatica”.

Testo The Dead Dance

Like the words of a song, I hear you call
Like a thief in my head, you criminal
You stole my thoughts before I dreamed them
And you killed my queen with just one pawn

This goodbye is no surprise
This goodbye won’t make me cry

Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead
Dancin’ until I’m dead, I’m dancin’ until I’m dead
Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead)
I’ll dance until I’m dead (Dead, dead, dead, dead)
‘Cause when you killed me inside, that’s when I came alive
Yeah, the music’s gonna bring mе back from death
I’m dancin’ until I’m dead (Dead)
I’ll dancе until I’m dead (Dead, dead, dead, dead)

You’ve created a creature of the night
Now I’m haunting your air, your soul, your eyes

This goodbye is no surprise (Is no surprise)
This goodbye won’t make me cry

Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead
Dancin’ until I’m dead, I’m dancin’ until I’m dead
Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead)
I’ll dance until I’m dead (Dead, dead, dead, dead)
‘Cause when you killed me inside, that’s when I came alive
Yeah, the music’s gonna bring me back from death
I’m dancin’ until I’m dead (Dead)
I’ll dance until I’m dead (Dead, dead, dead, dead)

Do the dead dance (Dead)
The dead dance
Do the dead dance (Dead)
The dead dance
Do the dead dance (Dead)
The dead dance
Do the dead dance (Dead)
But l’m alive on the dance floor

And I’m dancin’ until I’m dead (Dead)
I’m dancin’ until l’m dead, I’m dancin’ until I’m dead
Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead)
I’ll dance until I’m dead
‘Cause when you killed me inside, that’s when I came alive
Yeah, the music’s gonna bring me back from death
I’m dancin’ until I’m dead (Dead)
I’ll dance until I’m dead

Dead (Dead, dead, dead, dead)

Traduzione

Come le parole di una canzone, ti sento chiamare
Come un ladro nella mia testa, criminale
Hai rubato i miei pensieri prima che li sognassi
E hai ucciso la mia regina con una sola pedina

Questo addio non è una sorpresa
Questo addio non mi farà piangere

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta
Ballarò finché non sarò morta, ballerò finché non sarò morta
Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta (Morta)
Ballerò finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta)
Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornata in vita
Sì, la musica mi riporterà in vita
Ballarò finché non sarò morta (Morta)
Io ballo finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta)

Hai creato una creatura della notte
Ora infesta la tua aria, la tua anima, i tuoi occhi

Questo addio non è una sorpresa (Non è una sorpresa)
Questo addio non mi farà piangere

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta
Ballando finché non sarò morta, ballerò finché non sarò morta
Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta (Morta)
Ballerò finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta)
Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornata in vita
Sì, la musica mi riporterà in vita
Ballerò finché non sarò morta (Morta)
Ballerò finché non sarò morta (Morta, morta, morta, morta)

Fai la danza dei morti (Morta)
La danza dei morti
Fai la danza dei morti (Morta)
La danza dei morti
Fai la danza dei morti (Morta)
I morti Balla
Fai la danza dei morti (Morta)
Ma sono vivo sulla pista da ballo

E ballo finché non sarò morta (Morta)
Ballo finché non sarò morta, ballo finché non sarò morta
Sì, continuerò a ballare finché non sarò morta (Morta)
Ballo finché non sarò morta
Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornata in vita
Sì, la musica mi riporterà in vita
Ballo finché non sarò morta (Morta)
Ballo finché non sarò morta

Morta (Morta, morta, morta, morta)

Significato e atmosfera

The Dead Dance è un inno alla resilienza e alla rinascita attraverso la danza. Lady Gaga trasforma il dolore in potere, evocando immagini notturne e spettrali che si fondono perfettamente con l’estetica della serie Mercoledì. Il brano celebra la liberazione emotiva e la forza interiore, con un sound dance pop dalle tinte gotiche.

“L’ispirazione per “The Dead Dance” è nata da una rottura, e parlava di come a volte ci sentiamo quando finisce; di come la fine di una relazione possa annientare la nostra capacità di nutrire speranza nell’amore. Ha un ritmo davvero fantastico e funky. Ed è qui che la canzone non parla solo della relazione; parla anche di come divertirsi con gli amici dopo aver attraversato un momento difficile e meraviglioso. Non vedo l’ora che la gente la ascolti” ha dichiarato la cantante alla stampa.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

