Il Diavolo Veste Prada 2 – Trailer finale con la canzone di Lady Gaga e Doechii

Andy è tornata sulla “scena del crimine”, ovvero gli uffici della rivista Runway, ma questa volta per salvare la reputazione della sua ex capa. Nel trailer finale de Il Diavolo Veste Pranda 2, scopriamo che il personaggio di Anne Hathaway è stato assunta per aiutare Miranda Priestly a superare uno scandalo che sta mettendo a rischio il giornale.

In questo nuovo trailer vediamo anche Simone Ashley, che interpreta la nuova assistente di Miranda, ed il ritorno di Nigel (Stanley Tucci), che come sempre cerca di salvare il guardaroba poco alla moda di Andy; nel film ci sarà anche il ritorno di Emily (Emily Blunt), ma ancora non è chiaro quale sarà il suo ruolo in questa nuova avventura fashion.

Una cosa delle cose che sono rimaste iconiche del primo film, c’è la colonna sonora, e per il sequel possiamo sentirne una anticipazione con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii.

Guarda il trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2:

Il film:

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.

Le protagoniste sono impegnate in un tour mondiale per promuovere Il Diavolo Veste Prada 2 iniziato nei giorni scorsi a Città del Messico. In questi giorni Meryl Streep e Anne Hathaway hanno fatto tappa a Tokyo. Il tour proseguirà nelle sole città di Seul e Shanghai, per poi continuare con la prima mondiale del film a New York e concludersi con la premiere europea a Londra.