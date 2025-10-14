Taylor Swift: la docuserie The Eras Tour | The End of an Era su Disney+ dal 12 Dicembre

E’ la fine di un’Era per Taylor Swift, ma ha deciso di celebrare tutto quello che ha rappresentato in grande. La cantante americana ha annunciato che torna su Disney+ con due nuovissimi progetti che offrono uno sguardo inedito al suo tour da record: The Eras Tour. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, una docuserie-evento composta da 6 episodi che racconta, da dietro le quinte, lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni alla base del fenomeno The Eras Tour.

Il secondo progetto sarà Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film concerto integrale dell’ultima performance dell’epico tour a Vancouver in Canada che presenta per la prima volta anche il set di “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”; entrambi saranno disponibili in streaming dal 12 dicembre solo su Disney+.

La docuserie The Eras Tour | The End of an Era:

Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era è una docuserie illuminante, composta da 6 episodi, che offre uno sguardo intimo sulla vita di Taylor mentre il suo tour era in prima pagina ed entusiasmava i fan di tutto il mondo. Inoltre, la serie mette in luce artisti, familiari e amici – tra cui Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch – offrendo una visione inedita di ciò che ha contribuito a creare un fenomeno. A partire dal 12 dicembre saranno disponibili su Disney+ due episodi a settimana.

Trailer del documentario dell’Eras Tour di Taylor Swift:

In aggiunta, anche Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, girato a Vancouver, British Columbia, debutterà su Disney+ il 12 dicembre. Il film concerto integrale, registrato durante l’ultimo show del tour, presenta l’intero set di “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, inserito nel tour dopo l’uscita dell’album nel 2024.

A seguito dell’uscita, la scorsa settimana, di “The Life of a Showgirl”, Taylor ha battuto tutti i record con oltre 4 milioni di unità equivalenti ad album vendute negli Stati Uniti.