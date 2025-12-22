Ariana Grande al SNL con la parodia di Mariah Carey e l’imitazione di Katy Perry

Ariana Grande ha dato il via al Saturday Night Live, in seconda serata sabato 20 dicembre, con una fantastica cover!

La cantante e attrice trentaduenne ha cantato una parodia del successo natalizio di Mariah Carey All I Want For Christmas Is You incentrata sul fidanzato di sua cugina, Steve.

Ariana ha iniziato il suo monologo parlando della sua esperienza come presentatrice dello show, lo scorso anno, e della sua possibilità di realizzare di nuovo qualche sketch. La cantante e attrice ha poi scherzato sul fatto che quando qualcosa è davvero bello non ha bisogno di un sequel, e ha detto ironicamente: “Ecco perché ho appena finito di girare Ti presento i miei 4“.

Ha poi parlato delle festività e dello shopping natalizio prima di iniziare a cantare la sua parodia.

Durante la canzone, è stata raggiunta dal co-protagonista di Wicked, Bowen Yang. Altri membri del cast del SNL si sono uniti al numero musicale ed includevano Kenan Thompson, Sarah Sherman, Chloe Fineman, Veronika Slowikowska, Marcello Hernandez e Ashley Padilla.

Non sono mancati poi i momenti comici che hanno messo in luce l’incredibile talento camaleontico dell’artista che ha scatenato le risate del pubblico con una bizzarra parodia di Mamma, ho perso l’aereo, reinterpretando in chiave ironica le atmosfere del classico natalizio.

Il vero culmine della serata è stato però raggiunto con le sue celebri imitazioni. L’artista ha vestito i panni di Katy Perry, per poi regalare una performance vocale strabiliante imitando Céline Dion, in perfetto duetto con “Andrea Bocelli”, confermando ancora una volta di essere una delle imitatrici più dotate del panorama attuale.

La star di Wicked ha presentato lo sketch show del weekend dopo che è stata raggiunta nel backstage da alcuni dei suoi cari e colleghi di lunga data, tra cui un’attrice che come lei è stata tra le protagoniste di Victorious di Nickelodeon, Elizabeth Gillies, che ha condiviso alcune foto dal camerino.

Ariana Grande ha commentato: “Ti amo così tanto“. Cosa ne pensate di questa partecipazione al SNL?