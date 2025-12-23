Sidelined arriva finalmente in Italia

Dal 16 gennaio Sidelined arriva su Prime Video, ecco la commedia romantica che ha conquistato l’America e non solo.

Sidelined: dal 16 gennaio solo su Prime Video

Se siete su BookTok, CineTok o semplicemente online, è impossibile non aver sentito nominare almeno una volta Sidelined: lo sport romance che ha fatto impazzire il pubblico americano e che da mesi viene richiesto a gran voce anche in Italia. Ora l’attesa è davvero finita. Dal 16 gennaio il film arriva finalmente nel nostro Paese, pronto a diventare una delle visioni più chiacchierate dell’inizio 2026. Cambia il titolo, ma non cambia ciò che conta davvero: il film che aspettavamo è pronto ad approdare anche da noi.

In Italia, infatti, Sidelined uscirà con il titolo The Bad Boy and Me, un nome che chiarisce subito il tono e l’anima romance della storia. Un cambio che non sorprende e che rende immediatamente riconoscibile il tipo di racconto che ci aspetta.

Di cosa parla The Bad Boy and Me

La storia ruota attorno a Dallas, una cheerleader determinata, concentrata su un obiettivo preciso: ottenere una borsa di studio di danza e costruirsi un futuro lontano dalle distrazioni. Dall’altra parte c’è Drayton, quarterback ribelle, erede di una famiglia leggendaria nel mondo del football, problematico e affascinante quanto basta per rappresentare tutto ciò che Dallas dovrebbe evitare. Almeno in teoria.

Come spesso accade in questo tipo di storie, però, l’attrazione non segue mai i piani prestabiliti. Tra ambizione, sport e mondi opposti, la dinamica è quella che continua a funzionare: due persone che non dovrebbero volersi, ma che finiscono per gravitare inevitabilmente l’una verso l’altra. A rendere il tutto ancora più chiacchierato c’è anche la presenza di Noah Beck nel cast, dettaglio che ha contribuito in modo decisivo all’hype attorno al film.

Non è un film autoconclusivo

Un elemento fondamentale da sapere è che The Bad Boy and Me non racconta una storia chiusa in sé stessa. Il film è tratto da una serie di romanzi e rappresenta solo il primo capitolo di un racconto più ampio. Non solo: il sequel, negli Stati Uniti, è già uscito. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché apre alla possibilità di vedere anche in Italia la continuazione della storia senza dover attendere anni.

Per quanto riguarda la distribuzione, l’appuntamento è chiaro: dal 16 gennaio, The Bad Boy and Me sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, piattaforma che ormai si è ritagliata un ruolo centrale per questo tipo di romance tanto amati dal pubblico online.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: siete pronti a iniziare il 2026 con uno sport romance che promette drama, chimica e tensione? Perché l’hype è alto, e l’appuntamento è ormai alle porte.