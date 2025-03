Lady Gaga: video, testo e traduzione di Blade Of Grass

Blade Of Grass è una delle canzoni di Lady Gaga contenute nell’album Mayhem, in uscita il 7 marzo 2025. Composto da 14 tracce, contiene Disease e Die With a Smile con Bruno Mars ed è stato prodotto da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Tra i produttori, anche Cirkut e Gesaffelstein.

Un omaggio all’amore eterno che l’artista prova per il suo fidanzato, Michael Polansky, la traccia n°13 prende il nome proprio da un evento importante condiviso dai due, quando Michael le ha chiesto di sposarlo con un anello fatto di un singolo “filo d’erba”.

Testo Blade Of Grass

Lovers kiss in a garden made of thorns

Traces of lonely words, illusions torn

You said, “How does a man like me love a woman like you?”

I said, “Hold me until I die and I’ll make you brand new”

Come on and wrap that blade of grass

Around my finger like a cast

‘Cause even though the church burned down

I’ll be your queen without a crown

I’ve been so lonely in this field

Fightin’ a battle with no shield

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

This is the lawn of memories I mourn

I fall into your arms, shelter from storm

You said, “How does a man like me love a woman like you?”

I said, “Hold me until I die and I’ll make you brand new”

Come on and wrap that blade of grass

Around my finger like a cast

‘Cause even though the church burned down

I’ll be your queen without a crown

I’ve been so lonely in this field

Fightin’ a battle with no shield

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

I’ll give you something

Yeah, it’s no diamond ring

The air that I’m breathing

Forever’s not enough

Oh, so we’ll both sing

Yeah, it’s not the same thing

Yeah, it’s not the same thing

Forever’s not enough

Come on and wrap that blade of grass

Around my finger like a cast

‘Cause even though the church burned down

I’ll be your queen without a crown

I’ve been so lonely in this field

Fightin’ a battle with no shield

Come on and wrap that blade of grass

Come on and wrap that blade of grass

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

Traduzione

Gli amanti si baciano in un giardino fatto di spine

Tracce di parole solitarie, illusioni lacerate

Hai detto, “Come fa un uomo come me ad amare una donna come te?”

Ho detto, “Tienimi stretto finché non muoio e ti renderò nuova di zecca”

Dai, avvolgi quel filo d’erba

Intorno al mio dito come un gesso

Perché anche se la chiesa è bruciata

Sarò la tua regina senza corona

Sono stata così sola in questo campo

Combattendo una battaglia senza scudo

Dai, avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Questo è il prato dei ricordi che piango

Cado tra le tue braccia, riparo dalla tempesta

Hai detto, “Come fa un uomo come me ad amare una donna come te?”

Ho detto, “Tienimi finché non muoio e ti farò tornare come nuova”

Dai, avvolgi quel filo d’erba

Intorno al mio dito come un gesso

Perché anche se la chiesa è bruciata

Sarò la tua regina senza corona

Sono stata così sola in questo campo

Combattendo una battaglia senza scudo

Dai, avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Dai, avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Ti darò qualcosa

Sì, non è un anello di diamanti

L’aria che respiro

Per sempre non è abbastanza

Oh, quindi canteremo entrambi

Sì, non è la stessa cosa

Sì, non è la stessa cosa

Per sempre non è abbastanza

Dai, avvolgi quel filo d’erba

Intorno al mio dito come un gesso

Perché anche se la chiesa è bruciata

Sarò la tua regina senza corona

Sono stata così sola in questo campo

Combattendo una battaglia senza scudo

Vieni Avanti e avvolgi quel filo d’erba

Avanti e avvolgi quel filo d’erba

Avanti e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Avanti e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Cosa ne pensate di Blade Of Grass di Lady Gaga?