Ariana Grande annuncia il nuovo album petal

Se da una parte la star ci ha fatto credere che avrebbe messo da parte la musica per un po’, Ariana Grande ci ha preparato una sorpresa incredibile annunciando petal, il suo ottavo album.

Il progetto, successore di eternal sunshine, è in uscita quest’estate. La data è venerdì 31 luglio 2026 e l’album è già disponibile per chi non vuole e non può aspettare, in preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati LP, CD e cassetta, oltre a una versione LP esclusiva.

petal è prodotto e scritto con ILYA e sappiamo già il filo conduttore dietro questo lavoro che si preannuncia delicato e al tempo stesso indimenticabile. La raccolta è descritta da Ariana Grande come: “Qualcosa che è pieno di vita e cresce attraverso le crepe di qualcosa di freddo, duro e difficile”.

Dopo il suo ultimo album eternal sunshine, con cui ha debuttato con ottimi risultati, Ariana Grande ha attraversato un periodo di distanza dalla scena musicale, durante il quale ha continuato a collezionare importanti riconoscimenti, consolidando il suo successo anche come attrice. Adesso però è pronta a incantare soprattutto con la sua magnifica voce.

I successi di Ariana Grande

L’anno in corso ha condotto l’artista al premio come “Miglior Attrice Non Protagonista” agli Astra Awards e ha trionfato ai precedenti MTV VMA con i riconoscimenti “Video dell’anno” e “Miglior canzone pop” per Brighter Days Ahead.

Parallelamente, la sua interpretazione in Wicked le è valsa numerose nomination, tra cui agli Oscar, ai Golden Globe Awards e agli Screen Actors Guild Awards.

Ariana Grande è apprezzata in tutto il mondo, compresa l’ Italia, per un totale di 26 dischi di platino e 10 d’oro. Tra i successi principali e multiplatino spiccano One Last Time, Santa Tell Me, Bang Bang, Side to Side, Into You, Break Free e Problem. Oggi, dopo due anni di assenza dalla scena musicale, è pronta a tornare con un nuovo capitolo della sua carriera. E voi ascolterete petal?