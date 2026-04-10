Lady Gaga e Doechii firmano Runway per Il Diavolo Veste Prada II scritto da Giovanna Codella 10 Aprile 2026 L’incontro tra mondo del cinema e quello del pop non può essere più iconico di quello che si realizza con il singolo Runway. Il brano, uscito oggi, non è solo il nuovo pezzo di Lady Gaga, ma il cuore pulsante della colonna sonora di uno dei sequel più attesi di sempre ovvero Il Diavolo Veste Prada II. In questa traccia, Gaga non è sola. Ad accompagnarla in una sfilata immaginaria troviamo Doechii, creando un sodalizio artistico ed estetico (per ora solo idealmente visto che il videoclip musicale non è uscito ancora) che fonde il glamour teatrale della cantautrice con l’energia tagliente della rapper. Il brano vuole catturare l’essenza del lusso, della spietata ambizione e della metamorfosi esteriore che ancora una volta rappresentano i temi centrali della pellicola. Se il primo capitolo del film ci ha insegnato cos’è il colore ceruleo, il sequel ci spiega cosa significa voler dominare la scena nel 2026. Ecco l’audio, il testo originale e la traduzione completa di Runway di Lady Gaga e Doechii. Ascolta qui la canzone Testo Runway No matter what, no matter what You got to strut Walk, I’m feeling fab I’m feeling free, I feel exceptionally me Hate all you want, but I’m dangerous You gon’ burn your tongue on this tea Might show up late, might be on time Just wait, I’m coming, kii-kii This paparazzi routine Bitch, I came to be seen Yes, serve a little sass Yes, with a little side of ass Yes, got the front row screaming Okay (Okay), okay (Okay) Yes, do a little twirl Yes, let ‘em know I’m that girl Yes Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway Turn it up, turn around Bitch, Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway Turn it up, turn around Bitch, Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway I can turn a dance floor into a runway Tell ‘em, “Make room,” my body’s a entree I could turn a mad ho into a fan Cameras flashing, lights on, fuck it up Click, click, click, click, everywhere I go (Rrr) Get it, can’t get me, face card froze Never gon’ see me waiting at the door, no (Yeah) Get out the way, ho Yes, serve a little sass Yes, with a little side of ass Yes, got the front row screaming Okay (Okay), okay (Okay) Yes, do a little twirl Yes, let ‘em know I’m that girl Yes Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway Turn it up, turn around Bitch, Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway Turn it up, turn around Bitch, Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway Turn it up, turn around Bitch, Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway Turn it up, turn around (Woo) I can turn a dance floor into a runway Pose I ain’t scared of no cameras Born for the runway Sashay, Doech-ay Pose (Born for the runway) I ain’t scared of no cameras Born for the runway Sashay, Gag-ay You were born for the runway You were born for the runway-way-way-way You were born for the runway You were born for the runway, born, born, way You were born, born Born, born You were born for the runway Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway (fonte AZ Lyrics) Traduzione Non importa cosa, non importa cosa Devi pavoneggiarti Cammina, mi sento favolosa Mi sento libera, mi sento eccezionalmente me stessa Puoi odiarmi quanto vuoi, ma sono pericolosa Ti brucerai la lingua con questo tè Potrei arrivare in ritardo, potrei essere puntuale Aspetta, sto arrivando, kii-kii Questa routine da paparazzi T***a, sono venuta per farmi vedere Sì, un po’ di sfacciataggine Sì, con un po’ di c**o Sì, ho fatto urlare la prima fila Okay (Okay), okay (Okay) Sì, fai una piccola piroetta Sì, fagli sapere che sono quella ragazza Sì Dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Alza il volume, girati Troia, dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Alza il volume, girati Troia, dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Io Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Digli: “Fate spazio”, il mio corpo è un piatto principale Potrei trasformare una t***a in una fan Fotocamere che lampeggiano, luci accese, fottiamo tutto Click, click, click, click, ovunque io vada (Rrr) Prendilo, non puoi prendermi, la tua carta di credito è congelata Non mi vedrai mai aspettare alla porta, no (Sì) Togliti di mezzo, t***a Sì, un po’ di sfacciataggine Sì, con un po’ di c**o come contorno Sì, ho fatto urlare la prima fila Okay (Okay), okay (Okay) Sì, fai una piccola piroetta Sì, fagli sapere che sono quella ragazza Sì Dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Alza il volume, girati Troia, dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Alza il volume, girati Troia, dal lunedì alla domenica Posso trasformare Trasforma una pista da ballo in una passerella Alza il volume, girati Troia, dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Alza il volume, girati (Woo) Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Mettiti in posa Non ho paura delle telecamere Nata per la passerella Sfila, Doech-ay Mettiti in posa (Nata per la passerella) Non ho paura delle telecamere Nata per la passerella Sfila, Gag-ay Sei nata per la passerella Sei nata per la passerella-via-via-via Sei nata per la passerella Sei nata per la passerella, nata, nata, via Sei nata, nata Nata, nata Sei nata per la passerella Dal lunedì alla domenica Posso trasformare una pista da ballo in una passerella Cosa ne pensate di Runway di Lady Gaga e Doechii?