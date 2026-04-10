GingerGeneration.it

Lady Gaga e Doechii firmano Runway per Il Diavolo Veste Prada II

scritto da Giovanna Codella
runway lady gaga

L’incontro tra mondo del cinema e quello del pop non può essere più iconico di quello che si realizza con il singolo Runway. Il brano, uscito oggi, non è solo il nuovo pezzo di Lady Gaga, ma il cuore pulsante della colonna sonora di uno dei sequel più attesi di sempre ovvero Il Diavolo Veste Prada II.

In questa traccia, Gaga non è sola. Ad accompagnarla in una sfilata immaginaria troviamo Doechii, creando un sodalizio artistico ed estetico (per ora solo idealmente visto che il videoclip musicale non è uscito ancora) che fonde il glamour teatrale della cantautrice con l’energia tagliente della rapper.

Il brano vuole catturare l’essenza del lusso, della spietata ambizione e della metamorfosi esteriore che ancora una volta rappresentano i temi centrali della pellicola. Se il primo capitolo del film ci ha insegnato cos’è il colore ceruleo, il sequel ci spiega cosa significa voler dominare la scena nel 2026. Ecco l’audio, il testo originale e la traduzione completa di Runway di Lady Gaga e Doechii.

Ascolta qui la canzone

Testo Runway

No matter what, no matter what
You got to strut

Walk, I’m feeling fab
I’m feeling free, I feel exceptionally me
Hate all you want, but I’m dangerous
You gon’ burn your tongue on this tea
Might show up late, might be on time
Just wait, I’m coming, kii-kii
This paparazzi routine
Bitch, I came to be seen

Yes, serve a little sass
Yes, with a little side of ass
Yes, got the front row screaming
Okay (Okay), okay (Okay)
Yes, do a little twirl
Yes, let ‘em know I’m that girl
Yes

Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway

I can turn a dance floor into a runway
Tell ‘em, “Make room,” my body’s a entree
I could turn a mad ho into a fan
Cameras flashing, lights on, fuck it up
Click, click, click, click, everywhere I go (Rrr)
Get it, can’t get me, face card froze
Never gon’ see me waiting at the door, no (Yeah)
Get out the way, ho

Yes, serve a little sass
Yes, with a little side of ass
Yes, got the front row screaming
Okay (Okay), okay (Okay)
Yes, do a little twirl
Yes, let ‘em know I’m that girl
Yes

Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around (Woo)
I can turn a dance floor into a runway

Pose
I ain’t scared of no cameras
Born for the runway
Sashay, Doech-ay
Pose (Born for the runway)
I ain’t scared of no cameras
Born for the runway
Sashay, Gag-ay

You were born for the runway
You were born for the runway-way-way-way
You were born for the runway
You were born for the runway, born, born, way
You were born, born
Born, born
You were born for the runway
Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway

(fonte AZ Lyrics)

Traduzione

Non importa cosa, non importa cosa
Devi pavoneggiarti

Cammina, mi sento favolosa
Mi sento libera, mi sento eccezionalmente me stessa
Puoi odiarmi quanto vuoi, ma sono pericolosa
Ti brucerai la lingua con questo tè
Potrei arrivare in ritardo, potrei essere puntuale
Aspetta, sto arrivando, kii-kii
Questa routine da paparazzi
T***a, sono venuta per farmi vedere

Sì, un po’ di sfacciataggine
Sì, con un po’ di c**o
Sì, ho fatto urlare la prima fila
Okay (Okay), okay (Okay)
Sì, fai una piccola piroetta
Sì, fagli sapere che sono quella ragazza

Dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, girati
Troia, dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, girati
Troia, dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Io Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Digli: “Fate spazio”, il mio corpo è un piatto principale
Potrei trasformare una t***a in una fan
Fotocamere che lampeggiano, luci accese, fottiamo tutto
Click, click, click, click, ovunque io vada (Rrr)
Prendilo, non puoi prendermi, la tua carta di credito è congelata
Non mi vedrai mai aspettare alla porta, no (Sì)
Togliti di mezzo, t***a

Sì, un po’ di sfacciataggine
Sì, con un po’ di c**o come contorno
Sì, ho fatto urlare la prima fila
Okay (Okay), okay (Okay)
Sì, fai una piccola piroetta
Sì, fagli sapere che sono quella ragazza

Dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, girati
Troia, dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, girati
Troia, dal lunedì alla domenica
Posso trasformare Trasforma una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, girati
Troia, dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, girati (Woo)
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Mettiti in posa
Non ho paura delle telecamere
Nata per la passerella
Sfila, Doech-ay
Mettiti in posa (Nata per la passerella)
Non ho paura delle telecamere
Nata per la passerella
Sfila, Gag-ay

Sei nata per la passerella
Sei nata per la passerella-via-via-via
Sei nata per la passerella
Sei nata per la passerella, nata, nata, via
Sei nata, nata
Nata, nata
Sei nata per la passerella
Dal lunedì alla domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Cosa ne pensate di Runway di Lady Gaga e Doechii?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati