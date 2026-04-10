Lady Gaga e Doechii firmano Runway per Il Diavolo Veste Prada II

L’incontro tra mondo del cinema e quello del pop non può essere più iconico di quello che si realizza con il singolo Runway. Il brano, uscito oggi, non è solo il nuovo pezzo di Lady Gaga, ma il cuore pulsante della colonna sonora di uno dei sequel più attesi di sempre ovvero Il Diavolo Veste Prada II.

In questa traccia, Gaga non è sola. Ad accompagnarla in una sfilata immaginaria troviamo Doechii, creando un sodalizio artistico ed estetico (per ora solo idealmente visto che il videoclip musicale non è uscito ancora) che fonde il glamour teatrale della cantautrice con l’energia tagliente della rapper.

Il brano vuole catturare l’essenza del lusso, della spietata ambizione e della metamorfosi esteriore che ancora una volta rappresentano i temi centrali della pellicola. Se il primo capitolo del film ci ha insegnato cos’è il colore ceruleo, il sequel ci spiega cosa significa voler dominare la scena nel 2026. Ecco l’audio, il testo originale e la traduzione completa di Runway di Lady Gaga e Doechii.

Ascolta qui la canzone

Testo Runway

No matter what, no matter what

You got to strut

Walk, I’m feeling fab

I’m feeling free, I feel exceptionally me

Hate all you want, but I’m dangerous

You gon’ burn your tongue on this tea

Might show up late, might be on time

Just wait, I’m coming, kii-kii

This paparazzi routine

Bitch, I came to be seen

Yes, serve a little sass

Yes, with a little side of ass

Yes, got the front row screaming

Okay (Okay), okay (Okay)

Yes, do a little twirl

Yes, let ‘em know I’m that girl

Yes

Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

I can turn a dance floor into a runway

Tell ‘em, “Make room,” my body’s a entree

I could turn a mad ho into a fan

Cameras flashing, lights on, fuck it up

Click, click, click, click, everywhere I go (Rrr)

Get it, can’t get me, face card froze

Never gon’ see me waiting at the door, no (Yeah)

Get out the way, ho

Yes, serve a little sass

Yes, with a little side of ass

Yes, got the front row screaming

Okay (Okay), okay (Okay)

Yes, do a little twirl

Yes, let ‘em know I’m that girl

Yes

Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around (Woo)

I can turn a dance floor into a runway

Pose

I ain’t scared of no cameras

Born for the runway

Sashay, Doech-ay

Pose (Born for the runway)

I ain’t scared of no cameras

Born for the runway

Sashay, Gag-ay

You were born for the runway

You were born for the runway-way-way-way

You were born for the runway

You were born for the runway, born, born, way

You were born, born

Born, born

You were born for the runway

Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

(fonte AZ Lyrics)

Traduzione

Non importa cosa, non importa cosa

Devi pavoneggiarti

Cammina, mi sento favolosa

Mi sento libera, mi sento eccezionalmente me stessa

Puoi odiarmi quanto vuoi, ma sono pericolosa

Ti brucerai la lingua con questo tè

Potrei arrivare in ritardo, potrei essere puntuale

Aspetta, sto arrivando, kii-kii

Questa routine da paparazzi

T***a, sono venuta per farmi vedere

Sì, un po’ di sfacciataggine

Sì, con un po’ di c**o

Sì, ho fatto urlare la prima fila

Okay (Okay), okay (Okay)

Sì, fai una piccola piroetta

Sì, fagli sapere che sono quella ragazza

Sì

Dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, girati

Troia, dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, girati

Troia, dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Io Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Digli: “Fate spazio”, il mio corpo è un piatto principale

Potrei trasformare una t***a in una fan

Fotocamere che lampeggiano, luci accese, fottiamo tutto

Click, click, click, click, ovunque io vada (Rrr)

Prendilo, non puoi prendermi, la tua carta di credito è congelata

Non mi vedrai mai aspettare alla porta, no (Sì)

Togliti di mezzo, t***a

Sì, un po’ di sfacciataggine

Sì, con un po’ di c**o come contorno

Sì, ho fatto urlare la prima fila

Okay (Okay), okay (Okay)

Sì, fai una piccola piroetta

Sì, fagli sapere che sono quella ragazza

Sì

Dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, girati

Troia, dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, girati

Troia, dal lunedì alla domenica

Posso trasformare Trasforma una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, girati

Troia, dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, girati (Woo)

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Mettiti in posa

Non ho paura delle telecamere

Nata per la passerella

Sfila, Doech-ay

Mettiti in posa (Nata per la passerella)

Non ho paura delle telecamere

Nata per la passerella

Sfila, Gag-ay

Sei nata per la passerella

Sei nata per la passerella-via-via-via

Sei nata per la passerella

Sei nata per la passerella, nata, nata, via

Sei nata, nata

Nata, nata

Sei nata per la passerella

Dal lunedì alla domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Cosa ne pensate di Runway di Lady Gaga e Doechii?