Chi sono i vincitori dei Video Music Awards 2025 scritto da Giovanna Codella 8 Settembre 2025 Ieri sera, a New York, il mondo della musica ha assistito a uno degli eventi più attesi dell’anno: gli MTV Video Music Awards 2025 con l’annuncio in diretta dei vincitori. Durante l’assegnazione dei premi che celebrano i migliori video musicali dell’anno, la grande protagonista indiscussa è stata Ariana Grande, che ha fatto incetta di statuette. Il suo recente album, Brighter Days Ahead, ha conquistato tutti, ricevendo il plauso della critica e dei fan, che ne hanno apprezzato la profondità e l’innovazione, sia sonora sia visiva. Anche Lady Gaga non è stata da meno, portando a casa importanti riconoscimenti per il suo album Mayhem, un progetto audace che intende riportare alla luce il suo stile durante gli esordi. Tra gli altri vincitori, non possiamo non menzionare la star Sabrina Carpenter che continua a brillare sempre più intensamente: i premi vinti confermano il suo status di icona pop in ascesa. Tutti i vincitori dei VMA 2025 VIDEO OF THE YEAR, Presentato da Burger King® Ariana Grande – “brighter days ahead” – Republic Records ARTIST OF THE YEAR Lady Gaga – Interscope Records SONG OF THE YEAR ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” – Atlantic Records BEST NEW ARTIST Alex Warren – Atlantic Records BEST POP ARTIST Sabrina Carpenter – Island MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR, presentato da BACARDÍ® Rum KATSEYE – “Touch” – HYBE/Geffen Records (Jan 2025) BEST COLLABORATION, presented by Under Armour Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile” – Interscope Records BEST POP Ariana Grande – “brighter days ahead” – Republic Record BEST HIP-HOP Doechii – “Anxiety” – Top Dawg Entertainment/Capitol Records BEST R&B Mariah Carey – “Type Dangerous” – gamma. BEST ALTERNATIVE sombr – “back to friends” – SMB Music/Warner Records BEST ROCK Coldplay – “ALL MY LOVE” – Atlantic Records BEST LATIN Shakira – “Soltera“ – Sony Music US Latin BEST AFROBEATS Tyla – “PUSH 2 START” – FAX Records/Epic Records BEST K-POP LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again” – Lloud Co./RCA Records BEST COUNTRY Megan Moroney – “Am I Okay?” – Columbia Records BEST ALBUM Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet – Island BEST LONG FORM VIDEO Ariana Grande – “brighter days ahead” – Republic Records VIDEO FOR GOOD Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish” – Atlantic Records BEST DIRECTION Lady Gaga – “Abracadabra” – Interscope Records BEST CINEMATOGRAPHY Kendrick Lamar – “Not Like Us” – pgLang/Interscope Records BEST EDITING Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records BEST CHOREOGRAPHY Doechii – “Anxiety” – Top Dawg Entertainment/Capitol Records BEST VISUAL EFFECTS Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island BEST ART DIRECTION Lady Gaga – “Abracadabra” – Interscope Records CATEGORIE SOCIAL: BEST GROUP BLACKPINK SONG OF THE SUMMER Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records SPECIAL AWARDS: VIDEO VANGUARD Mariah Carey MTV VMA Rock The Bells Visionary Award Busta Rhymes LATIN ICON AWARD Ricky Martin Dove guardare lo show Per tutti coloro che non hanno potuto guardare lo spettacolo, è possibile recuperare l’evento completo e tutti gli highlights delle performance più memorabili sui canali ufficiali di MTV. I VMA 2025 andranno in onda questa sera, lunedì 8 settembre su MTV (canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW) con il preshow alle 21.00 e show alle 22.00. Lo show sarà trasmesso anche su MTV MUSIC (canali Sky 132 e 704, Sky Glass 123) a partire dalle 22.00. Sempre alle 22.00, l’evento andrà in onda su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW). Prossimamente i VMA saranno disponibili su Paramount+.