Chi sono i vincitori dei Video Music Awards 2025

Ieri sera, a New York, il mondo della musica ha assistito a uno degli eventi più attesi dell’anno: gli MTV Video Music Awards 2025 con l’annuncio in diretta dei vincitori. Durante l’assegnazione dei premi che celebrano i migliori video musicali dell’anno, la grande protagonista indiscussa è stata Ariana Grande, che ha fatto incetta di statuette.

Il suo recente album, Brighter Days Ahead, ha conquistato tutti, ricevendo il plauso della critica e dei fan, che ne hanno apprezzato la profondità e l’innovazione, sia sonora sia visiva.

Anche Lady Gaga non è stata da meno, portando a casa importanti riconoscimenti per il suo album Mayhem, un progetto audace che intende riportare alla luce il suo stile durante gli esordi.

Tra gli altri vincitori, non possiamo non menzionare la star Sabrina Carpenter che continua a brillare sempre più intensamente: i premi vinti confermano il suo status di icona pop in ascesa.

Tutti i vincitori dei VMA 2025

VIDEO OF THE YEAR, Presentato da Burger King®

Ariana Grande – “brighter days ahead” – Republic Records

ARTIST OF THE YEAR

Lady Gaga – Interscope Records

SONG OF THE YEAR

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” – Atlantic Records

BEST NEW ARTIST

Alex Warren – Atlantic Records

BEST POP ARTIST

Sabrina Carpenter – Island

MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR, presentato da BACARDÍ® Rum

KATSEYE – “Touch” – HYBE/Geffen Records (Jan 2025)

BEST COLLABORATION, presented by Under Armour

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile” – Interscope Records

BEST POP

Ariana Grande – “brighter days ahead” – Republic Record

BEST HIP-HOP

Doechii – “Anxiety” – Top Dawg Entertainment/Capitol Records

BEST R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous” – gamma.

BEST ALTERNATIVE

sombr – “back to friends” – SMB Music/Warner Records

BEST ROCK

Coldplay – “ALL MY LOVE” – Atlantic Records

BEST LATIN

Shakira – “Soltera“ – Sony Music US Latin

BEST AFROBEATS

Tyla – “PUSH 2 START” – FAX Records/Epic Records

BEST K-POP

LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again” – Lloud Co./RCA Records

BEST COUNTRY

Megan Moroney – “Am I Okay?” – Columbia Records

BEST ALBUM

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet – Island

BEST LONG FORM VIDEO

Ariana Grande – “brighter days ahead” – Republic Records

VIDEO FOR GOOD

Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish” – Atlantic Records

BEST DIRECTION

Lady Gaga – “Abracadabra” – Interscope Records

BEST CINEMATOGRAPHY

Kendrick Lamar – “Not Like Us” – pgLang/Interscope Records

BEST EDITING

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records

BEST CHOREOGRAPHY

Doechii – “Anxiety” – Top Dawg Entertainment/Capitol Records

BEST VISUAL EFFECTS

Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island

BEST ART DIRECTION

Lady Gaga – “Abracadabra” – Interscope Records

CATEGORIE SOCIAL:

BEST GROUP

BLACKPINK

SONG OF THE SUMMER

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records

SPECIAL AWARDS:

VIDEO VANGUARD

Mariah Carey

MTV VMA Rock The Bells Visionary Award

Busta Rhymes

LATIN ICON AWARD

Ricky Martin

Dove guardare lo show

Per tutti coloro che non hanno potuto guardare lo spettacolo, è possibile recuperare l’evento completo e tutti gli highlights delle performance più memorabili sui canali ufficiali di MTV.

I VMA 2025 andranno in onda questa sera, lunedì 8 settembre su MTV (canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW) con il preshow alle 21.00 e show alle 22.00.

Lo show sarà trasmesso anche su MTV MUSIC (canali Sky 132 e 704, Sky Glass 123) a partire dalle 22.00. Sempre alle 22.00, l’evento andrà in onda su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW). Prossimamente i VMA saranno disponibili su Paramount+.