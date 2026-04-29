Verity – Trailer Ufficiale del film romanzo di Colleen Hoover

Un thriller psicologico con protagoniste Anne Hathaway e Dakota Johnson?! Siamo pronti! E’ uscito il primo trailer di Verity, film tratto dal omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover, già scrittrice del controverso It Ends With Us. Il libro è stato un grande successo tramite soprattutto il passaparola sul Booktok e i lettori hanno apprezzato soprattutto l’intricata trama costellata di ossessione, bugie, manipolazione, suspense.

Trailer di Verity:

Trama di Verity:

Tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, questo seducente thriller psicologico segue Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford (Anne Hathaway). Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy (Josh Hartnett), trovando difficile distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione.

Diretto da Michael Showalte il cast completo vede Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova e Brady Wagner. Verity uscirà il 1° ottobre.

L’anno d’oro di Anne Hathaway:

Verity è uno dei film 5 film di cui sarà protagonista Anne Hathaway nel 2026; l’attrice infatti è appena arrivata al cinema con Il Diavolo Veste Prada 2, ma la vedremo anche nei panni di una pop star in Mother Mary (in arrivo il 14 Maggio), in quelli di Penelope nell’attesissimo Odissea dove tornerà a lavorare con Christopher Nolan, dopo Interstellar e Il Cavaliere Oscuro, in uscita il 16 Maggio. Si continuerà ad agosto con Flowervale street, al fianco di Ewan McGregor, dove saranno marito e moglie che iniziano a notare strani cambiamenti nel loro quartiere.