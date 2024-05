Dua Lipa – End of an Era: audio, testo e traduzione

Dua Lipa pubblica il 3 maggio End of an Era, una delle tracce del nuovo album in studio, Radical Optimism.

Oltre a Illusion, l’album include i brani che hanno inaugurato la nuova era: Houdini e Training Season.

L’audio della canzone

Testo di End of an era di Dua Lipa

One, two, three, ayy

What’s it about a kiss that makes you feel like this?

Makes me an optimist, I guess

I always jump too quick, hopin’ this one might stick

Hopelessly romantic

Then you said, “Hey,” and I said, “Hey

What’s your name?”

Come with me

‘Cause when I see your face (Ah)

The sweetest pleasure

I feel like we’re gonna be together

This could be the end of an era

Who knows, baby? This could be forever, forever

No more, you’re not my type, no more, I need to stop try

Done with thе lonely nights, I guess

One shot, I might bе done, God knows I had some fun

New one has just begun

You said, “Hey,” and I said, “Hey

What’s your name?”

Come with me

‘Cause when I see your face (Ah)

The sweetest pleasure

I feel like we’re gonna be together

This could be the end of an era

Who knows, baby? This could be forever, forever

In the clouds, there she goes, butterflies, let them flow

‘Nother girl falls in love, another girl leaves the club

So a big kiss goodbye to all of the pretty eyes

Another girl falls in love, another girl leaves the club

I’ve lost all my senses, la-la-la-la, la-la-la-la-la

Is this my happy ending? La-la-la-la, la-la-la-la-la

(There she goes again)

The sweetest pleasure

I feel like we’re gonna be together

This could be the end of an era

Who knows, baby? This could be forever and ever

In the clouds, there she goes, butterflies, let them flow (End of an era)

‘Nother girl falls in love, another girl leaves the club

So a big kiss goodbye to all of the pretty eyes (End of an era)

Another girl falls in love, another girl leaves the club

(via Genius)

Traduzione

Uno, due, tre, ehi

Cos’è che ti fa sentire così in un bacio?

Mi rende un’ ottimista, immagino

Salto sempre troppo in fretta, sperando che questo possa restare

Irrimediabilmente romantico

Poi tu hai detto: “Ehi”, e io ho detto: “Ehi

Come ti chiami?”

Vieni con me

Perché quando vedo la tua faccia (Ah)

Il piacere più dolce

Sento che staremo insieme

Questa potrebbe essere la fine di un’era

Chi lo sa, tesoro? Questo potrebbe essere per sempre, per sempre

Basta, non sei il mio tipo, basta, devo smetterla di provarci

Basta con le notti solitarie, immagino

Un colpo, potrei aver finito, Dio sa se mi sono divertito un po’

Uno nuovo è appena iniziato

Tu hai detto: “Ehi”, e io ho detto: “Ehi

Come ti chiami?”

Vieni con me

Perché quando vedo la tua faccia (Ah)

Il piacere più dolce

Sento che staremo insieme

Questa potrebbe essere la fine di un’era

Chi lo sa, tesoro? Questo potrebbe essere per sempre, per sempre

Tra le nuvole, eccola, farfalle, lasciale scorrere

Un’altra ragazza si innamora, un’altra ragazza lascia il club

Quindi un grande bacio d’addio a tutti questi begli occhi

Un’altra ragazza si innamora, un’altra ragazza lascia il club

Ho perso tutti i sensi, la-la-la-la, la-la-la-la-la

È questo il mio lieto fine? La-la-la-la, la-la-la-la-la

(Eccola di nuovo)

Il piacere più dolce

Sento che staremo insieme

Questa potrebbe essere la fine di un’era

Chi lo sa, tesoro? Questo potrebbe essere per sempre

Tra le nuvole, eccola, farfalle, lasciale scorrere (Fine di un’era)

Un’altra ragazza si innamora, un’altra ragazza lascia il club

Quindi un grande bacio d’addio a tutti quei begli occhi (Fine di un’era)

Un’altra ragazza si innamora, un’altra ragazza lascia il club

Cosa ne pensate di End of an Era di Dua Lipa?