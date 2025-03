Lady Gaga: video, testo e traduzione di Don’t Call Tonight

Don’t Call Tonight è una canzone di Lady Gaga dell’album Mayhem, in uscita venerdì 7 marzo 2025.

La decima traccia richiama i temi di The Fame Monster che circondano il disagio emotivo riguardo a un’avventura sentimentale. Questa volta, però, la cantautrice dice direttamente al suo partner di non provare a chiamarla per chiederle di fare sesso, perché sa che non porterà a nulla di significativo.

Testo Don’t Call Tonight

Don’t call tonight, don’t call tonight, don’t call tonight

I can’t believe all the things that you said

To me tonight, to me tonight, to me tonight

Stars are descending, the street signs go by

A lonely ride, I need to cry to feel alive

You pull me close and knock me down

Then I beg to come back around

I’m so addicted to your lies, ooh

And in the mirror I get weak

At the girl staring back at me

They’re your eyes, they’re your eyes

Don’t call tonight, unless you wanna hurt me

Don’t call tonight, it’s not because you care

Don’t call tonight, tomorrow you’ll desert mе

I can hear everythin’ you’rе saying from here

Saturday morning, my head is on fire

It’s hard to blame you for your crimes when I have mine

The sun is rising, but we’re out of light

We twist the knife too many times, say goodbye

You pull me close and knock me down

Then I beg to come back around

I’m so addicted to your lies, ooh

And in the mirror I get weak

At the girl staring back at me

They’re your eyes, they’re your eyes

Don’t call tonight, unless you wanna hurt me

Don’t call tonight, it’s not because you care

Don’t call tonight, tomorrow you’ll desert me

I can hear everythin’ you’re saying from here

Don’t call tonight, don’t call tonight, don’t call tonight

Ooh-oh

Don’t call tonight, don’t call tonight, don’t call tonight

Drivin’ home to your favorite song

And you scream so loud, ‘cause you’re all alone

And your heart beats fast ‘cause you’re in the zone

And you know you got where you belong, and

Drivin’ home to your favorite song

And you scream so loud, ‘cause you’re all alone

And your heart beats fast ‘cause you’re in the zone

And then you hear the phone

Don’t call tonight, unless you wanna hurt me

Don’t call tonight, it’s not because you care

Don’t call tonight, tomorrow you’ll desert me

I can hear everythin’ you’re saying from here

Don’t call tonight

Don’t call tonight, unless you wanna hurt me

Don’t call tonight, it’s not because you care

Don’t call tonight, tomorrow you’ll desert me

I can hear everythin’ you’re saying from here

Don’t call tonight, don’t call tonight, don’t call tonight

Ooh-oh

Don’t call tonight, don’t call tonight, don’t call tonight

Don’t call tonight, yeah-oh-oh

Don’t call tonight, don’t call tonight, don’t call tonight

Traduzione

Non chiamare stasera, non chiamare stasera, non chiamare stasera

Non riesco a credere a tutte le cose che hai detto

A me stasera, a me stasera, a me stasera

Le stelle stanno tramontando, i segnali stradali passano

Un viaggio solitario, ho bisogno di piangere per sentirmi vivo

Mi tiri vicino e mi butti giù

Poi ti prego di tornare indietro

Sono così dipendente dalle tue bugie, ooh

E nello specchio mi sento debole

Alla ragazza che mi fissa

Sono i tuoi occhi, sono i tuoi occhi

Non chiamare stasera, a meno che tu non voglia farmi male

Non chiamare stasera, non è perché ti importa

Non chiamare stasera, domani mi abbandonerai

Riesco a sentire tutto quello che dici da qui

Sabato mattina, la mia testa è in fiamme

È difficile biasimarti per i tuoi crimini quando ho i miei

Il sole sta sorgendo, ma siamo senza luce

Giriamo il coltello troppe volte, diciamo addio

Tiri mi avvicino e mi butto giù

Poi ti prego di tornare

Sono così dipendente dalle tue bugie, ooh

E nello specchio mi sento debole

Alla ragazza che mi fissa

Sono i tuoi occhi, sono i tuoi occhi

Non chiamare stasera, a meno che tu non voglia farmi male

Non chiamare stasera, non è perché ti importa

Non chiamare stasera, domani mi abbandonerai

Riesco a sentire tutto quello che dici da qui

Non chiamare stasera, non chiamare stasera, non chiamare stasera

Ooh-oh

Non chiamare stasera, non chiamare stasera, non chiamare stasera

Guidando verso casa con la tua canzone preferita

E urli così forte, perché sei completamente solo

E il tuo cuore batte forte perché sei nella zona

E sai di essere arrivato dove appartieni, e

Guidando verso casa con la tua canzone preferita

E urli così forte, perché sei completamente solo

E il tuo cuore batte forte perché sei nella zona

E poi senti il ​​telefono

Non chiamare stasera, a meno che tu non voglia farmi male

Non chiamare stasera, non è perché ti importa

Non chiamare stasera, domani mi abbandonerai

Riesco a sentire tutto quello che dici da qui

Non chiamare stasera

Non chiamare stasera, a meno che tu non voglia farmi male

Non chiamare stasera, non è perché ti importa

Non chiamare stasera, domani mi abbandonerai

Riesco a sentire tutto quello che dici da qui

Non chiamare stasera, non chiamare stasera, non chiamare stasera

Ooh-oh

Non chiamare stasera, non chiamare stasera, non chiamare stasera

Non chiamare stasera, yeah-oh-oh

Non chiamare stasera, non chiamare stasera, non chiamare stasera

