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Ariana Grande: Hate that I made you love me

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

Hate that I made you love me è il lead single di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in arrivo il mese prossimo. Nell’annunciare il brano, rilasciato venerdì 29 maggio, Ariana ha dichiarato che si tratta proprio di uno dei suoi pezzi preferiti dell’intero progetto ed è stato prodotto in collaborazione con il producer Ilya e con il compositore e discografico svedese Max Martin.

Prima di arrivare all’uscita, la cantante statunitense ha continuato a svelare ai fan altri dettagli della canzone, tra cui uno snippet della versione strumentale e successivamente delle immagini che rivelavano una parte del testo che ora possiamo finalmente scoprire per intero, oltre all’audio ufficiale.

Ascolta qui la canzone

Testo Hate that I made you love me

i can’t tell you why
but something inside
is dancing with fire
eyes lit like the sky
turned tears into diamonds
got good at goodbyes

just know that i will find my way from you
like flowers from a tomb
while you decide who you are
and i can see right through
like shadows on the moon
and it’s all bad news

yeah i i i
hate that i made you love me
sorry if i made me your type
yeah i i hate that i made you love me
cause i barely tried

what’s happening now ?
you studied my crown
and borrowed my body
warm, kissed by the sun
then cold like the wind
a bee stuck in honey

know that i will find my way from you
i guess it’s kinda cute
how you like me where you are
but i can see right through
just don’t eclipse the moon
cause it’s all bad news

yeah i i i
hate that i made you love me
sorry if i made me your type
yeah i i hate that i made you love me
cause i barely tried

i’ve held your projections when you’ve felt so insecure
tell me why is it this way
why you so hate to see women endure
is it really my fault
you all gave me your hearts
of your own accord ?
i don’t really think so

i i i
hate that i made you love me
sorry if i made me your type
yeah i i hate that i made you love me
cause i barely tried

Traduzione

Non so dirti perché, ma qualcosa dentro di me
sta danzando con il fuoco
occhi che brillano come il cielo
lacrime trasformate in diamanti
sono diventata brava a dire addio

sappi solo che troverò la mia strada lontano da te
come fiori da una tomba
mentre tu decidi chi sei
e io ci vedo attraverso
come ombre sulla luna
e sono tutte brutte notizie

sì, io, io, io
odio averti fatto innamorare di me
scusa se mi sono resa il tuo tipo
sì, io, io odio averti fatto innamorare di me
perché ci ho provato a malapena

cosa sta succedendo adesso?

Hai studiato la mia corona
e preso in prestito il mio corpo
caldo, baciato dal sole
poi freddo come il vento
un’ape intrappolata nel miele

sappi che troverò la mia strada lontano da te
credo sia carino
come ti piaccio dove sei
ma riesco a vedere attraverso
non eclissare la luna
perché porta solo brutte notizie

sì io io io
odio averti fatto innamorare di me
scusa se mi sono resa il tuo tipo
sì io io odio averti fatto innamorare di me
perché ci ho provato a malapena

ho trattenuto le tue proiezioni quando ti sentivi così insicuro
dimmi perché è così
perché odi tanto vedere le donne soffrire
è davvero colpa mia?
mi avete dato tutti i vostri cuori
di vostra spontanea volontà?

Non credo proprio

Io, io, io
odio il fatto di averti fatto innamorare di me
Scusa se mi sono resa il tuo tipo
Sì, io, io odio il fatto di averti fatto innamorare di me
perché ci ho provato a malapena

Ariana parla della canzone

“Ho provato e preparato il nostro spettacolo per voi, dedicando ogni minuto di ogni giorno alla creazione e alla collaborazione con il gruppo di persone più fantastiche, gentili e talentuose del mondo. Tutti insieme, in qualche modo, siamo riusciti a realizzare una delle mie canzoni preferite che vi regalerò, i migliori fan del mondo intero, e la sento davvero, mio ​​Dio! Il mio cuore! Sono così grata per tutta l’arte, i momenti e le canzoni che abbiamo condiviso… Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo e di tutte le sorprese che ho in serbo per voi. Sarò in piena fase di prova quando uscirà, ma non vedo l’ora di festeggiare con tutti voi allo spettacolo della prossima settimana! Non ci posso credere. Grazie per il vostro amore e per aver reso tutto questo possibile. Brindiamo al prossimo capitolo e all’era Petal… ♡ Vi amo con tutto il mio cuore. Vi amo tantissimo…” ha scritto Ariana Grande su Instagram.

E voi cosa ne pensate di Hate that I made you love me?

 

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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