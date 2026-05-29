Ariana Grande: Hate that I made you love me scritto da Giovanna Codella 29 Maggio 2026 Hate that I made you love me è il lead single di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in arrivo il mese prossimo. Nell’annunciare il brano, rilasciato venerdì 29 maggio, Ariana ha dichiarato che si tratta proprio di uno dei suoi pezzi preferiti dell’intero progetto ed è stato prodotto in collaborazione con il producer Ilya e con il compositore e discografico svedese Max Martin. Prima di arrivare all’uscita, la cantante statunitense ha continuato a svelare ai fan altri dettagli della canzone, tra cui uno snippet della versione strumentale e successivamente delle immagini che rivelavano una parte del testo che ora possiamo finalmente scoprire per intero, oltre all’audio ufficiale. Ascolta qui la canzone Testo Hate that I made you love me i can’t tell you why but something inside is dancing with fire eyes lit like the sky turned tears into diamonds got good at goodbyes just know that i will find my way from you like flowers from a tomb while you decide who you are and i can see right through like shadows on the moon and it’s all bad news yeah i i i hate that i made you love me sorry if i made me your type yeah i i hate that i made you love me cause i barely tried what’s happening now ? you studied my crown and borrowed my body warm, kissed by the sun then cold like the wind a bee stuck in honey know that i will find my way from you i guess it’s kinda cute how you like me where you are but i can see right through just don’t eclipse the moon cause it’s all bad news yeah i i i hate that i made you love me sorry if i made me your type yeah i i hate that i made you love me cause i barely tried i’ve held your projections when you’ve felt so insecure tell me why is it this way why you so hate to see women endure is it really my fault you all gave me your hearts of your own accord ? i don’t really think so i i i hate that i made you love me sorry if i made me your type yeah i i hate that i made you love me cause i barely tried Traduzione Non so dirti perché, ma qualcosa dentro di me sta danzando con il fuoco occhi che brillano come il cielo lacrime trasformate in diamanti sono diventata brava a dire addio sappi solo che troverò la mia strada lontano da te come fiori da una tomba mentre tu decidi chi sei e io ci vedo attraverso come ombre sulla luna e sono tutte brutte notizie sì, io, io, io odio averti fatto innamorare di me scusa se mi sono resa il tuo tipo sì, io, io odio averti fatto innamorare di me perché ci ho provato a malapena cosa sta succedendo adesso? Hai studiato la mia corona e preso in prestito il mio corpo caldo, baciato dal sole poi freddo come il vento un’ape intrappolata nel miele sappi che troverò la mia strada lontano da te credo sia carino come ti piaccio dove sei ma riesco a vedere attraverso non eclissare la luna perché porta solo brutte notizie sì io io io odio averti fatto innamorare di me scusa se mi sono resa il tuo tipo sì io io odio averti fatto innamorare di me perché ci ho provato a malapena ho trattenuto le tue proiezioni quando ti sentivi così insicuro dimmi perché è così perché odi tanto vedere le donne soffrire è davvero colpa mia? mi avete dato tutti i vostri cuori di vostra spontanea volontà? Non credo proprio Io, io, io odio il fatto di averti fatto innamorare di me Scusa se mi sono resa il tuo tipo Sì, io, io odio il fatto di averti fatto innamorare di me perché ci ho provato a malapena Ariana parla della canzone “Ho provato e preparato il nostro spettacolo per voi, dedicando ogni minuto di ogni giorno alla creazione e alla collaborazione con il gruppo di persone più fantastiche, gentili e talentuose del mondo. Tutti insieme, in qualche modo, siamo riusciti a realizzare una delle mie canzoni preferite che vi regalerò, i migliori fan del mondo intero, e la sento davvero, mio Dio! Il mio cuore! Sono così grata per tutta l’arte, i momenti e le canzoni che abbiamo condiviso… Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo e di tutte le sorprese che ho in serbo per voi. Sarò in piena fase di prova quando uscirà, ma non vedo l’ora di festeggiare con tutti voi allo spettacolo della prossima settimana! Non ci posso credere. Grazie per il vostro amore e per aver reso tutto questo possibile. Brindiamo al prossimo capitolo e all’era Petal… ♡ Vi amo con tutto il mio cuore. Vi amo tantissimo…” ha scritto Ariana Grande su Instagram. E voi cosa ne pensate di Hate that I made you love me?