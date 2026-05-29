Ariana Grande: Hate that I made you love me

Hate that I made you love me è il lead single di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in arrivo il mese prossimo. Nell’annunciare il brano, rilasciato venerdì 29 maggio, Ariana ha dichiarato che si tratta proprio di uno dei suoi pezzi preferiti dell’intero progetto ed è stato prodotto in collaborazione con il producer Ilya e con il compositore e discografico svedese Max Martin.

Prima di arrivare all’uscita, la cantante statunitense ha continuato a svelare ai fan altri dettagli della canzone, tra cui uno snippet della versione strumentale e successivamente delle immagini che rivelavano una parte del testo che ora possiamo finalmente scoprire per intero, oltre all’audio ufficiale.

Ascolta qui la canzone

Testo Hate that I made you love me

i can’t tell you why

but something inside

is dancing with fire

eyes lit like the sky

turned tears into diamonds

got good at goodbyes

just know that i will find my way from you

like flowers from a tomb

while you decide who you are

and i can see right through

like shadows on the moon

and it’s all bad news

yeah i i i

hate that i made you love me

sorry if i made me your type

yeah i i hate that i made you love me

cause i barely tried

what’s happening now ?

you studied my crown

and borrowed my body

warm, kissed by the sun

then cold like the wind

a bee stuck in honey

know that i will find my way from you

i guess it’s kinda cute

how you like me where you are

but i can see right through

just don’t eclipse the moon

cause it’s all bad news

yeah i i i

hate that i made you love me

sorry if i made me your type

yeah i i hate that i made you love me

cause i barely tried

i’ve held your projections when you’ve felt so insecure

tell me why is it this way

why you so hate to see women endure

is it really my fault

you all gave me your hearts

of your own accord ?

i don’t really think so

i i i

hate that i made you love me

sorry if i made me your type

yeah i i hate that i made you love me

cause i barely tried

Traduzione

Non so dirti perché, ma qualcosa dentro di me

sta danzando con il fuoco

occhi che brillano come il cielo

lacrime trasformate in diamanti

sono diventata brava a dire addio

sappi solo che troverò la mia strada lontano da te

come fiori da una tomba

mentre tu decidi chi sei

e io ci vedo attraverso

come ombre sulla luna

e sono tutte brutte notizie

sì, io, io, io

odio averti fatto innamorare di me

scusa se mi sono resa il tuo tipo

sì, io, io odio averti fatto innamorare di me

perché ci ho provato a malapena

cosa sta succedendo adesso?

Hai studiato la mia corona

e preso in prestito il mio corpo

caldo, baciato dal sole

poi freddo come il vento

un’ape intrappolata nel miele

sappi che troverò la mia strada lontano da te

credo sia carino

come ti piaccio dove sei

ma riesco a vedere attraverso

non eclissare la luna

perché porta solo brutte notizie

sì io io io

odio averti fatto innamorare di me

scusa se mi sono resa il tuo tipo

sì io io odio averti fatto innamorare di me

perché ci ho provato a malapena

ho trattenuto le tue proiezioni quando ti sentivi così insicuro

dimmi perché è così

perché odi tanto vedere le donne soffrire

è davvero colpa mia?

mi avete dato tutti i vostri cuori

di vostra spontanea volontà?

Non credo proprio

Io, io, io

odio il fatto di averti fatto innamorare di me

Scusa se mi sono resa il tuo tipo

Sì, io, io odio il fatto di averti fatto innamorare di me

perché ci ho provato a malapena

Ariana parla della canzone

“Ho provato e preparato il nostro spettacolo per voi, dedicando ogni minuto di ogni giorno alla creazione e alla collaborazione con il gruppo di persone più fantastiche, gentili e talentuose del mondo. Tutti insieme, in qualche modo, siamo riusciti a realizzare una delle mie canzoni preferite che vi regalerò, i migliori fan del mondo intero, e la sento davvero, mio ​​Dio! Il mio cuore! Sono così grata per tutta l’arte, i momenti e le canzoni che abbiamo condiviso… Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo e di tutte le sorprese che ho in serbo per voi. Sarò in piena fase di prova quando uscirà, ma non vedo l’ora di festeggiare con tutti voi allo spettacolo della prossima settimana! Non ci posso credere. Grazie per il vostro amore e per aver reso tutto questo possibile. Brindiamo al prossimo capitolo e all’era Petal… ♡ Vi amo con tutto il mio cuore. Vi amo tantissimo…” ha scritto Ariana Grande su Instagram.

E voi cosa ne pensate di Hate that I made you love me?