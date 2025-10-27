Demi Lovato – Before I Knew You (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 27 Ottobre 2025 Before I Knew You di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025. Il pezzo parla di una relazione tossica ormai finita e del sentimento di disillusione dell’autrice, il desiderio di tornare allo stato prima che lei avesse conosciuto l’altro, colui che l’ha irrimediabilmente cambiata attraverso degli inganni e dei campanelli d’allarme che lei non è stata in grada di cogliere. Il lyric video ufficiale della canzone Testo Before I Knew You Demi Lovato I’d like to think that we were good at the start Before I saw that you were playing a part What a time, what a line, what a scene What a fool that you made out of me Oh, I, I missed it, I missed the red flags The signs, so cryptic, too much to unpack It’s fine, I fixed it, I only look back sometimes ‘Cause I Wish I left you right where I found you Wish I still knew nothing about you Wish I could go back to the way I was I liked me more before I knew you Used to think we’re two in a billion Now I need a second opinion Wish I could go back to the way I was I liked me more before I knew you I tried so hard to be your somebody else You liked me small enough to fit on your shelf What a pro, selling me jealously What a fool that you made out of me Oh, I, I missed it, I missed the red flags The signs, so cryptic, too much to unpack It’s fine, I fixed it, I only look back sometimes ‘Cause I (Woah) Wish I left you right where I found you Wish I still knew nothing about you Wish I could go back to the way I was (Ooh) I liked me more before I knew you Used to think we’re two in a billion Now I need a second opinion Wish I could go back to the way I was I liked me more before I knew you Me before, me before I knew, I knew Me before, me before I knew, I knew Me before, me before I knew, I knew I liked me more before I knew you Me before, me before I knew, I knew Me before, me before I knew, I knew Traduzione Before I Knew You Demi Lovato Mi piacerebbe pensare che fossimo bravi all’inizio Prima di vedere che stavi recitando una parte Che momento, che battuta, che scena Che stupida mi hai fatto passare Oh, io, mi è sfuggito, mi sono persi i segnali d’allarme I segnali, così criptici, troppi da analizzare Va bene, ho sistemato le cose, a volte mi guardo indietro Perché io Vorrei averti lasciato esattamente dove ti ho trovata Vorrei non sapere ancora nulla di te Vorrei poter tornare com’ero Mi piacevo di più prima di conoscerti Pensavo che fossimo due su un miliardo Ora ho bisogno di un secondo parere Vorrei poter tornare com’ero Mi piacevo di più prima di conoscerti Ho provato così tanto a essere qualcun altro per te Mi piacevo abbastanza piccola da stare sul tuo scaffale Che professionista, mi stai vendendo con gelosia Che stupida mi hai fatto passare Oh, io, mi è sfuggito, mi sono persi i segnali d’allarme I segnali, così criptici, anche tanto da disfare Va bene, l’ho sistemato, a volte mi guardo indietro Perché io (Woah) Vorrei averti lasciata esattamente dove ti ho trovata Vorrei non sapere ancora nulla di te Vorrei poter tornare com’ero (Ooh) Mi piacevo di più prima di conoscerti Pensavo che fossimo due su un miliardo Ora ho bisogno di un secondo parere Vorrei poter tornare com’ero Mi piacevo di più prima di conoscerti Io prima, io prima di sapere, sapevo Io prima, io prima di sapere, sapevo Io prima, io prima di sapere, sapevo Mi piacevo di più prima di conoscerti Io prima, io prima di sapere, sapevo Io prima, io prima di sapere, sapevo