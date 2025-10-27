GingerGeneration.it

Demi Lovato – Before I Knew You (audio, testo e traduzione)

Before I Knew You di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025.

Il pezzo parla di una relazione tossica ormai finita e del sentimento di disillusione dell’autrice, il desiderio di tornare allo stato prima che lei avesse conosciuto l’altro, colui che l’ha irrimediabilmente cambiata attraverso degli inganni e dei campanelli d’allarme che lei non è stata in grada di cogliere.

Testo Before I Knew You Demi Lovato

I’d like to think that we were good at the start
Before I saw that you were playing a part
What a time, what a line, what a scene
What a fool that you made out of me
Oh, I, I missed it, I missed the red flags
The signs, so cryptic, too much to unpack
It’s fine, I fixed it, I only look back sometimes
‘Cause I

Wish I left you right where I found you
Wish I still knew nothing about you
Wish I could go back to the way I was
I liked me more before I knew you
Used to think we’re two in a billion
Now I need a second opinion
Wish I could go back to the way I was
I liked me more before I knew you

I tried so hard to be your somebody else
You liked me small enough to fit on your shelf
What a pro, selling me jealously
What a fool that you made out of me

Oh, I, I missed it, I missed the red flags
The signs, so cryptic, too much to unpack
It’s fine, I fixed it, I only look back sometimes
‘Cause I (Woah)

Wish I left you right where I found you
Wish I still knew nothing about you
Wish I could go back to the way I was (Ooh)
I liked me more before I knew you
Used to think we’re two in a billion
Now I need a second opinion
Wish I could go back to the way I was
I liked me more before I knew you

Me before, me before I knew, I knew
Me before, me before I knew, I knew
Me before, me before I knew, I knew
I liked me more before I knew you
Me before, me before I knew, I knew
Me before, me before I knew, I knew

Traduzione Before I Knew You  Demi Lovato

Mi piacerebbe pensare che fossimo bravi all’inizio
Prima di vedere che stavi recitando una parte
Che momento, che battuta, che scena
Che stupida mi hai fatto passare
Oh, io, mi è sfuggito, mi sono persi i segnali d’allarme
I segnali, così criptici, troppi da analizzare
Va bene, ho sistemato le cose, a volte mi guardo indietro
Perché io

Vorrei averti lasciato esattamente dove ti ho trovata
Vorrei non sapere ancora nulla di te
Vorrei poter tornare com’ero
Mi piacevo di più prima di conoscerti
Pensavo che fossimo due su un miliardo
Ora ho bisogno di un secondo parere
Vorrei poter tornare com’ero
Mi piacevo di più prima di conoscerti

Ho provato così tanto a essere qualcun altro per te
Mi piacevo abbastanza piccola da stare sul tuo scaffale
Che professionista, mi stai vendendo con gelosia
Che stupida mi hai fatto passare

Oh, io, mi è sfuggito, mi sono persi i segnali d’allarme
I segnali, così criptici, anche tanto da disfare
Va bene, l’ho sistemato, a volte mi guardo indietro
Perché io (Woah)

Vorrei averti lasciata esattamente dove ti ho trovata
Vorrei non sapere ancora nulla di te
Vorrei poter tornare com’ero (Ooh)
Mi piacevo di più prima di conoscerti
Pensavo che fossimo due su un miliardo
Ora ho bisogno di un secondo parere
Vorrei poter tornare com’ero
Mi piacevo di più prima di conoscerti

Io prima, io prima di sapere, sapevo
Io prima, io prima di sapere, sapevo
Io prima, io prima di sapere, sapevo
Mi piacevo di più prima di conoscerti
Io prima, io prima di sapere, sapevo
Io prima, io prima di sapere, sapevo

