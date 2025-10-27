Demi Lovato – Before I Knew You (audio, testo e traduzione)

Before I Knew You di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025.

Il pezzo parla di una relazione tossica ormai finita e del sentimento di disillusione dell’autrice, il desiderio di tornare allo stato prima che lei avesse conosciuto l’altro, colui che l’ha irrimediabilmente cambiata attraverso degli inganni e dei campanelli d’allarme che lei non è stata in grada di cogliere.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo Before I Knew You Demi Lovato

I’d like to think that we were good at the start

Before I saw that you were playing a part

What a time, what a line, what a scene

What a fool that you made out of me

Oh, I, I missed it, I missed the red flags

The signs, so cryptic, too much to unpack

It’s fine, I fixed it, I only look back sometimes

‘Cause I

Wish I left you right where I found you

Wish I still knew nothing about you

Wish I could go back to the way I was

I liked me more before I knew you

Used to think we’re two in a billion

Now I need a second opinion

Wish I could go back to the way I was

I liked me more before I knew you

I tried so hard to be your somebody else

You liked me small enough to fit on your shelf

What a pro, selling me jealously

What a fool that you made out of me

Oh, I, I missed it, I missed the red flags

The signs, so cryptic, too much to unpack

It’s fine, I fixed it, I only look back sometimes

‘Cause I (Woah)

Wish I left you right where I found you

Wish I still knew nothing about you

Wish I could go back to the way I was (Ooh)

I liked me more before I knew you

Used to think we’re two in a billion

Now I need a second opinion

Wish I could go back to the way I was

I liked me more before I knew you

Me before, me before I knew, I knew

Me before, me before I knew, I knew

Me before, me before I knew, I knew

I liked me more before I knew you

Me before, me before I knew, I knew

Me before, me before I knew, I knew

Traduzione Before I Knew You Demi Lovato

Mi piacerebbe pensare che fossimo bravi all’inizio

Prima di vedere che stavi recitando una parte

Che momento, che battuta, che scena

Che stupida mi hai fatto passare

Oh, io, mi è sfuggito, mi sono persi i segnali d’allarme

I segnali, così criptici, troppi da analizzare

Va bene, ho sistemato le cose, a volte mi guardo indietro

Perché io

Vorrei averti lasciato esattamente dove ti ho trovata

Vorrei non sapere ancora nulla di te

Vorrei poter tornare com’ero

Mi piacevo di più prima di conoscerti

Pensavo che fossimo due su un miliardo

Ora ho bisogno di un secondo parere

Vorrei poter tornare com’ero

Mi piacevo di più prima di conoscerti

Ho provato così tanto a essere qualcun altro per te

Mi piacevo abbastanza piccola da stare sul tuo scaffale

Che professionista, mi stai vendendo con gelosia

Che stupida mi hai fatto passare

Oh, io, mi è sfuggito, mi sono persi i segnali d’allarme

I segnali, così criptici, anche tanto da disfare

Va bene, l’ho sistemato, a volte mi guardo indietro

Perché io (Woah)

Vorrei averti lasciata esattamente dove ti ho trovata

Vorrei non sapere ancora nulla di te

Vorrei poter tornare com’ero (Ooh)

Mi piacevo di più prima di conoscerti

Pensavo che fossimo due su un miliardo

Ora ho bisogno di un secondo parere

Vorrei poter tornare com’ero

Mi piacevo di più prima di conoscerti

Io prima, io prima di sapere, sapevo

Io prima, io prima di sapere, sapevo

Io prima, io prima di sapere, sapevo

Mi piacevo di più prima di conoscerti

Io prima, io prima di sapere, sapevo

Io prima, io prima di sapere, sapevo