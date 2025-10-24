Demi Lovato – Frequency (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 24 Ottobre 2025 Frequency di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025. Il 22 ottobre, in un’intervista a Vogue, Demi ha spiegato che “è stato il mio produttore Zhone a creare un beat in un Uber per la canzone. Era così nuovo per me, così diverso. E ho pensato: ‘Aspetta, è davvero divertente, scusate il linguaggio. Sono contenta perché tutto quello che ho scritto è stato un riflesso di dove sono oggi‘” riferendosi alla leggerezza con cui ha realizzato il testo del brano, un mood spensierato e un’atmosfera spregiudicata da dance floor che caratterizza l’intero album. Ascolta qui la canzone Testo Frequency Demi Lovato Black leather walking in Aura so opulent No righteous confidence I need your oxygen Eye contact so divine Sends shivers down my spine Our Zodiacs align Don’t you think that’s a sign? How can a diamond like you exist In a low-down, dirty little place like this? How can a lover like me ignore When you’re giving me everything that I came here for? I found somebody who can match my frequency You can’t deny all this electric energy Under the lights, we synchronize, just you and I No one can fuck up thе vibe (Fuck up the vibe) Fu-fu-fu-fuck up thе vibe, fuck up the vibe Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Your kiss intoxicates Our bodies are the bass Can’t help but gravitate Explore my outer space And if we’re living in a simulation (-tion) At least we’re riding on the same vibration I found somebody who can match my frequency You can’t deny all this electric energy Under the lights, we synchronize, just you and I (Oh-woah-woah, oh) I found somebody who can match my frequency You can’t deny all this electric energy Under the lights, we synchronize, just you and I No one can fuck up the vibe, fuck up vibe, fuck up the vibe Fuck up the vibe, fuck up the vibe, fuck up the vibe (Fuck up the vibe) Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe (How can a diamond like you exist?) Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe (How can a diamond like you exist?) Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe Fuck up the vibe, fuck up the vibe Fuck up the vibe, fuck up the vibe Traduzione Kiss Demi Lovato Pelle nera che cammina Un’aura così opulenta Nessuna legittima sicurezza Ho bisogno del tuo ossigeno Un contatto visivo così divino Mi fa venire i brividi lungo la schiena I nostri segni zodiacali sono allineati Non pensi che sia un segno? Come può un diamante come te esistere In un posto piccolo, sporco e squallido come questo? Come può un amante come me ignorare Quando mi stai dando tutto ciò per cui sono venuto qui? Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza Non puoi negare tutta questa energia elettrica Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te Nessuno può rovinare l’atmosfera (Rovinare l’atmosfera) Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Il tuo bacio inebria I nostri corpi sono i bassi Non posso fare a meno di gravitare Esplora il mio spazio esterno E se viviamo in una simulazione (-zione) Almeno cavalchiamo la stessa vibrazione Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza Non puoi negare tutta questa energia elettrica Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te (Oh-woah-woah, oh) Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza Non posso negare tutta questa energia elettrica Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te Nessuno può rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera (Rovinare l’atmosfera) Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera (Come può esistere un diamante come te?) Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera (Come può esistere un diamante come te?) Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera