Demi Lovato – Frequency (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
Frequency di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025.

Il 22 ottobre, in un’intervista a Vogue, Demi ha spiegato che “è stato il mio produttore Zhone a creare un beat in un Uber per la canzone. Era così nuovo per me, così diverso. E ho pensato: ‘Aspetta, è davvero divertente, scusate il linguaggio. Sono contenta perché tutto quello che ho scritto è stato un riflesso di dove sono oggi‘” riferendosi alla leggerezza con cui ha realizzato il testo del brano, un mood spensierato e un’atmosfera spregiudicata da dance floor che caratterizza l’intero album.

Testo Frequency Demi Lovato

Black leather walking in
Aura so opulent
No righteous confidence
I need your oxygen
Eye contact so divine
Sends shivers down my spine
Our Zodiacs align
Don’t you think that’s a sign?

How can a diamond like you exist
In a low-down, dirty little place like this?
How can a lover like me ignore
When you’re giving me everything that I came here for?

I found somebody who can match my frequency
You can’t deny all this electric energy
Under the lights, we synchronize, just you and I
No one can fuck up thе vibe (Fuck up the vibe)

Fu-fu-fu-fuck up thе vibe, fuck up the vibe
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Your kiss intoxicates
Our bodies are the bass
Can’t help but gravitate
Explore my outer space
And if we’re living in a simulation (-tion)
At least we’re riding on the same vibration

I found somebody who can match my frequency
You can’t deny all this electric energy
Under the lights, we synchronize, just you and I
(Oh-woah-woah, oh)
I found somebody who can match my frequency
You can’t deny all this electric energy
Under the lights, we synchronize, just you and I
No one can fuck up the vibe, fuck up vibe, fuck up the vibe
Fuck up the vibe, fuck up the vibe, fuck up the vibe
(Fuck up the vibe)

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
(How can a diamond like you exist?)
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe
(How can a diamond like you exist?)
Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fuck up the vibe, fuck up the vibe
Fuck up the vibe, fuck up the vibe

Traduzione Kiss Demi Lovato

Pelle nera che cammina
Un’aura così opulenta
Nessuna legittima sicurezza
Ho bisogno del tuo ossigeno
Un contatto visivo così divino
Mi fa venire i brividi lungo la schiena
I nostri segni zodiacali sono allineati
Non pensi che sia un segno?

Come può un diamante come te esistere
In un posto piccolo, sporco e squallido come questo?
Come può un amante come me ignorare
Quando mi stai dando tutto ciò per cui sono venuto qui?

Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza
Non puoi negare tutta questa energia elettrica
Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te
Nessuno può rovinare l’atmosfera (Rovinare l’atmosfera)

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Il tuo bacio inebria
I nostri corpi sono i bassi
Non posso fare a meno di gravitare
Esplora il mio spazio esterno
E se viviamo in una simulazione (-zione)
Almeno cavalchiamo la stessa vibrazione

Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza
Non puoi negare tutta questa energia elettrica
Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te
(Oh-woah-woah, oh)
Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza
Non posso negare tutta questa energia elettrica
Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te
Nessuno può rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
(Rovinare l’atmosfera)

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
(Come può esistere un diamante come te?)
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
(Come può esistere un diamante come te?)
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera
Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

