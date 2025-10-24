Demi Lovato – Frequency (audio, testo e traduzione)

Frequency di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025.

Il 22 ottobre, in un’intervista a Vogue, Demi ha spiegato che “è stato il mio produttore Zhone a creare un beat in un Uber per la canzone. Era così nuovo per me, così diverso. E ho pensato: ‘Aspetta, è davvero divertente, scusate il linguaggio. Sono contenta perché tutto quello che ho scritto è stato un riflesso di dove sono oggi‘” riferendosi alla leggerezza con cui ha realizzato il testo del brano, un mood spensierato e un’atmosfera spregiudicata da dance floor che caratterizza l’intero album.

Testo Frequency Demi Lovato

Black leather walking in

Aura so opulent

No righteous confidence

I need your oxygen

Eye contact so divine

Sends shivers down my spine

Our Zodiacs align

Don’t you think that’s a sign?

How can a diamond like you exist

In a low-down, dirty little place like this?

How can a lover like me ignore

When you’re giving me everything that I came here for?

I found somebody who can match my frequency

You can’t deny all this electric energy

Under the lights, we synchronize, just you and I

No one can fuck up thе vibe (Fuck up the vibe)

Fu-fu-fu-fuck up thе vibe, fuck up the vibe

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Your kiss intoxicates

Our bodies are the bass

Can’t help but gravitate

Explore my outer space

And if we’re living in a simulation (-tion)

At least we’re riding on the same vibration

I found somebody who can match my frequency

You can’t deny all this electric energy

Under the lights, we synchronize, just you and I

(Oh-woah-woah, oh)

I found somebody who can match my frequency

You can’t deny all this electric energy

Under the lights, we synchronize, just you and I

No one can fuck up the vibe, fuck up vibe, fuck up the vibe

Fuck up the vibe, fuck up the vibe, fuck up the vibe

(Fuck up the vibe)

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

(How can a diamond like you exist?)

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

(How can a diamond like you exist?)

Fu-fu-fu-fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fuck up the vibe, fuck up the vibe

Fuck up the vibe, fuck up the vibe

Traduzione Kiss Demi Lovato

Pelle nera che cammina

Un’aura così opulenta

Nessuna legittima sicurezza

Ho bisogno del tuo ossigeno

Un contatto visivo così divino

Mi fa venire i brividi lungo la schiena

I nostri segni zodiacali sono allineati

Non pensi che sia un segno?

Come può un diamante come te esistere

In un posto piccolo, sporco e squallido come questo?

Come può un amante come me ignorare

Quando mi stai dando tutto ciò per cui sono venuto qui?

Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza

Non puoi negare tutta questa energia elettrica

Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te

Nessuno può rovinare l’atmosfera (Rovinare l’atmosfera)

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Il tuo bacio inebria

I nostri corpi sono i bassi

Non posso fare a meno di gravitare

Esplora il mio spazio esterno

E se viviamo in una simulazione (-zione)

Almeno cavalchiamo la stessa vibrazione

Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza

Non puoi negare tutta questa energia elettrica

Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te

(Oh-woah-woah, oh)

Ho trovato qualcuno che può eguagliare la mia frequenza

Non posso negare tutta questa energia elettrica

Sotto le luci, ci sincronizziamo, solo io e te

Nessuno può rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

(Rovinare l’atmosfera)

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

(Come può esistere un diamante come te?)

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

(Come può esistere un diamante come te?)

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera

Rovinare l’atmosfera, rovinare l’atmosfera