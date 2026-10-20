Amici 26: Posniak torna sui social dopo l’eliminazione, le sue parole

Domenica 18 ottobre è andata in onda il secondo speciale della domenica di Amici 26 in cui c’è stata l’effettiva formazione della classe. Tra i cantanti che non hanno ottenuto un banco c’è purtroppo il cantante Posniak che non è stato confermato da Rudy Zerbi che gli aveva dato inizialmente la maglia di Amici. La motivazione risiederebbe in un percorso ancora non ben delineato, almeno secondo il professore. Sì perché quest’anno c’è l’intenzione esplicita di puntare su dei progetti che hanno già una direzione ben precisa, dal punto di vista discografico.

Come già successo con Manuel Meledina la scorsa settimana, la decisione non è però piaciuta al pubblico che hanno riconosciuto nel giovane capacità meritevoli di un’opportunità. Posniak, dal canto suo, ha regalato un momento molto intenso ai telespettatori. Messo davanti avanti alla mancata conferma non si è lasciato sfuggire l’occasione per esibirsi, almeno una volta, cosa che lo stesso Zerbi gli aveva negato, non ritenendolo necessario.

Ed ecco che l’artista ha stupito con una performance emozionante con My body isn’t ready di Sombr, in cui la sua delusione, unita però alla grinta, hanno reso il tutto ancora più d’impatto, lasciando un segno nel pubblico. Quest’ultimo è convinto, infatti, che sentiremo ancora parlare di lui. Dopo qualche ora dalla messa in onda Posniak è tornato su Instagram per dare sfogo alle sue impressioni dopo la breve ma significativa esperienza ad Amici che è stata tutt’altro che inutile.

Grazie Amici. Mi sono buttato da un grattacielo. Ha fatto malissimo. si è visto. tutti l’hanno visto. è la prima volta che non posso nascondere la mia vulnerabilità, ed è capitato davanti a tutti. Non saprei nemmeno da dove partire, cosa dire o come trovare le parole giuste per raccontare quello che sono state queste due settimane. Quindi forse mi basta dire grazie. A tutte le belle anime della casetta e a tutte le persone che hanno lavorato dentro e fuori dal programma. dal microfonista (un grande), agli autori che hanno accolto la mia storia, ai lucisti e soprattutto alle vocal coach. Tutte, nessuna esclusa: Paola, Lalla, Antonella, Lorenzo e Agnese. Grazie perché in due settimane ho scoperto nuovi lati della mia persona e ho imparato più di quanto avrei immaginato. E’ vero quando dicono che amici è una scuola di vita, e anche se il mio percorso è stato breve, so che questa esperienza me la porterò dentro per il resto della vita. Non so dove mi porterà adesso la musica, ma so che non ho intenzione di fermarmi qui. Ci vediamo presto. con nuova musica.

Cosa ne pensate dell’eliminazione di Posniak da Amici 26?