Demi Lovato – Say it (audio, testo e traduzione)

Say it di Demi Lovato è una delle tracce dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025.

Il pezzo elettropop è un invito alla leggerezza e a lasciarsi andare, con un mood che è in perfetta linea con il tono spensierato dell’intero album.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo Say it Demi Lovato

You know how I tend to overthink a thousand things, I think I’m doing it again

Every now and then, I need a little reassuring even though you never left

So don’t you make me read your mind

Open your lips and press rewind

I wanna feel your body closer while you tell me one more time

Yeah, I already know

I know that you love me, that you love me, I know

But I like it when you say it

Yeah, I already know

I know that you need me, that you need me, I know

But I like it when you say it

I know, but I like it when you say it

I know, but I like it when you say it

For a momеnt, for a second, my defensеs are defenseless when you’re in my ear

And I think I might as well be touching Heaven when you tell me what I wanna hear

So don’t you make me read your mind

Open your lips and press rewind

I wanna feel your body closer while you tell me one more time

Yeah, I already know

I know that you love me, that you love me, I know

But I like it when you say it

Yeah, I already know

I know that you need me, that you need me, I know

But I like it when you say it

I know, but I like it when you say it

I know, but I like it when you say it

(But I like it when you say it)

(But I like it when you say it)

Traduzione Say it Demi Lovato

Sai come tendo a pensare troppo a mille cose, penso di farlo di nuovo

Ogni tanto ho bisogno di un po’ di rassicurazione anche se non te ne sei mai andato

Quindi non farmi leggere nella tua mente

Apri le labbra e premi rewind

Voglio sentire il tuo corpo più vicino mentre me lo dici ancora una volta

Sì, lo so già

So che mi ami, che mi ami, lo so

Ma mi piace quando lo dici

Sì, lo so già

So che hai bisogno di me, che hai bisogno di me, lo so

Ma mi piace quando lo dici

Lo so, ma mi piace quando lo dici

Lo so, ma mi piace quando lo dici

Per un attimo, per un secondo, le mie difese sono indifese quando sei nel mio orecchio

E penso che potrei anche toccare il Paradiso quando mi dici quello che voglio sentire

Quindi non farmi leggere nella tua mente

Apri le labbra e premi rewind

Voglio sentire il tuo corpo più vicino mentre me lo dici ancora una volta Più tempo

Sì, lo so già

So che mi ami, che mi ami, lo so

Ma mi piace quando lo dici

Sì, lo so già

So che hai bisogno di me, che hai bisogno di me, lo so

Ma mi piace quando lo dici

Lo so, ma mi piace quando lo dici

Lo so, ma mi piace quando lo dici

(Ma mi piace quando lo dici)

(Ma mi piace quando lo dici)