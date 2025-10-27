Demi Lovato – Say it (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 27 Ottobre 2025 Say it di Demi Lovato è una delle tracce dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025. Il pezzo elettropop è un invito alla leggerezza e a lasciarsi andare, con un mood che è in perfetta linea con il tono spensierato dell’intero album. Il lyric video ufficiale della canzone Testo Say it Demi Lovato You know how I tend to overthink a thousand things, I think I’m doing it again Every now and then, I need a little reassuring even though you never left So don’t you make me read your mind Open your lips and press rewind I wanna feel your body closer while you tell me one more time Yeah, I already know I know that you love me, that you love me, I know But I like it when you say it Yeah, I already know I know that you need me, that you need me, I know But I like it when you say it I know, but I like it when you say it I know, but I like it when you say it For a momеnt, for a second, my defensеs are defenseless when you’re in my ear And I think I might as well be touching Heaven when you tell me what I wanna hear So don’t you make me read your mind Open your lips and press rewind I wanna feel your body closer while you tell me one more time Yeah, I already know I know that you love me, that you love me, I know But I like it when you say it Yeah, I already know I know that you need me, that you need me, I know But I like it when you say it I know, but I like it when you say it I know, but I like it when you say it (But I like it when you say it) (But I like it when you say it) Traduzione Say it Demi Lovato Sai come tendo a pensare troppo a mille cose, penso di farlo di nuovo Ogni tanto ho bisogno di un po’ di rassicurazione anche se non te ne sei mai andato Quindi non farmi leggere nella tua mente Apri le labbra e premi rewind Voglio sentire il tuo corpo più vicino mentre me lo dici ancora una volta Sì, lo so già So che mi ami, che mi ami, lo so Ma mi piace quando lo dici Sì, lo so già So che hai bisogno di me, che hai bisogno di me, lo so Ma mi piace quando lo dici Lo so, ma mi piace quando lo dici Lo so, ma mi piace quando lo dici Per un attimo, per un secondo, le mie difese sono indifese quando sei nel mio orecchio E penso che potrei anche toccare il Paradiso quando mi dici quello che voglio sentire Quindi non farmi leggere nella tua mente Apri le labbra e premi rewind Voglio sentire il tuo corpo più vicino mentre me lo dici ancora una volta Più tempo Sì, lo so già So che mi ami, che mi ami, lo so Ma mi piace quando lo dici Sì, lo so già So che hai bisogno di me, che hai bisogno di me, lo so Ma mi piace quando lo dici Lo so, ma mi piace quando lo dici Lo so, ma mi piace quando lo dici (Ma mi piace quando lo dici) (Ma mi piace quando lo dici)